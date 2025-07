60 lat Forda Transit. Poznaj 60 zaskakujących faktów o legendarnym dostawczaku

Ford Transit, który już od 60 lat jest obecny na europejskim rynku, to nie tylko dostawczak - to symbol innowacji i wszechstronności. Z tej okazji marka prezentuje 60 niezwykłych faktów z życia modelu: od samochodów przecinanych na pół, przez unikatowe rekordy, po ekscentryczne formy promocji. Przeczytaj, jak Transit zapisał się w historii motoryzacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najbardziej nieznane i zaskakujące epizody z 60-letniej historii Forda Transita

W jaki sposób Ford Transit był wykorzystywany w nietypowych i innowacyjnych działaniach na całym świecie

Które rekordy i niezwykłe osiągnięcia modelu Transit przeszły do historii motoryzacji

Dlaczego Ford Transit stał się ikoną wśród samochodów dostawczych i wspiera gospodarkę Europy od sześciu dekad

Transit – 60 niezwykłych faktów

W tym roku przypada 60. rocznica od rynkowego debiutu Forda Transita – niezawodnego partnera europejskich firm, samochodu dostawczego, który wspiera gospodarkę i nas wszystkich w niemal każdym aspekcie życia. W ciągu tych 60 lat pojawiło się wiele ciekawych wątków z historii modelu, pobitych rekordów, a także dziwnych, zaskakujących, a nawet ekscentrycznych sposobów jego wykorzystania.W związku z tym Ford Pro zestawił 60 niezwykłych faktów, po jednym w każdym roku produkcji modelu. A dla tych, którzy lubią wyzwania przygotowano quiz z odpowiedziami, dający każdemu szansę na wygraną.Aby uczcić 60-lecie Forda Transita, przeszukaliśmy archiwa, z których wybraliśmy 60 faktów dotyczących modelu – niewiarygodnych, wspaniałych, niesamowitych – wszystkie znajdziecie poniżej...Kiedy Ford zaprezentował swój nowy europejski samochód dostawczy, model miał zostać wprowadzony na rynek jako „seria V”. Zamiast tego, w ostatniej chwili podjęto decyzję o przyjęciu nazwy Transit, która po raz pierwszy pojawiła się w 1960 roku na niemieckim vanie FK, który zyskał popularność jako Taunus Transit.Prace rozwojowe nad Transitem, który miał wejść na rynek w 1965 roku rozpoczęto pod kryptonimem „Project Redcap”. W skład zespołu inżynierów wchodził Sir Alex Trotman, który później został prezesem i globalnym dyrektorem generalnym Ford Motor Company.Podczas prac rozwojowych przeprowadzono testy długodystansowe przy dużych prędkościach, które odbywały się na brytyjskich drogach publicznych. W ostatnich miesiącach programu testowego lokalna policja, przyzwyczajona do obserwowania nocnych testów, prowadzonych przez przez zespół inżynierów Forda, często zatrzymywała pojazdy, aby dowiedzieć się o szczegóły techniczne i przebieg prac.Pierwszy w historii Ford Transit zjechał z linii produkcyjnej w fabryce pojazdów użytkowych Langley w hrabstwie Berkshire w Anglii 9 sierpnia 1965 roku.W dniu premiery w Wielkiej Brytanii, w październiku 1965 roku, najtańszy w gamie Transit o krótkim rozstawie osi i ładowności 610 kg, napędzany silnikiem benzynowym – kosztował 542 funty brytyjskie. Najdroższą wersją Transita w tym czasie był 15-miejscowy bus Custom, który wyceniono na 997 funtów plus 159 funtów podatku od zakupu.48! 48 uczniów z Barking College pod Londynem ustanowiło w 1965 roku rekord, wsiadając do wnętrza minibusa Transita.Jak przewieźć dwa słoniątka? Londyńskie zoo Regents Park znalazło odpowiedź pakując je do nowego Transita z 1965 roku.Transit szybko znalazł uznanie w branży muzycznej. Solidność modelu sprawiła, że stał się on ulubieńcem tzw. roadies, woził wschodzące gwiazdy i grupy muzyki rozrywkowej po całej Europie, jadąc często całą noc między koncertami.Brytyjska legenda boksu Sir Henry Cooper pracował w latach 60. w rodzinnym warzywniaku, używając Forda Transita.Coraz bardziej wszechstronny Transit zaliczył również udział w pracach naprawczych w szwajcarskich kolejach. Pewien miejscowy inżynier zauważył, że rozstaw przednich kół pozwoliłby na łatwą konwersję Transita na pojazd poruszający się po torach, który po zakończeniu pracy mógłby wrócić do bazy