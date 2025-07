CHERY TIGGO 7 debiutuje na polskim rynku jako SUV klasy C, oferując klientom trzy poziomy wyposażenia, dwa warianty napędu - klasyczny oraz hybrydę plug-in - oraz przystępną cenę. Model ten wyróżnia się bogatym wyposażeniem już w podstawowej wersji i ma ambicje rywalizować z uznanymi graczami na rynku.

Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV CHERY TIGGO 7 dołączył do gamy dostępnych w Polsce SUV-ów segmentu C, debiutując jako model, który ma ambicje rywalizować z uznanymi konkurentami nie tylko ceną, ale również bogactwem wyposażenia oraz możliwością wyboru między napędem spalinowym a hybrydą plug-in.

Dostępne wersje napędu

TIGGO 7 Prestige - funkcjonalność i rozwiązania klasy premium Wersja Prestige wyróżnia się elektrycznie otwieranym bagażnikiem, panoramicznym dachem i pamięcią ustawień fotela kierowcy. Oferuje również system perfumowania wnętrza oraz rozbudowane opcje personalizacji oświetlenia, podnosząc komfort jazdy na poziomie modeli klasy premium.

Wersje wyposażenia

Reflektory w technologii LED

18-calowe koła

Zakrzywiony wyświetlacz 24,6 cala (zestaw zegarów cyfrowych + system multimedialny z obsługą Android Auto i Apple CarPlay)

System audio z 6 głośnikami

Bezkluczykowy dostęp do pojazdu

Klimatyzacja automatyczna

Rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa m.in. aktywny tempomat, system autonomicznego hamowania (AEB), monitorowanie martwego pola (BSD), ostrzeżenie o ruchu poprzecznym przy cofaniu (RCTA)

Siedem poduszek powietrznych

CHERY TIGGO 7 - systemy bezpieczeństwa i multimedia w standardzie W standardzie TIGGO 7 dostępny jest bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa, takich jak aktywny tempomat, monitorowanie martwego pola i automatyczne hamowanie awaryjne. Zakrzywiony wyświetlacz 24,6 cala integruje zegary cyfrowe oraz multimedia, podnosząc wygodę codziennego użytkowania.

Skórzaną tapicerkę

Elektryczną regulację fotela pasażera

Podgrzewane fotele i lusterka zewnętrzne

Ambientowe oświetlenie w 64 kolorach

Kamerę 540°

Nagłośnienie SONY (8 głośników)

Bezprzewodową ładowarkę 50W

System jonizacji powietrza z filtrem PM2.5

Napęd na cztery koła z siedmioma trybami jazdy

Panoramiczny dach

Wyświetlacz Head-Up

Elektrycznie otwierany bagażnik

System perfumowania wnętrza

Pamięć ustawień fotela kierowcy

TIGGO 7 AWD - technologia napędu na cztery koła Model TIGGO 7 AWD wyróżnia się napędem na cztery koła z siedmioma trybami jazdy, dzięki czemu zapewnia lepszą trakcję zarówno w mieście, jak i na drodze nieutwardzonej. System ten pozwala na dynamiczną jazdę, poprawiając bezpieczeństwo i możliwość adaptacji do różnych warunków drogowych.

Ceny i dostępność

TIGGO 7 dostępny jest w dwóch wariantach napędowych. Klasyczny silnik benzynowy sprawdzi się u osób, które cenią tradycyjne rozwiązania oraz oczekują prostoty obsługi. Wersja z klasycznym napędem benzynowym 1.6T-GDI (147 KM, 275 Nm) występuje w trzech poziomach wyposażenia: Essential, Comfort i Prestige AWD.Osoby poszukujące nowocześniejszych technologii mogą zdecydować się na hybrydę plug-in. Wersja hybrydowa plug-in, dostępna jako Essential oraz Prestige, korzysta z układu napędowego opartego na technologii CHERY Super Hybrid (CSH). Sercem układu jest silnik 1.5T-GDI połączony z podwójnym silnikiem elektrycznym oraz wielostopniową przekładnią hybrydową o sprawności 93%. Całość osiąga moc systemową do 347 KM, przy zachowaniu sprawności cieplnej na poziomie 44,5%.TIGGO 7 PHEV oferuje zasięg do 1200 km w trybie mieszanym i 90 km w trybie wyłącznie elektrycznym (EV). Zużycie paliwa przy rozładowanym akumulatorze to 6 l/100 km, a możliwość ładowania prądem zmiennym (AC 7 kW) zapewni wygodne uzupełnianie energii w domowych warunkach. Obie wersje wyposażeniowe hybrydy zachowują pełne wyposażenie znane z wersji ICE, z dodatkowymi funkcjami specyficznymi dla układu elektrycznego, jak odzysk energii i zarządzanie energią w czasie rzeczywistym.Jednym z mocnych elementów oferty są trzy poziomy wyposażenia, które pozwalają dostosować samochód do preferencji i poziomu oczekiwanych udogodnień. Już podstawowa wersja Essential prezentuje się imponująco jak na standardy segmentu. Każdy kolejny wariant wnosi kolejne elementy podnoszące komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność, aż po wersję Prestige z napędem AWD.Standardowa odmiana TIGGO 7 została wyposażona w reflektory LED, 18-calowe koła oraz zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 24,6 cala obsługujący Android Auto i Apple CarPlay. Nie zabrakło klimatyzacji automatycznej, systemu audio z sześcioma głośnikami oraz bezkluczykowego dostępu do auta. Na liście znajduje się także pakiet nowoczesnych systemów bezpieczeństwa czynnego, w tym aktywny tempomat i monitorowanie martwego pola.Wersja Essential to bogate wyposażenie już w standardzie, obejmujące:Wyższy poziom wyposażenia to między innymi skórzana tapicerka, elektryczne ustawianie fotela pasażera czy podgrzewane fotele i lusterka. Model ten oferuje również ambientowe oświetlenie w aż 64 kolorach, kamerę 540°, nagłośnienie SONY z ośmioma głośnikami oraz jonizację powietrza z filtrem PM2.5. Komfort użytkowania podnosi dodatkowo bezprzewodowa ładowarka o mocy 50W.Wyższy poziom Comfort wprowadza dodatkowo:Najbardziej zaawansowana odmiana modelu wprowadza napęd na cztery koła z siedmioma trybami jazdy, panoramiczny dach, wyświetlacz Head-Up i elektrycznie otwierany bagażnik. Komfort jazdy podnoszą system perfumowania wnętrza oraz pamięć ustawień fotela kierowcy.Topowa wersja Prestige AWD oferuje najbardziej zaawansowane funkcje:Cennik modelu startuje od 124.900 zł za wersję z napędem spalinowym. Hybryda plug-in kosztuje od 154.900 zł, co czyni ofertę konkurencyjną na tle innych SUV-ów segmentu C. Dodatkowo marka przygotowała dla pierwszych klientów akcję promocyjną, obejmującą preferencyjne finansowanie i pakiet ubezpieczenia w symbolicznej cenie.TIGGO 7 powstał na platformie, która już zdobyła uznanie użytkowników na świecie – model ten został wyprodukowany w ponad milionie egzemplarzy z przeznaczeniem na eksport. Wprowadzenie go na polski rynek jest kolejnym krokiem w ekspansji marki, która dzięki bogatemu wyposażeniu, wyrazistym opcjom personalizacji i korzystnej cenie, proponuje realną alternatywę w kluczowym segmencie aut rodzinnych.