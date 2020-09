Ford Ranger Raptor - jedyny w swoim rodzaju

Raptor - brzmi fajnie, prawda? Ford postanowił wprowadzić na Stary Kontynent tę wyjątkową wersję. Żeby jednak zmieścić się w europejskich normach, pod maskę trafił diesel. Czy taka konfiguracja zasługuje na zainteresowanie?

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ford Ranger Raptor - z tyłu Ford Ranger Raptor ma dedykowane felgi uzupełnione terenowymi oponami i prześwit zwiększony o 51 mm. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wnętrze

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ford Ranger Raptor - profil Ranger Raptor ma aż 5363 mm długości, 2028 mm szerokości, 1873 mm wysokości i 3220 mm rozstawu osi. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Podsumowanie

Rozmiar to bardzo istotna kwestia, szczególnie w przypadku aut użytkowych. Ranger Raptor ma aż 5363 mm długości, 2028 mm szerokości, 1873 mm wysokości i 3220 mm rozstawu osi. Jest więc wyraźnie większy do konwencjonalnej odmiany nadwoziowej. Z pewnością nie stanowi najlepszego wyboru do zabawy w chowanego. Poza gabarytami, oferuje naprawdę bardzo udaną stylistykę.Pas przedni to reflektory z ciemnym wypełnieniem i masywny zderzak uzupełniony dodatkową osłoną. Największe wrażenie robi jednak grill, w który wkomponowano nazwę marki. Taki obrazek w lusterku sprawia, że inni kierowcy szybciej zjeżdżają z lewego pasa… Amerykański pick-up ma jednak więcej elementów szczególnych, które widać gołym okiem. Wśród nich znajdziemy dedykowane felgi uzupełnione terenowymi oponami i prześwit zwiększony o 51 mm.Kokpity współczesnych pick-upów nie są już toporne, jak miało to miejsce dwie dekady temu. W Raptorze wręcz trudno wyczuć „pracowniczy” charakter. Zegary są oczywiście analogowe, ale pomiędzy nimi znalazło się miejsce na rozbudowany komputer pokładowy. Z kolei na konsoli centralnej zagościł dotykowy ekran oparty na systemie SYNC. Fajnie, że został on wkomponowany w projekt i nie wystaje poza obrys podszybia, tak jak ma to miejsce w wielu osobówkach Forda.Cieszy także spora liczba analogowych przycisków. Kiedyś wielu narzekało, że jest ich za dużo, a teraz – znaczna grupa marzy o ich powrocie. W erze „ekranizacji” zaczynają wymierać, co zazwyczaj negatywnie wpływa na obsługę. Ford pozostawił jednak analogowe panele multimediów i klimatyzacji, dlatego wszystko można bardzo szybko okiełznać. Ponadto, na pochwałę zasługuje kierownica, która świetnie leży w dłoniach. A co z materiałami? Są zazwyczaj twarde, ale starannie spasowane.W prezentowanym modelu można poczuć się, jak na pierwszym piętrze. Zajmowanie miejsca wymaga skorzystania z progu umieszczonego pod drzwiami. Krótko mówiąc, jest wysoko. Z tej perspektywy normalne osobówki wyglądają niczym zabawki. Choć pozycja jest daleka od standardu, nie można mówić o dyskomforcie samych foteli. Umożliwiają one dość szeroką regulację, są duże i całkiem nieźle wyprofilowane. W drugim rzędzie bez problemu zmieszczą się dwie osoby średniego wzrostu. Kąt pochylenia oparcia mógłby być nieco większy, choć i tak wydaje się dużo lepszy niż w wielu innych reprezentantach tego segmentu.Praktyczność skrzyni załadunkowej zależy od potrzeb użytkownika. Prezentowany egzemplarz został wyposażony w roletę i ospojlerowanie. Zamiast tego rozwiązania można wybrać nakładkę sięgającą wysokości dachu. Sama długość przestrzeni załadunkowej to 1613 mm. Należy jednak wspomnieć o skromnej ładowności - zaledwie 620 kg. Niewiele, jak na pick-upa, ale Ford potrafi to usprawiedliwić.Pierwsza sprawa to masa własna