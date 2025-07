Bezpieczne wakacje autem? Zacznij od opon – oto, co musisz sprawdzić

Planujesz wakacyjną podróż autem? Zadbaj o stan opon! To właśnie one mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, komfortu i ekonomii jazdy. Prawidłowe ciśnienie, dobry bieżnik i profesjonalny montaż mogą uchronić przed wypadkiem, oszczędzić paliwo i pieniądze. PZPO apeluje: nie zapomnij o zasadzie 3xP – Porządne opony, Profesjonalny serwis, Prawidłowe ciśnienie. Bezpieczna podróż zaczyna się już w garażu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co to jest zasada 3xP i jak wpływa na bezpieczeństwo jazdy?

Jakie elementy opon należy sprawdzić przed wyjazdem?

Co może grozić przy nieprawidłowym ciśnieniu w oponach?

Czym jest Certyfikat Oponiarski i gdzie znaleźć certyfikowane serwisy?



Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i finanse – podróżuj komfortowo i ekonomicznie dzięki odpowiednim oponom.

Dobre opony to cichy bohater każdej podróży – oszczędzają paliwo, zwiększają bezpieczeństwo i pozwalają dotrzeć do celu bez niespodzianek. Każda podróż zaczyna się od pierwszego obrotu kół, ale to jakość opon decyduje o tym, czy dotrzemy do celu bezpiecznie i bez nieprzyjemnych niespodzianek. W wakacyjnej trasie liczy się nie tylko kierunek, ale też komfort, spokój i poczucie kontroli nad drogą. Dobre opony to inwestycja, która procentuje na każdym kilometrze – oszczędzają paliwo, zmniejszają ryzyko awarii i pozwalają w pełni cieszyć się jazdą. Warto o nie zadbać, zanim ruszymy w drogę, bo bezpieczeństwo nie zaczyna się na autostradzie – zaczyna się w garażu – apeluje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Każdy kierowca powinien w przypadku opon znać zasadę 3xP:

Porządne opony – zapewniające bezpieczne osiągi i drogę hamowania.

Profesjonalny serwis – który ich nie uszkadza podczas montażu.

Prawidłowe ciśnienie – bo odpowiada za przyczepność opony do drogi.

Nie zapomnij tego przed wyjazdem na wakacje!

Sprawdź opony w profesjonalnym serwisie

Idea certyfikatu oponiarskiego

Opona jest jednym punktem styku samochodu i motocykla z drogą. Jest drugim lub trzecim najszybciej obracającym się elementem pojazdu. Nie ma więc dużego marginesu na błędy produkcyjne i błędy serwisowe.

Zbyt siłowa i zbyt pośpieszna wymiana opon to zagrożenie dla kierowców. Bezpieczna jazda rozpoczyna się od profesjonalnej obsługi opon w serwisie.

Certyfikat Oponiarski® jest jedynym w Polsce obiektywnym i niezależnym wyróżnikiem serwisów, które wykonują swoją pracę z pasją i jakością – dbając o klienta i pojazd. Obsługują opony sprawnie, ale z wyczuciem.

Profesjonalny serwis oponiarski to taki, który nie wymienia opon w sportowym tempie, poniżej 30 minut przy jednym mechaniku na auto

