Wprawdzie sprzedaż nowych aut notuje w naszym kraju coraz lepsze wyniki, to Polacy ciągle jednak częściej decydują się na kupno używanego samochodu. Do takiej transakcji warto podchodzić z zimną krwią. Emocje nie są najlepszym doradcą. To właśnie one sprawiają, że przestajemy dostrzegać usterki i jesteśmy bardziej skłonni uwierzyć w historie o Niemcu, który płakał podczas sprzedaży. Co zatem sprawdzić kupując używany samochód? Odpowiedzi na te pytania udziela PZWLP.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kurhan - Fotolia.com Jak kupić dobry samochód używany? Na potrzeby oglądania samochodu możemy skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy, który sprawdzi ogólny stan pojazdu.

3 rzeczy i od razu wiesz więcej o aucie

Zanim zdecydujemy się oglądać samochód „na żywo” powinniśmy poprosić właściciela o kilka podstawowych informacji. Pomogą nam one ocenić, czy rzeczywiście warto poświęcać czas na jazdę próbną oraz ewentualną dalszą weryfikację stanu technicznego – mówi Daniel Aleks, ekspert Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). – Po pierwsze, ustalmy kto sprzedaje samochód? Czy właściciel, czy pośrednik? Poprośmy o numer rejestracyjny oraz numer nadwozia, jak również o przesłanie dokumentacji i historii serwisowej oraz szkodowej interesującego nas pojazdu. Odczyt w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pozwala także sprawdzić, jakie było fabryczne wyposażenie auta, co możemy zweryfikować już w czasie oględzin. W czasie rozmowy z właścicielem upewnijmy się także, czy auto może zostać sprawdzone w dowolnej stacji kontroli pojazdów.

Jak oglądać, żeby zobaczyć?

W przypadku aut używanych po wynajmie długoterminowym, naprawy blacharsko – lakiernicze są dokonywane zawsze w profesjonalnych renomowanych serwisach, przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych oraz zgodnie z technologią producenta pojazdu, co gwarantuje zachowanie wszystkich wcześniejszych parametrów auta oraz bezpieczeństwo jego użytkowania – mówi Daniel Aleks, ekspert Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). – Przede wszystkim jednak, naprawy blacharsko – lakiernicze aut użytkowanych przez firmy w ramach wynajmu długoterminowego w zdecydowanej większości przypadków dotyczą drobnych uszkodzeń, powstałych w wyniki niegroźnych kolizji, czy tzw. uszkodzeń parkingowych. Oczywiście, zdarzają się również przypadki samochodów uszkodzonych poważnie, ale wówczas nie podlegają one naprawom, ze względu na bardzo wysoki koszt oraz bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji. Auta takie są wycofywane z użytkowania i podlegają tzw. szkodzie całkowitej. Potencjalny nabywca samochodu używanego po wynajmie może mieć więc pewność, że nawet jeśli w aucie była dokonywana naprawa blacharsko - lakiernicza, to została wykonana w sposób profesjonalny i z zachowaniem wszystkich norm oraz standardów. I co bardzo ważne – zawsze o takiej naprawie zostanie poinformowany.

Auta po wynajmie długoterminowym – czy warto się nimi interesować i na co zwracać uwagę przy ich zakupie?

Auta po wynajmie długoterminowym są młode, mają nie więcej niż 4-5 lat, i przed zakupem możemy poznać je dosłownie „od podszewki” – mówi Michał Cierniak, ekspert Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). - Oznacza to, że mamy dostęp do pełnej historii danego auta (prace serwisowe, wszelkie naprawy) wraz z dokumentacją fotograficzną. Przebieg aut po wynajmie długoterminowym, a także średnioterminowym i krótkoterminowym, czyli pojazdów już bardzo młodych np. rocznych lub dwuletnich, jest zawsze autentyczny. Dodatkowo, wszystkie wystawione na sprzedaż samochody po wynajmie posiadają certyfikaty czy opinie wydane przez niezależnych rzeczoznawców, potwierdzające ich ogólny stan techniczny i wizualny, dokonywane naprawy oraz, co bardzo ważne, także przebieg. Klient nabywający taki samochód wie o nim absolutnie wszystko i może być spokojny, że informacje te są prawdziwe.

