Mandat karny za granicą - przed wyjazdem na narty poznaj przepisy

W czasie zimowych wyjazdów za granicę, kierowcy powinni zapoznać się z przepisami drogowymi obowiązującymi w kraju docelowym. Za co zapłacimy mandat karny w poszczególnych krajach? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Czy trzeba zmieniać wyposażenie auta na czas wyjazdu za granicę?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sprawdź, za co dostaniesz mandat za granicą W przypadku wyjazdu poza granicę Polski, kierowcy powinni zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym – mogą one bowiem znacznie różnić się od tych panujących w naszym kraju.

Zakaz korzystania z wideorejestratorów i zerowa tolerancja na alkohol – zagraniczne przepisy, które warto znać

Dokładne zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym powinno poprzedzać każdą zagraniczną wycieczkę. Wynika to z faktu, że wobec sprawców wykroczeń i przestępstw stosowane są przepisy obowiązujące na terenie kraju, gdzie sprawca popełnił ów czyn zabroniony, nie zaś w państwie jego pochodzenia – ostrzega adw. Gabriel Gatner (jazdapopijaku.pl).

Zasadniczo, nie powinno prowadzić się z nawet minimalną ilością alkoholu we krwi. Problemy z utrzymaniem koncentracji, śledzeniem ruchu na drodze i odczytywaniem znaków zaczynają się już od 0,1 promila. Natomiast każde państwo podchodzi inaczej do kwestii karania kierowców za jazdę pod wpływem alkoholu. W Polsce limit tolerancji jest stosunkowo niski, bo wynosi 0,2 promila. To mniej niż w Austrii i Włoszech, gdzie próg ten to 0,5. Na Słowacji panuje za to tolerancja zerowa. Oznacza to, że jeśli alkomat podczas badania wskaże cokolwiek innego niż 0,0 promila, prowadzący pojazd otrzyma co najmniej karę finansową – mówi Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense Laboratories.

Czas utrzymywania się alkoholu w organizmie zależy od jego rodzaju i ilości. Na przykład, jeśli pomiędzy 21:00 a północą kierowca wypije 250 ml wódki, to następnego ranka w jego krwi wciąż wykrywalny będzie alkohol. Może on tego nie odczuwać, lecz to nie świadczy o jego gotowości do prowadzenia. Jest to tzw. zjawisko nieświadomej nietrzeźwości – wyjaśnia Hunter Abbott.

Państwo, w którym na kierowcę nałożono sankcje, np. w postaci zakazu prowadzenia pojazdu, z uwagi na jego nietrzeźwość w momencie kontroli, może przekazać tę informację do kraju pochodzenia sprawcy, czyli tego, w którym wydano mu prawo jazdy. To z pewnością spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie uprawnień w kraju pochodzenia prowadzącego auto. Warto wspomnieć także o odwrotnym scenariuszu, a więc sytuacji, w której kierowca traci prawo jazdy w kraju swojego zamieszkania. Otóż, gdy będąc obywatelem Polski, otrzymamy zakaz prowadzenia pojazdów na jej terenie, to automatycznie zaczyna on obowiązywać na terenie całej UE. Kierowca znajdujący się w takiej sytuacji popełnia więc przestępstwo, decydując się na siedzenie za kierownicą w innym Państwie Członkowskim – wyjaśnia adw. Gabriel Gartner.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wyszczególniono 19 elementów, które powinny znajdować się w każdym samochodzie. Wśród nich wymienić można m.in. gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych. Brak lub niewłaściwe użytkowanie wymaganych sprzętów jest podstawą do nałożenia na kierowcę kar finansowych. Te mogą sięgać nawet 500 zł. Taki mandat zapłaci m.in. kierowca, w którego pojeździe w momencie kontroli nie znajdzie się gaśnica lub trójkąt ostrzegawczy. Kluczowa jest także widoczność oraz stan tablic rejestracyjnych.Według Konwencji wiedeńskiej z 1968 roku, pojazd musi spełniać wymogi jedynie tego państwa, w którym jest zarejestrowany. Mimo to, służby kontrolne w innych krajach często wymagają dostosowania się do lokalnych przepisów. Dla bezpieczeństwa wszystkich podróżujących, warto zaopatrzyć się w akcesoria samochodowe wymagane w danym państwie. We Włoszech, Austrii oraz na Słowacji – krajach, do których Polacy wybierają się podczas ferii najczęściej w celu spędzenia urlopu w górach – różnice są niewielkie. Na Słowacji i we Włoszech w aucie koniecznie znaleźć musi się trójkąt ostrzegawczy oraz kamizelka odblaskowa. Wymóg ten obowiązuje również w Norwegii, Portugalii oraz Francji. W Austrii i Niemczech zestaw ten uzupełniony jest o apteczkę.Oprócz wymaganego wyposażenia pojazdu, warto znać również inne przepisy obowiązujące w kraju docelowym. Regulacje w poszczególnych krajach nierzadko różnią się od polskich, a ich nieznajomość może skutkować mandatem. Na przykład, w krajach Europy nie ma jednolitego podejścia do kamer samochodowych. Urządzenie to może być użytkowane bez ograniczeń m.in. we Włoszech, Danii, Holandii oraz Hiszpanii. Jego montaż jest dozwolony również w Polsce. Jednakże, jeżeli kierowca wjedzie z tym urządzeniem na teren Austrii, musi liczyć się z możliwością otrzymania grzywny w wysokości nawet do 10 tysięcy euro – sprzęt ten jest tam bowiem nielegalny. Przed planowanym wyjazdem warto odwiedzić podstronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rządowym portalu gov.pl. Znajdują się tam najistotniejsze dane dotyczące przepisów obowiązujących w innych krajach. W przypadku znacznej większości z nich, MSZ wyróżniło także specjalne sekcje z informacjami dla kierowców.Państwa różnią się od siebie również pod względem dopuszczalnych limitów alkoholu we krwi kierowcy.Warto skontrolować swój stan przed wyruszeniem w drogę oraz regularnie sprawdzać go podczas urlopu, jeżeli zamierza się w tym czasie korzystać z samochodu. Szczególną uważność warto zachować m.in. podczas wyjazdów w góry, gdzie popularna jest kultura après ski – organizowania zabaw i imprez po czasie spędzonym na stoku. Alkohol spożyty podczas wieczornej biesiady tego typu może być obecny w ludzkim organizmie jeszcze następnego dnia.Warto nadmienić, że popełnienie wykroczenia lub przestępstwa na zagranicznych drogach może wiązać się z długofalowymi konsekwencjami po powrocie do kraju zamieszkania.Wybierając się na urlop, należy zadbać o to, aby podróż była maksymalnie bezpieczna – dla samego kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. W tym celu warto poszerzyć swoją wiedzę na temat przepisów obowiązujących w miejscu docelowym, a następnie ich przestrzegać. istnieją bowiem przede wszystkim w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentu na drodze.