po zwykłej drodze.W reklamie z 1969 roku brytyjska gwiazda zapasów Mick McManus podkreśla przydatność Transita w wersji podwozia z kabiną dla firm, które wymagają specjalistycznych konwersji nadwozi.Przedsiębiorczy rikszarze z Hongkongu kupili w 1970 roku 200 nowych Transitów. Uznano, że model idealnie nadaje się do poruszania po zatłoczonych, wąskich ulicach najgęściej zaludnionej wyspy świata.Pierwszy Transit Supervan zadebiutował na torze Brands Hatch w śmigus-dyngus 1971 roku. Maszyna bazowała na sportowym samochodzie wyścigowym Ford GT40 i była napędzana 5,0-litrowym silnikiem V8. Transit Supervan mógł osiągnąć maksymalną prędkość 240 km/h.Aby zademonstrować trwałość nowego silnika wysokoprężnego, dwa Fordy Transity jeździły przez tydzień bez przerwy po torze wyścigowym Monza w 1972 roku, bijąc trzy światowe rekordy jazdy długodystansowej, m.in. 16 000 km ze średnią prędkością 118,583 km/h.Londyńska policja podważyła dobre imię Transita w 1972 roku, nazywając go „najbardziej poszukiwanym vanem w Wielkiej Brytanii”. Rzecznik Scotland Yardu zauważył: "Fordy Transity są wykorzystywane w 95% napadów na banki. Dzięki wysokim osiągom samochodu i ładowności 1,75 tony Transit okazał się idealnym pojazdem do ucieczki z łupem...”W 1976 roku z linii produkcyjnej zjechał milionowy Ford Transit.Jeden z busów Hughes Overland Tours podjeżdża w 1973 roku po pasażerów na na przystanek 10-tygodniowej, liczącej 16 000 km trasy Transitem z Anglii do Australii.W 1977 roku powstał sportowy Transit z puszką napoju o średnicy 1,5 metra na pokładzie. Efektownej oprawie zewnętrznej towarzyszyło równie wyjątkowe wnętrze z lustrzanym barkiem, luksusowymi siedzeniami i dyskotekowym oświetleniem.Sześciokołowy koncepcyjny Transit z unoszonymi drzwiami został przedstawiony przez Forda w 1979 roku jako wizja futurystycznego samochodu dostawczego.Dla firm, które musiały zjechać z utartych szlaków, Ford wprowadził w 1982 roku wytrzymałego Transita 4x4 z wyższym prześwitem. Model ten okazał się popularny wśród firm świadczących usługi komunalne i użytkowników, którzy docenili jego sprawność na trudnych nawierzchniach.Niektóre dostawczaki mają naprawdę trudne życie. Grupa Transitów spędziła całą zawodową karierę w kopalni soli w Cheshire w Anglii, transportując ludzi i materiały wybuchowe w kilometrowych tunelach. Aby dotrzeć do wyrobisk górniczą windą, każdy Transit został przecięty na dwie części, a pod ziemią zespawany w całość.W 1985 roku uczniowie szkoły Forda w Dunton w Wielkiej Brytanii zbudowali pływającego Transita, który wziął udział w corocznym wyścigu tratw w Essex.14 lat po debiucie pierwowzoru, w 1985 roku Ford stworzył Supervana II. Pojazd bazował na innym samochodzie Forda, startującym w Le Mans, modelu C100, napędzanym silnikiem DFY Cosworth V8. Osiągnął prędkość 280 km/h na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii.Transit wzbił się w powietrze, stając się pierwszym na świecie modelem dostawczym, który przeskoczył nad 15 samochodami osobowymi. Kaskader Steve Matthews podjął wyzwanie w 1985 roku, a celem pokazu było zebranie funduszy na badania nad nowotworami.Transit zawsze był świetnym pojazdem holowniczym, ale ten przeszedł samego siebie. Supervan II pobił w 1985 roku światowy rekord prędkości holowania przyczepy kempingowej, osiągając aż 170 km/h.W październiku 1985 roku Juan Garcia, mieszkaniec Sewilli, utknął w śnieżnej burzy na przełęczy górskiej na wysokości 3000 metrów n.p.m. Zostawił tam swojego Transita Kombi, który w śnieżycy utknął pod pięcioma metrami śniegu. Wrócił wiosną, sześć miesięcy później i ze zdumieniem zauważył, że nadwozie Transita miało nieznaczne uszkodzenia. Był jeszcze bardziej zaskoczony, kiedy silnik Transita „odpalił od pierwszego przekręcenia”, a samochód dowiózł go bezpiecznie do domu.Ten kolorowy Transit w wersji reklamowej okrążał w 1986 roku przez siedem dni i siedem nocy nowo ukończoną londyńską obwodnicę, autostradę M25.Ten zbudowany specjalnie model, powszechnie uważany za najbardziej hałaśliwego Transita na świecie, ma w sumie 65 wzmacniaczy i 61 subwooferów, które razem