Używane Audi w Polsce: popularność kontra ryzyko – co musisz wiedzieć?

Planujesz kupić używane Audi? Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź, co mówią dane – aż 92% aut tej marki ma w historii ryzykowne zdarzenia, a prawie połowa brała udział w wypadkach. Choć Audi przyciąga designem i prestiżem, warto zachować czujność. Przeciętny egzemplarz ma 17 lat, 262 tys. km przebiegu i kilku właścicieli. Czy wiesz, na co zwrócić uwagę, by uniknąć kosztownej pułapki? Odpowiedzi znajdziesz w analizie CARFAX.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Audi cieszy się tak dużą popularnością na rynku samochodów używanych w Polsce?

Jakie modele Audi są najczęściej spotykane na polskich drogach?

Z jakimi zagrożeniami wiąże się zakup używanego Audi z importu?

Dlaczego raport historii pojazdu jest tak ważny przy zakupie auta tej marki?

Ponad 40 proc. Audi w Polsce jest po wypadkach

Audi od lat cieszy się dużą popularnością na polskim rynku wtórnym, co świadczy o silnej pozycji marki i zaufaniu kierowców – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska – Warto jednak pamiętać, że wiele oferowanych egzemplarzy to auta starsze i z większym przebiegiem niż średnia rynkowa, co może wiązać się z podwyższonym ryzykiem usterek lub ukrytych uszkodzeń powypadkowych. Szczególną uwagę warto zwrócić na pojazdy sprowadzane z zagranicy, gdyż ich przeszłość nie zawsze jest w pełni udokumentowana. Dlatego zalecamy, by przy zakupie używanego auta, niezależnie od marki, sięgać po sprawdzone źródła informacji, takie jak raporty historii pojazdu CARFAX. Ostrożność i rzetelna weryfikacja danych to klucz do bezpiecznego zakupu.

Marka Audi obchodzi właśnie swoje 116. urodziny. Na polskim rynku samochodów używanych cieszy się ona dużą popularnością – według najnowszej analizy bazy danych CARFAX, obejmującej 23 mln używanych aut w Polsce, samochody tego producenta stanowią w niej aż 6 proc. wszystkich pojazdów. Wyprzedzają je Volkswageny (12 proc.), Ople (9 proc.), Fordy, Toyoty i Renault (po 7 proc.).Statystyczne Audi jest starsze i bardziej wyeksploatowane niż inne używane samochody w Polsce. Ma 17 lat (o 2 lata więcej niż średnia dla ogółu, według danych CARFAX) i 262 tys. kilometrów przebiegu (ogólna średnia to 220 tys. kilometrów).Zdecydowana większość aut tej marki, bo aż 85 proc., pochodzi z importu, a 68 proc. samochodów ma powyżej 15 lat, (w przypadku wszystkich używanych aut jest to odpowiednio 59 proc. i 55 proc.). Zaledwie 7 proc. pozostaje własnością swojego pierwszego właściciela, podczas gdy dla ogółu aut używanych w naszym kraju ten odsetek wynosi 15 proc. Średnio jeden samochód marki Audi przeszedł przez ręce ponad trzech właścicieli.Na tle innych używanych samochodów w Polsce Audi wyróżniają się niestety niezbyt dobrym stanem – 92 proc. ma w swojej historii odnotowane zdarzenia związane z ryzykiem, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem (np. uszkodzenia czy nietypowe wskazania licznika). Aż 44 proc. aut tej marki ma w swojej historii odnotowane wypadki. Dla porównania, wśród wszystkich używanych samochodów jest to 39 proc. Natomiast podwyższone ryzyko dotyczy 77 proc. ogółu używanych aut.Najczęściej spotykanym na polskich drogach modelem Audi jest A4 – stanowi aż 37 proc. samochodów tej marki w bazie CARFAX. Ich średni wiek to 19 lat, a przebieg – 293 tys. kilometrów. Kolejne miejsca zajmują modele A3 (18 proc.) – średnio 18 lat i 256 tys. kilometrów przebiegu – oraz A6 (18 proc.) – średnio 17 lat i 291 tys. kilometrów przebiegu.