Jak wynika z badania „Rynek samochodów używanych w Polsce – doświadczenia i oczekiwania Polaków”, zrealizowanego przez Kantar TNS na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), aż 58% Polaków uważa, że zakup dobrego samochodu używanego nie jest prosty, ale jednak możliwy. Jednocześnie okazuje się, że 43% badanych na poszukiwanie auta idealnego przeznacza od 1 do 3 miesięcy.Badanie potwierdza również, że obawy towarzyszące Polakom przy zakupie samochodu używanego są najczęściej pokłosiem ich nieprzyjemnych doświadczeń. Nierzadko bowiem zdarza się, że informacje zawarte w ogłoszeniu sprzedającego mało mają wspólnego z rzeczywistością - awaryjność, większy niż deklarowany faktyczny przebieg , nieprzewidziane w momencie zakupu wysokie koszty napraw, wynikające ze znacznie gorszego, niż przedstawiał to sprzedający, stanu auta - to tylko niektóre z nieprzyjemnych sytuacji, z jakimi można się spotkać kupując samochód używany Trudno się więc dziwić, że w przypadku samochodów używanych, zgodnie z wynikami badania, dla Polaków najważniejszy jest w pełni udokumentowany stan techniczny (82%), udokumentowany, rzeczywisty przebieg (80%) oraz udokumentowana historia serwisowa i napraw blacharsko - lakierniczych (67%). Dlatego też Polacy najchętniej kupowaliby auta od znajomych – to według 40% z nich najbardziej wiarygodne źródło, które spełnia powyższe warunki. Jednak, to nie jedyny sposób na znalezienie dobrego auta z drugiej ręki.Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych dla stanu auta szczegółów, a wówczas mamy szansę na uniknięcie rozczarowań i nieprzyjemnych doświadczeń związanych z zakupem używanego samochodu. Jak wskazują eksperci Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), często wystarczy zadać kilka konkretnych pytań, aby upewnić się, czy warto w ogóle brać pod uwagę zakup wybranego auta. Po drugie, możemy rozważyć rosnącą na rynku wtórnym alternatywę dla aut sprzedawanych przez komisy czy tzw. handlarzy i skupić się na samochodach używanych po tzw. wynajmie długoterminowym, które łączą wszystkie pożądane przez Polaków cechy aut używanych: pełną historię użytkowania i dokonywanych napraw, rzeczywisty przebieg, czy regularne serwisowanie. Na dodatek, ich stan jest zawsze potwierdzony opinią niezależnej firmy rzeczoznawczej. Zatem, jak znaleźć dobry samochód i po czym go rozpoznać? Na co zwrócić uwagę rozmawiając ze sprzedającym i jak się przygotować do oglądania auta?Jak wstępnie sprawdzić samochód, który wybraliśmy na podstawie ogłoszenia? Wystarczy znać numer VIN i numer rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji, które wpiszemy do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (usługa Historia Pojazdu) https://historiapojazdu.gov.pl/. Na podstawie tych informacji możemy zweryfikować, czy podany w ogłoszeniu przebieg jest wiarygodny. Sprawdzając ostatni zarejestrowany w tym systemie stan licznika możemy określić, czy możliwe było przejechanie takiej liczby kilometrów do chwili obecnej, czyli wartości podanej w ogłoszeniu. Warto przyjąć, że przeciętny roczny przebieg samochodu użytkowanego przez prywatnego właściciela powinien wynosić między 10 a 20 tys. km rocznie.Na potrzeby oglądania samochodu możemy również skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy, który sprawdzi ogólny stan pojazdu, np. grubość lakieru za pomocą czujnika i oceni organoleptycznie stan i zużycie danego samochodu. Poszukując samochodu warto także sprawdzić oferty, w ramach których od razu możemy poznać pełną i wiarygodną historię eksploatacji auta. Jest tak np. w przypadku aut używanych po wynajmie długoterminowym – ich przebieg i stan są zawsze autentyczne i potwierdzone przez niezależnych rzeczoznawców. Dodatkowo otrzymamy również kompletną dokumentację związaną ze wszystkimi pracami serwisowymi