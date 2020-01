Wypadek drogowy? Odszkodowanie z OC sprawcy to nie wszystko

Statystyki Komendy Głównej Policji dowodzą, że w minionym roku na naszych drogach doszło do nieco ponad 30 tysięcy wypadków, w których rannych zostało 35,2 tys. osób, a 2,8 tys. poniosło śmierć. Compensa TU przypomina, że osobom poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń drogowych przysługuje odszkodowanie, które wypłacane jest z OC sprawcy. Na tym jednak nie koniec. Jeżeli bowiem polisa auta, którym poruszali się poszkodowani, rozszerzona była o NNW, to wówczas przysługują im dodatkowe pieniądze.

- W przypadku tzw. szkód osobowych, do których zaliczają się utrata zdrowia czy śmierć w wypadku, świadczenia wypłacane przez ubezpieczycieli kumulują się. Często spotykamy się z taką sytuacją: poszkodowani otrzymują pieniądze z polisy OC sprawcy zdarzenia, ale równolegle ubiegają się o środki z ubezpieczenia na życie lub NNW. W ten sposób zapewniają sobie wypłaty z różnych źródeł – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. arhivafoto15 - Fotolia.com Wypadek Skorzystanie z NNW nie wyklucza odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

trwały uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w aucie,

śmierć kierowcy lub jego pasażerów (w takiej sytuacji świadczenie otrzymują ich bliscy),

koszty leczenia.

Jak wysokie może być odszkodowanie?

- Na rynku można znaleźć bardzo różne oferty. Na przykład u nas suma ubezpieczenia może wynosić od 10 tys. do 100 tys. zł. Opcjonalnie, na wypadek śmierci kierującego pojazdem możną ją także pięciokrotnie zwiększyć oraz wkrótce będzie można rozszerzyć zakres ochrony o organizację i pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. To pokazuje, że podstawowy zakres NNW może zostać w niektórych przypadkach rozszerzony – mówi Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Jak przypomina Compensa, w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wypadku drogowym poszkodowanym (ewentualnie bliskim zmarłego) przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli jednak właściciel samochodu, w którym znajdowali się poszkodowani, przy okazji zakupu polisy OC lub AC zadbał o rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkową polisę NNW, to kwota wypłaconego odszkodowania będzie jeszcze większa.Omawiana ochrona zadziałała zarówno w Polsce, jak i w krajach należących do Systemu Zielonej Karty, a więc w większości państw europejskich oraz na terenie m.in. Izraela, Maroka czy Tunezji.Polisa obejmuje związane z nieszczęśliwym wypadkiem:Co ważne, ochroną objęte są nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie jazdy. Do zdarzenia może także dojść podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy jego załadunku lub rozładunku, w czasie postoju i naprawy na trasie podróży. Ubezpieczenie obejmuje też obrażenia powstałe w związku z upadkiem pojazdu, pożarem czy wybuchem, wynikającym z przyczyn wewnętrznych.Każdy ubezpieczyciel we własnym zakresie ustala, jakie maksymalne świadczenie zaoferuje. Powszechnie na polskim rynku zawierane są polisy na sumy sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych.Świadczenie o wartości pełnej sumy ubezpieczenia jest wypłacane, gdy kierowca lub pasażerowie doznali 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oprócz śmierci są to m.in. takie sytuacje jak całkowita utrata wzroku czy poważne uszkodzenie rdzenia kręgowego. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu wypłata odpowiada procentowi sumy ubezpieczenia, odpowiadającemu powypadkowym obrażeniom.