pojazdu. Większość konkurentów z Azji i Europy mieści się 2 tonach. Raptor waży natomiast 2,5 tony, co jest wyraźną różnicą. Druga dotyczy zawieszenia. Zrezygnowano z resorów piórowych i zamiast nich zastosowano sprężyny FOX RACING SHOX. Pojawiły się także aluminiowe wahacze. Konstrukcję uzupełniają specjalnie zaprojektowane amortyzatory, które nie „odbijają” nawet w skrajnych sytuacjach.A co z silnikiem? Tak, też chciałbym zobaczyć tu V8, ale na Starym Kontynencie byłoby to niezbyt rozsądne posunięcie. Zamiast mocarnego benzyniaka jest 2-litrowy diesel EcoBlue, który oferuje 213 KM i 500 Nm mometu obrotowego. Jego uzupełnieniem jest 10-biegowa przekładnia automatyczna. Tak duża liczba przełożeń jest rekordem w segmencie. Warto dodać, że taka skrzynia znajduje się również w Mustangu. Jak każdy doskonale wie, moc trafia standardowo na oś tylną, ale wystarczy skorzystać z pokrętła, by przenieść potencjał na obie osie. W najlepszym wypadku, sprint do 100 km/h trwać będzie 10 sekund, a rozpędzanie skończy się przy 170 km/h. Zużycie paliwa? Trzeba liczyć się z średnią na poziomie 11-12 litrów.Kolos na ogromnych kołach nie może prowadzić się jak hot hatch, ale trzeba przyznać, że auto jest naprawdę przyjazne w użytkowaniu. Co ciekawe, potrafi całkiem dobrze odseparować podróżnych od świata zewnętrznego. W pick-upach bywa głośno, dlatego jest to miłym zaskoczeniem. Poza tym, nawet przy prędkościach autostradowych można poczuć się bardzo pewnie. Układ kierowniczy jest bez wątpienia najlepszy w swojej klasie.Komfort jazdy oferowany przez Raptora może sprostać oczekiwaniom zwolenników dużych SUV-ów zbudowanych na ramie. Dzięki zastosowaniu innej konstrukcji zawieszenia, tłumienie nierówności stoi na przyzwoitym poziomie. Owszem, przechyły nadwozia pozostały, ale mieszczą się one w granicach bezpieczeństwa.To wszystko pozwala przypuszczać, że Ranger stracił swój terenowy charakter. Otóż… Nic bardziej mylnego. Samochód świetnie spisuje się poza asfaltem i posiada wszystkie atrybuty, które przydają się podczas off-roadowej jazdy. W najtrudniejszych warunkach można skorzystać z reduktora (tryb 4L), a nawet włączyć blokadę tylnego mostu i system kontroli zjazdu.Ford jest też wyposażony w selektor trybów jazdy. Tzw. Terrain Management System umożliwia dostosowanie pracy większości podzespołów do aktualnych warunków. Kierowca może wybrać jedno z sześciu ustawień: Baja, Grass/Gravel, Normal, Snow, Sport, Rock. Imponuje także głębokość brodzenia sięgająca 85 cm.No cóż, wszystko fajnie, ale tanio nie jest. Raptor to wydatek ponad 246 tysięcy złotych brutto. Konkurencja jest wyraźnie tańsza, jednakże trudno tu o porównanie jeden do jednego. Topowa odmiana Rangera jest bowiem rodzynkiem w tej klasie i tak naprawdę nie ma bezpośrednich konkurentów. Należy też dodać, że auto zostało kompletnie wyposażone i dostępne dodatki to głównie elementy akcesoryjne.Zakup pick-upa można zrealizować za pośrednictwem kredytu. Oferta marki obejmuje umowę na okres od 6 do 120 miesięcy. Ciekawą formuła są tzw. Ford Opcje, które na koniec umowy umożliwiają zwrot pojazdu, jego spłatę lub wymianę na nowy. Dla przedsiębiorców przygotowano leasing z wpłatą własną od 0% wartości pojazdu i umową na okres od 24 do 72 miesięcy. Nie zabrakło także wynajmu długoterminowego.Ranger Raptor jest jedyny w swoim rodzaju i nawet w europejskiej konfiguracji (z 2-litrowym dieslem) daje sporo radości z jazdy. Mimo iż jego naturalnym środowiskiem jest off-road, na asfalcie radzi sobie na tyle przyzwoicie, że nie męczy nawet podczas dłuższej podróży. Kawał dobrego pick-upa dla wymagającego klienta, który nie zawsze myśli o budowlance.