Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking 2019

Ubea.pl przedstawia zestawienie ubezpieczycieli, którzy w minionym roku oferowali swoim klientom najniższe ceny polis komunikacyjnych. Ranking powstał na bazie analiz dokonywanych przez porównywarkę na przestrzeni całego minionego roku. W przypadku OC bezapelacyjnym liderem okazało się towarzystwo You Can Drive.

ubezpieczenie OC

pakiety OC + NNW

pakiety OC + AC

pakiety OC + AC + NNW

Najtańsze ubezpieczenie samochodu - roczną klasyfikację zdominowało 3 ubezpieczycieli

w kategorii OC: You Can Drive

You Can Drive w kategorii OC + NNW: You Can Drive

You Can Drive w kategorii OC + AC: Link4

Link4 w kategorii OC + AC + NNW: Aviva

„Jeżeli porównamy powyższe informacje z danymi dotyczącymi całego 2018 roku, to okaże się, że zmiany lidera dotyczyły dwóch pierwszych kategorii rankingowych (OC oraz OC + NNW). Marka You Can Drive na pozycji lidera zastąpiła Benefię, czyli zwycięzcę z 2018 roku” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

w kategorii OC: Link4 / MTU24

Link4 / MTU24 w kategorii OC + NNW: Link4

Link4 w kategorii OC + AC: Aviva / Benefia

Aviva / Benefia w kategorii OC + AC + NNW: Benefia / Link4

„Na korzyść Link4 przemawia również fakt, że ta firma po zsumowaniu wyników z czterech kategorii zdobyła więcej punktów (193,85) niż pozostali ubezpieczyciele - między innymi Benefia (185,89), Aviva (183,92) oraz You Can Drive (161,57)” - podsumowuje Paweł Kuczyński.

Roczny ranking, podobnie jak zestawienia miesięczne, obejmuje cztery kategorie:Analizą objęto dziewięciu ubezpieczycieli: You Can Drive, Link4, MTU24, Benefię, Avivę, Proamę, UNIQA, Generali, a także firmę Gothaer, która od połowy minionego roku działa na rynku ubezpieczeniowym pod nazwą Wiener.Wiadomością najbardziej interesującą dla polskich kierowców jest oczywiście informacja o tym, kto zwyciężył w poszczególnych kategoriach rankingu. Po 2019 roku szczególne powody do zadowolenia mogą mieć:Warto także zwrócić uwagę na tych ubezpieczycieli, którzy osiągnęli rezultaty bardzo podobne do zwycięzców poszczególnych kategorii. Mowa o następujących towarzystwach:Dla tych kierowców, którzy liczą sobie ponad 30 lat, rankingowym zwycięzcą jest niewątpliwie Link4. Ubezpieczenia komunikacyjne You Can Drive są bowiem sprzedawane jedynie młodszym osobom.