Certyfikat Oponiarski PZPO potwierdza wysoką jakość serwisu oraz spełnianie przez niego kryteriów, decydujących o profesjonalnej wymianie opon i wysokich standardach obsługi. Kierowcy mogą przekonać się, że warto korzystać z serwisów zapewniających najlepszą obsługę, bo od tego zaczyna się bezpieczna jazda. Certyfikat Oponiarski jest odpowiedzią Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego na zapotrzebowanie rynku i kierowców na niezależną weryfikację umiejętności serwisów ich wyposażenia oraz poziomu obsługi – podkreśla Grzegorz Duda, kierowca rajdowy i ambasador Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Przed wyjazdem warto sprawdzić stan bieżnika, ciśnienie w oponach oraz ewentualne uszkodzenia. W razie potrzeby wymiana opon to najlepszy sposób, by uniknąć przykrych niespodzianek na drodze.Wszystkie trzy powyższe zasady muszą zostać spełnione, abyśmy mogli zminimalizować ryzyko potencjalnych problemów spowodowanych stanem opon. Aby zapewnić sobie i innym użytkownikom dróg bezpieczeństwo jazdy, warto regularnie kontrolować stan opon. Nawet najlepsze na rynku opony zamontowane w wybitnym serwisie nie będą wiele warte, jeśli jedziemy ze zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem, które powoduję mniejszą przyczepność do drogi i większe zagrożenie poślizgiem.Kontrola bieżnika – jego głębokość można sprawdzić specjalnym miernikiem lub za pomocą wskaźnika producenta umieszczonych na bieżniku. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem minimalna głębokość bieżnika to nie 1,6 mm, ale do oznaczeń wskaźnika zużycia. Dopiero gdy go nie ma, wówczas minimum jest na poziomie 1,6 mm. To różnica, która może kosztować nas mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej. Wymiany wymaga również opona z nieregularnie zużytym bieżnikiem – co może być skutkiem jazdy z nieprawidłowym ciśnieniem, złej geometrii zawieszenia lub jego niesprawności.Należy pamiętać, że zgodnie z prawem na jednej osi samochodu muszą być zamontowane identyczne opony pod względem rozmiaru, modelu i rzeźby bieżnika (czyli jego wzoru i głębokości) – co w praktyce oznacza, że w przypadku uszkodzenia wymieniamy dwie opony na osi naraz.Kontrola wizualna pozwoli dostrzec w porę wszelkie przebicia, przecięcia, nacięcia, wybrzuszenia i spękania – szczególnie boków opon, z reguły bardziej narażonych na uszkodzenia. O ile te pierwsze mogą powstać po najechaniu na ostry przedmiot, to najczęstszą przyczyną wybrzuszeń są uszkodzenia podczas montażu i demontażu – powodujące osłabienia warstw wzmacniających, a także najechanie na krawężnik, dziurę w jezdni lub inną przeszkodę.Osobnym problemem, co niestety niełatwo wykryć, pozostają uszkodzenia stopki opony – czyli przyległej do felgi części opony. Powstają one przy zbyt siłowym i zbyt szybkim montażu opony na felgę w przypadkowych warsztatach.Ciśnienie sprawdzamy zawsze na zimnych oponach, po zapakowaniu bagaży, ale przed jazdą lub po przejechaniu maksymalnie 3-4 kilometrów z miejską prędkością.Prawidłowa wartość ciśnienia dla przednich i tylnych opon danego pojazdu jest podana na naklejce znajdującej się przy drzwiach lub na klapce wlewu paliwa. W razie wątpliwości należy zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu. Ciśnienie w oponach należy sprawdzać także gdy mamy czujniki ciśnienia, bo i one mogą ulec awarii oraz przed każdą dalszą podróżą i w każdej sytuacji, gdy wyczujemy ściąganie samochodu na jedną stronę lub drgania na kierownicy.Niewłaściwe ciśnienie powoduje zmniejszenie powierzchni styku bieżnika z jezdnią i skutkuje wydłużeniem drogi hamowania oraz pogorszeniem przyczepności opon. Dodatkowo narażamy się na ich przecięcie przy wjeżdżaniu na krawężnik lub w dziurę, a także na większe zużycie paliwa i energii i wyższy hałas. Zbyt mało powietrza w kole w czasie dłuższej podroży zapakowanym samochodem może doprowadzić nawet do rozerwania opony w wyniku przegrzania jej ścian bocznych oraz całej konstrukcji wzmacniającej.Profesjonalny serwis oponiarski to taki, który nie wymienia opon w sportowym tempie, poniżej 30 minut przy jednym mechaniku na auto, ma wyszkolonych pracowników, nowoczesne i zadbane maszyny oraz jest wiarygodnym partnerem dla swoich klientów – bo nie uszkadza ich opon ani felg. Dzięki temu nasze opony są tam obsługiwane sprawnie, ale z wyczuciem i uważnością. A dokładnie tak trzeba się obchodzić z podzespołem, który jest jedynym punktem styku samochodu z drogą, i jest zrobiony w większości z mieszanki gumowej. W całej Polsce można znaleźć tablice wskazujące serwisy z Certyfikatem – to kampania wspierana przez Grzegorza Dudę – kierowcę rajdowego i dziennikarza motoryzacyjnego.Mapę serwisów, które przeszły audyt i otrzymały Certyfikat Oponiarski® jest na stronie certyfikatoponiarski.pl.