zapewniają uderzające 155 decybeli.Niezwykła historia Transita Supervan doczekała się trzeciego rozdziału w 1995 roku, kiedy to wyczynowy dostawczak został wyposażony w nadwozie w nowym stylu, a także jeden z najnowszych 3,5-litrowych silników wyścigowych Grand Prix o mocy 650 KM. Egzemplarz przetrwał, choć teraz eksponowany jest w kolekcji Ford Heritage z 2.9-litrowym 24-zaworowym silnikiem Cosworth.Transit z 2006 roku jeszcze bardziej rozpieścił klientów. To pierwszym model dostawczy, który w ofercie dysponował napędem na przednie koła, lub na tylne koła, a także nowym inteligentnym systemem napędu na wszystkie koła (AWD) – idealnym do jazdy w warunkach zimowych lub na torach terenowych.W kampanii reklamowej z 2006 roku ulubiona furgonetka Forda pojawiła się w połowie wysokości wieżowca, gdzie kierowca mył szyby z wygodnej kabiny Transita.W 2006 roku Ford stworzył jedyny w swoim rodzaju samochód osobowy Transit XXL przypominający wyglądem wydłużoną limuzynę. Mierzący 7,4 metra długości XXL miał z każdej strony dwoje przesuwnych drzwi oraz siedem obszytych skórą foteli i wiele miejsca na nogi, a każdy pasażer mógł korzystać z własnego ekranu wideo.Nadmuchiwany Transit dołączył w 2006 roku do Wallace'a i Gromita, plastelinowych postaci z filmu animowanego, aby podczas londyńskiego maratonu pomagać w zbiórce funduszy na cele charytatywne dla potrzebujących dzieci.Nieżyjąca już niemiecka zawodniczka, Sabine Schmitz, zwróciła na siebie uwagę, gdy w 2005 roku w programie telewizyjnym BBC Top Gear przejechała Transitem trudny tor Nürburgring w nieco ponad 10 minut. Zdjęcie przedstawia ją dwa lata po tym wydarzeniu za kierownicą nowego Transita SportVana.Najpotężniejszego w tym czasie Transita napędzał 3,2-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 200 KM. Samochód był w stanie przewieźć ponad 2 tony ładunku – nic dziwnego, że nazwali go Jumbo.Egzemplarze Forda Transita są eksploatowane dość brutalnie, ale z pewnością nie gorzej niż traktuje je Ford podczas prac rozwojowych. Najnowszy Transit przejechał 11 milionów kilometrów, czyli odbył mniej więcej 275 podróży dookoła świata, i zmierzył się z ekstremalnymi warunkami na czterech kontynentach, od arktycznej Finlandii po kalifornijską Death Valley.Transit Custom, uważany przez wielu za „nowego” Transita, jest w sprzedaży już od 2012 roku, czyli od 13 lat, podczas których wielokrotnie był najlepiej sprzedającym się modelem użytkowym w Wielkiej Brytanii i cieszył się popularnością w wielu krajach europejskich.Do 2020 roku Transit Custom zdobył ponad 25 branżowych nagród, w tym International Van of the Year roku 2013.W 2014 roku Transit zadebiutował w salonach w w Ameryce Północnej, zastępując popularny model Forda serii E. Transity na ten rynek są produkowane w zakładzie montażowym w Kansas City.Użytkownik Transita, Radek Němec z Pilzna w Czechach zgłosił się do lokalnego dealera Forda z nietypową skargą. Licznik przebiegu w zestawie wskaźników jego Transita z silnikiem wysokoprężnym z 2008 roku przestał działać, gdy liczba przejechanych kilometrów osiągnęła 999 999. Używany zestaw zegarów okazał się prostym rozwiązaniem, umożliwiającym kierowcy Transita kolejne codzienne podróże do Niemiec i Holandii.Konwój czterech złotych Transitów objechał Wielką Brytanię w miesiącach poprzedzających oficjalną, 50. rocznicę wprowadzenia Transita na rynek, którą świętowano 9 sierpnia 2015 r.Życie wielu dzieci zaczęło się w przestrzeni medycznej karetek Transit, ale chyba niewiele przyszło na świat we wnęce na nogi, a to właśnie tam mały Alfie Kerr po raz pierwszy ujrzał światło dzienne. Jego rodzice, Daniel i Jess, byli w drodze do szpitala Furness w Barrow w Kumbrii. Nie zdążyli na czas.Zaprojektowanym na wzór najnowszego E-Transita Customa SuperVan 4.2, dysponujący mocą 1400 KM, generowaną przez trzy silniki elektryczne pokonał w 2023 roku trasę Pikes Peak International Hillclimb w Kolorado.Aerodynamiczna konstrukcja SuperVana 4.2 powoduje, że przy prędkości 240 km/h na karoserię działa siła docisku o wartości 2 ton.Silnik wysokoprężny montowany w pierwszym Fordzie