Jakie wyposażenie samochodu w czasie pandemii?

Pandemia koronawirusa wciąż trwa. Jednak kierowcy na co dzień muszą podróżować do pracy i swoich domów. Choć nasze życie dalekie jest od normalności sprzed 2 miesięcy, powinniśmy zachować pewne reguły bezpieczeństwa także w trakcie podróży. Co zatem warto mieć przy sobie i jak zabezpieczyć swoje zdrowie jeszcze bardziej niż dotychczas?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O co uzupełnić wyposażenie samochodu w czasie pandemii?

Jak przygotować auto do jazdy?

W jaki sposób zachowywać się na stacji benzynowej?



1. Wyposażenia auta to podstawa.

2. Przygotowanie pojazdu do przemieszczania się.

3. W razie kolizji.

4. Na stacji benzynowej.

Koronawirus podróżuje drogą kropelkową. Musimy koniecznie zadbać o odpowiednie wyposażenie auta. Płyn dezynfekujący powinien być obecnie podstawowym wyposażeniem kierowcy. Podobnie maseczka zakrywająca twarz i zestaw rękawiczek jednorazowych. Takie środki ochrony zmniejszą ryzyko zakażenia niebezpiecznym wirusem. Pomoże to nam np. w trakcie kontroli drogowej lub kolizji zabezpieczyć się przed ewentualnym zakażeniem COVID-19 Odpowiednie wyposażenie samochodu to nie wszytsko. Pamiętajmy też, aby odpowiednio zdezynfekować przed każdą podróżą wszystkie elementy, których dotykamy rękoma, nawet jeśli jeździmy samochodem w rękawiczkach. Przetarcie klamki samochodu, kluczyków, kierownicy i dźwigni zmiany biegów pomoże nam ograniczyć możliwość ewentualnego przenoszenia się i przetrwania koronawirusa w naszym aucie. Jeśli odstawiamy pojazd na dłuższy czas – można przeprowadzić bardziej dokładną dezynfekcję np. foteli pasażerów i kierowcy, schowków i deski rozdzielczej. W czasach epidemii przesadna dbałości o czystość nie istnieje.Nie zapominajmy, że także w tym nietypowym czasie może przydarzyć się nam kolizja drogowa. Z tego też względu wyposażenie samochodu warto dziś uzupełnić o specjalny pakiet z protokołem oświadczenia o określeniu sprawcy zdarzenia drogowego, kompletem maseczek oraz rękawiczek. Dokumenty oraz wydrukowane oświadczenie możemy włożyć w koszulkę foliową wraz ze zdezynfekowanym długopisem. W razie zdarzenia drogowego, będziemy mogli skorzystać w takiego pakietu w pełni bezpiecznie.Najważniejsze to jednak ograniczyć kontakt z uczestnikami ruchu drogowego do minimum. Zatem postarajmy się nałożyć rękawiczki oraz maseczkę i wysiadając z pojazdu poprosić o co najmniej 2 metry dystansu. Możemy zwrócić się do drugiego uczestnika zdarzenia o wypełnienie oświadczenia i odebrać je z powrotem wkładając do koszulki foliowej przy pomocy rękawiczek. Zachowajmy 100% ostrożność i ograniczmy kontakt z innymi osobami będąc w zgodzie z aktualnymi rozporządzeniami Rządu RP.Tankować musimy niestety nawet w trakcie pandemii. Wybierajmy niezatłoczone stacje, gdzie prawdopodobieństwo spotkania innych kierowców jest stosunkowo niskie. Tankujmy też w godzinach poza szczytem komunikacyjnym. Pozwoli to nam nie narażać się na nadmierne prawdopodobieństwo zakażenia COVID-19. Na stacji benzynowej zawsze przed wyjściem z pojazdu pamiętajmy o założeniu rękawiczek i założeniu maseczki. Starajmy się płacić kartą kredytową lub telefonem komórkowym. Unikajmy gotówki, a po uiszczeniu opłaty i powrocie do pojazdu – zdezynfekujmy dłonie w aucie żelem antybateryjnym.