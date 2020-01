Ceny samochodów w górę. Podwyżek dla kierowców będzie więcej

Prognozy NBP wskazują, że w przyszłym roku będziemy mieć niższy wzrost gospodarczy i wyższą inflację. Pewnikiem są wzrosty cen. Podrożeje alkohol, wyroby tytoniowe oraz wywóz śmieci. Na razie nic nie wskazuje wprawdzie na wzrost opłat za paliwo, ale podwyżki i tak nie ominą kierowców. Przynajmniej tych, którzy w nadchodzącym roku zamierzają kupić nowe auto, wykupić OC lub też jeździć bez niego. Wyższe ceny nowych samochodów to wynik bieżącej polityki prośrodowiskowej.

Ceny samochodów w górę i wyższe OC

W 2020 rok wchodzimy ze świadomością, że po raz pierwszy od kilku lat ubezpieczyciele zebrali mniej pieniędzy z OC komunikacyjnego (spadek o 1,3 proc. po III kw. br.). Jeszcze wyraźniej, bo o 10 proc. spadł wynik techniczny, za to odszkodowania z tytułu OC wzrosły o 6 proc. rok do roku. Może to oznaczać tylko jedno. Sukcesywny wzrost z cen, bo rosnąca wartość odszkodowań nie idzie w parze z drastycznymi obniżkami cen - mówi Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu Punkty.

Dotkliwe kary za brak OC

Za takich kierowców płacimy wszyscy, bo koszty, jakie ubezpieczyciele ponoszą w związku z tym, rozkładają się na składki uczciwych. Cena ubezpieczeń dla wielu bywa zaporowa, a to niestety skłania do nieuczciwości. Jednak kary w nadchodzącym roku będą bardzo dotkliwe – powiedział Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu Punkty.

O tym, że wraz z nowym rokiem za wyjeżdżające z salonów samochody przyjdzie nam zapłacić więcej, mówi się już nie od dziś. Podwyżki stały się pewne wraz z ustaleniem nowych limitów emisji spalin. Od 1 stycznia 2020 roku poziom emisji dla nowych aut wyniesie 95 g CO2/km. Każdy gram ponad normę oznacza dla producenta karę w wysokości 95 euro. W efekcie koncerny samochodowe zmuszone będą inwestować w nowe technologie, co nieuchronnie oznacza wzrost cen.Jak jednak wskazuje Punkta,w górę pójdą nie tylko ceny samochodów z salonów, ale również aut z drugiej ręki. Z analiz AAA Auto wynika, że w tym roku za używany samochód zapłacimy przeciętnie o 10 proc. więcej. Podwyżki odczują szczególnie kierowcy poszukujący aut w średnim wieku, czyli de facto znakomita większość kupujących.Wzrost cen, rosnące koszy pracy i inflacja nie będą obojętne dla stawek za OC. Zgodnie z analizami multiagencji Punkta już na początku grudnia średnie ceny OC po raz pierwszy od dłuższego czasu poszły do góry.Najwyższa kara za brak OC w 2020 roku to aż 7800 złotych i grozi ona właścicielom aut ciężarowych. To aż o ponad 1050 złotych więcej niż w roku ubiegłym. Zapominalscy kierowcy samochodów osobowych zapłacą maksymalnie 5200 złotych, czyli o 700 złotych więcej niż w minionych 12 miesiącach. Natomiast posiadacze motocykli, motorowerów i skuterów muszą się liczyć z grzywną o 120 złotych wyższą (870 złotych). Wysokość kar za brak OC jest uzależniona od płacy minimalnej. A ta wzrośnie z dniem 1 stycznia 2020 roku z 2250 do 2600 złotych brutto.Szacuje się, że około 100 tys. kierowców jeździ bez ważnej polisy OC. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od lat pod tym względem najgorzej wypadają województwa zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie i warmińsko-mazurskie. Tam, ryzyko kolizji z pojazdem bez ważnej polisy OC jest aż o 1,5 razy większe niż przeciętnie w innych rejonach Polski. Sam odsetek osób niepłacących OC się nie zmienia, rośnie ich liczba, ponieważ co roku przybywa zarejestrowanych pojazdów. Według ostatnich dostępnych danych UFG, ciągu trzech kwartałów 2019 roku urząd wystawił 93 tys. wezwań do zapłaty kary za brak OC. To więcej o prawie 25 tys. niż w analogicznym okresie w 2018 roku.