Bezpieczeństwo na drodze: w czym widzimy największe zagrożenie?

Zdaniem polskich kierowców głównym źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa na drodze jest nadmierna prędkość. Niemcy wskazują z kolei na oślepiające słońce, a Czesi - na zachowanie innych kierujących - wynika z badania zrealizowanego dla Nokian Tyres. Respondenci głównie jednak wskazują na czynnik ludzki.

ryzykowne zachowania innych kierowców,

nadmierna prędkość oraz

korzystanie z telefonu podczas jazdy.

O bezpieczeństwie na drodze decydują również opony

Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim

Zachowanie innych kierowców jako źródło zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze najczęściej jest wskazywane przez Czechów

Z naszego badania wynika, że tylko niewielki procent osób zwraca uwagę na zużycie opon. Tymczasem opony stanowią jedyny punkt kontaktu samochodu z drogą, a ich stan ma krytyczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Na przykład podczas stosowania zużytych opon z bieżnikiem o głębokości 2 mm droga hamowania może być przy prędkości 80 km/h na mokrej drodze o 12 m dłuższa w porównaniu z nowymi oponami (wg czasopisma motoryzacyjnego Tekniikan Maailma 16/2016).



Jednocześnie ciekawe jest to, że respondenci ze wszystkich badanych krajów podkreślali znaczenie takich cech opon jak przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni, stabilność i bezpieczeństwo w sytuacjach ekstremalnych. Wszystko to uważa się za główne parametry, na które zwraca się dużą uwagę podczas zakupu nowych opon — mówi Martin Dražík, menedżer produktu Nokian Tyres w Europie.

Jak dowodzi badanie zrealizowane dla Nokian Tyres wśród respondentów z Polski, Czech, Niemiec, Francji i Włoch, za największe zagrożenia dla letniego bezpieczeństwa na drodze uważane są:O tym, że bezpieczeństwu na drodze szczególnie zagraża nadmierna prędkość przekonani są przede wszystkim Polacy i Czesi. Z kolei włoscy kierowcy podkreślają zwłaszcza zagrożenie płynące z używania w czasie jazdy telefonu i innych gadżetów.Badanie pokazało również, że zagrożenia bezpieczeństwa na drodze najbardziej leżą na sercu kierowcom powyżej 51. roku życia. Ta grupa wiekowa zwraca również szczególną uwagę na zachowania innych kierujących oraz warunki panujące na drodze. Najprawdopodobniej wynika to ze świadomości starszych kierowców, że potrzebują więcej czasu na reakcję, a także z tego, że ich samochody są często starsze.Okazuje się również, że najmniejszym zaufaniem darzą innych kierowców Czesi, Polacy i Włosi.Ponad jedna trzecia kierowców mierzy głębokość bieżnika opon dwa razy do roku, 24% robi to co dwa–trzy miesiące, a 13% sprawdza ją tylko raz w roku. 10% respondentów nie pamięta jednak, kiedy stan opon ich samochodu był sprawdzany ostatnim razem lub czy w ogóle był sprawdzany. Respondenci najbardziej zatroskani stanem opon, czyli ci, którzy sprawdzają głębokość bieżnika co dwa–trzy miesiące, to głównie Włosi, osoby przemierzające 30 000–40 000 km lub więcej rocznie, mężczyźni i kierowcy mający ponad 66 lat.Ciesząc się piękną, letnią pogodą, łatwo zapomnieć o zagrożeniach związanych z jazdą w deszczu. Niespodziewane intensywne opady zwiększają ryzyko aquaplaningu , szczególnie gdy duże ilości wody gromadzą się na nawierzchni i w koleinach.W związku z tym, wybierając opony letnie, należy zwracać uwagę na te modele, które zaprojektowano do bezpiecznej jazdy na mokrej nawierzchni.Trzeba też pamiętać, że bezpieczne opony letnie powinny mieć bieżnik o głębokości przekraczającej 4 mm, a ich okres eksploatacji nie powinien przekraczać 6 lat.