wykonywanymi w samochodzie.Jeśli na podstawie informacji, które możemy uzyskać zdalnie, auto nadal wydaje się nam interesujące, warto obejrzeć je „na żywo”. Umawiając się na oględziny i jazdę próbną zadbajmy, aby zobaczyć samochód w świetle dziennym. Poprośmy, aby pojazd miał zimny silnik – w ten sposób, po jego uruchomieniu, będziemy mogli szybko zauważyć ewentualne usterki jednostki napędowej auta, czyli jednego z najważniejszych i najdroższych w naprawie elementów samochodu. Pamiętajmy, że silnik powinien pracować cicho i równo, a z rury wydechowej nie powinien wydobywać się dym, a jedynie ewentualnie para wodna, przy niskich temperaturach zewnętrznych.Przyjrzyjmy się także ogólnemu wyglądowi auta, szczególnie gdy ma ono niższy stan licznika niż przeciętnie mają samochody w podobnym wieku. Pamiętajmy, że te, które były oszczędnie używane nie powinny nosić znacznych, widocznych śladów użytkowania – o małym przebiegu powinien świadczyć także wygląd samochodu – karoserii, siedzeń, szyb. Jednocześnie, nie wolno zapominać, że niski przebieg nie powinien być decydującym kryterium przy wyborze auta używanego, niezmiernie istotne są udokumentowane naprawy oraz regularny serwis.Warto również mieć świadomość, że naprawa naprawie nie jest równa. Posługując się przykładem prac z zakresu blacharsko – lakierniczego, trzeba wziąć pod uwagę, że drobna naprawa np. wymiana zderzaka, czy jego lakierowanie, nie wpływają w żaden sposób na parametry techniczne samochodu. Inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku poważnych napraw powypadkowych, gdzie w grę wchodzi wymiana elementów nadwozia, prostowanie podzespołów mających wpływ na późniejszy stan oraz finalnie na bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu. Przy skomplikowanych naprawach powypadkowych kluczowe są jakość zastosowanych części oraz samych prac serwisowych. W niektórych przypadkach całkowite przywrócenie auta do stanu sprzed uszkodzenia nie jest możliwe. Warto więc z uwagą przeczytać dokumentację samochodu i ocenić, co tak naprawdę było w nim naprawiane, w jakim warsztacie, przy użyciu jakich części zamiennych oraz jaka była skala tych uszkodzeń.Kolejną rzeczą przy oględzinach auta, o której trzeba pamiętać jest dokładne sprawdzenie wszystkich dokumentów. W szczególności upewnijmy się czy numer VIN podany w dowodzie rejestracyjnym jest taki sam, jak ten wybity w samochodzie. Warto również potwierdzić czy wyposażenie auta zgadza się z tym, które było wskazane w CEPiK. Zapytajmy także czy auto posiada dwa komplety kluczyków oraz poprośmy o dokumenty potwierdzające wykonanie konkretnych napraw, np. wymianę rozrządu, etc.Poszukując auta używanego, szczególnie jeśli zależy nam na cechach takich jak autentyczny przebieg, regularny serwis czy kompletna historia napraw, warto wziąć pod uwagę samochody używane, sprzedawane przez firmy specjalizujące się w zarządzaniu flotami firmowymi. Obecnie na rynek wtórny trafia od nich rocznie nawet 60 – 70 tys. aut po tzw. wynajmie długoterminowym i z każdym rokiem będzie ich coraz więcej. Samochodów po wynajmie długoterminowym można szukać przez Internet np. w serwisach ogłoszeniowych, bezpośrednio na stronach www poszczególnych firm oraz na stronie internetowej Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, czyli organizacji je zrzeszającej.Co ważne, cena samochodów po wynajmie jest zawsze rynkowa i uzależniona od stanu konkretnego egzemplarza oraz jego przebiegu. Pamiętając, że każde auto było regularnie serwisowane, zgodnie z zaleceniami producenta, nie należy obawiać się aut z nieco większym przebiegiem, który automatycznie ma wpływ na cenę. Nie oznacza to oczywiście, że wśród ofert samochodów po wynajmie długoterminowym nie znajdziemy takich, których przebieg będzie wynosił kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.