Transicie osiągał zaledwie 43,6 KM mocy maksymalnej. Najniższą moc maksymalną w obecnej ofercie napędów – 136 KM – ma silnik wysokoprężny Transita Customa.Forda E-Transita Customa MS-RT napędza silnik elektryczny o mocy odpowiadającej 285 KM. To ponad sześć i pół razy więcej, niż generował silnik wysokoprężny o mocy 43,6-konny montowany w pierwszym Fordzie Transicie z 1965 roku.Transit sprawdził się w każdych warunkach drogowych, ale jak sobie poradzi w wypadku powodzi lub konieczności przeprawy przez rzekę? Zespół BBC Top Gear do standardowego Transita dodał dwa dodatkowe silniki o łącznej mocy 600 KM oraz elastyczny fartuch. Dzięki możliwości szybkiej transformacji ze zwykłego samochodu w poduszkowiec, Transit był w stanie sunąć nad wodą, choć, jak w przypadku wielu eskapad Top Gear, nie obyło się bez drobnych wpadek.Podczas pobytu na wyspie Anglesey para książęca William i Kate korzystała z białego Transita, chcąc zachować anonimowość (zdjęcie nie przedstawia prawdziwej furgonetki).Transit był używany w wielu filmach fabularnych, ale niezbyt często w samochodowych pościgach. Na zdjęciu Michael Caine pomiędzy ujęciami do „Czwartego protokołu” w 1987 roku.7500 mil przez północnoafrykańską pustynię? (Prawie) nie stanowi problemu dla tego Transita, rywalizującego w wyjątkowo trudnym rajdzie.W 2020 roku, w którym Transit miał świętować 55. urodziny, obchody jubileuszu zostały skrócone z powodu pandemii Covid-19. W Wielkiej Brytanii flota 131 demonstracyjnych i prasowych Transitów Ford Pro została oddelegowana do 40 różnych organizacji, w tym dziesięć z nich trafiło jako karetki do ratownictwa medycznego.Jeśli kiedykolwiek grałeś w grę wideo Forza Horizon 4, wiesz, że jednym z pojazdów, którymi możesz się ścigać jest Transit Mk 1. Producenci gry wykonali około 1000 zdjęć samochodu dostawczego z floty Forda, aby stworzyć szczegółową wirtualną replikę, odwzorowującą nawet śruby zawiasów drzwi Transita.Drifting jest zwykle kojarzony z sedanami lub samochodami sportowymi o dużej mocy, ale zespół Transit Center Motorsport nie chciał, aby w tej zabawie pominięto samochody dostawcze, więc opracowano Busa V8 Drift. Nieoficjalnie, samochód może przyspieszyć do 100 km/h ze startu zatrzymanego w 4,5 sekundy.Replika latającego samochodu, który pojawił się w filmie „Chitty Chitty Bang Bang”, została zbudowana na podwoziu Forda Transita.W Danii władze portowe w Aarhus znalazły nowatorskie zastosowanie dla Forda E-Transita. Wyposażony w dwa dodatkowe silniki elektryczne pojazd wciąga statki towarowe na miejsce dokowania. Rocznie holuje 3300 jednostek.W 2021 roku e-sportowy zespół Forda, Team Fordzilla, przekształcił Transita w model demo do gier z zamontowanymi konsolami Xbox i przystosował go do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich podczas wizyt w hospicjach dziecięcych.Zespół Ford Pro Special Vehicles przyjmuje bardzo dziwne zamówienia, a jednym z najbardziej niezwykłych jest przekształcenie dostawczego Transita w mobilną saunę. Projekt został zrealizowany na bazie E-transita, korzystającego z energii z akumulatora i wykończony drewnem we wnętrzu, a nawet na zewnątrz.W 2013 roku Ford Transit Custom został poddany konwersji na mobilne kino i wykorzystany do wyświetlania filmów niezależnych producentów na festiwalu w Cannes. Tylne drzwi furgonetki otwierały się, odsłaniając kinowy ekran umożliwiający osobom, które nie mogły dostać się na oficjalne seanse, obejrzenie niektórych niszowych propozycji filmowych.Transit Custom to popularna furgonetka, którą można przekształcić w kampera. Jeśli jednak masz większe wymagania, może przypaść Ci do gustu ten koncepcyjny pojazd niemieckiej firmy tuningowej Loder1899, z zestawem podniesionego zawieszenia, orurowaniem, 18-calowymi kołami i ogromnymi oponami. Do poruszania się po zmroku na dachu zamontowano 8 dodatkowych reflektorów.W 2005 roku brytyjski dealer Forda przerobił Transita na pełnowymiarowego monster-trucka. Samochód został wyposażony w osie z amerykańskiego transportera wojskowego i automatyczną skrzynię biegów z londyńskiego autobusu. Pojazd ważył 6,5 tony.