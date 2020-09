Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym?

Nie ma dnia, aby na polskich drogach nie dochodziło do wypadków i kolizji drogowych. Pojawia się przy tym wiele aspektów prawnych. Dobrze je znać starając się o odszkodowanie z ubezpieczalni. Jakie mamy prawa jako osoba poszkodowana w zdarzeniu? I jak zachować się po stłuczce?

Czy wezwać Policję?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Monkey Business - Fotolia.com Jak zachować się po wypadku? Jeśli ktoś został ranny, należy obligatoryjnie wezwać Policję.

Jak napisać oświadczenie i co powinno zawierać

Co powinno zawierać oświadczenie:

Dane osobowe uczestników zdarzenia (imię, nazwisko, adres, telefon)

Dane dotyczące praw jazdy i dowodu osobistego (kategoria, numer, do kiedy dokument jest ważny, przez kogo wydany)

Dokładny opis zdarzenia (data, godzina, opis sytuacyjny – co się wydarzyło, kto jest sprawcą zdarzenia)

Dane zakładu ubezpieczeń sprawcy (nazwa ubezpieczalni, numer polisy, termin ważności ubezpieczenia)

Jeśli są świadkowie zdarzenia (dane do kontaktu – imię, nazwisko, telefon)

Podpisy uczestników zdarzenia

Kiedy w wypadku lub kolizji drogowej uszkodzeniu ulega nasz samochód

Odszkodowanie za części oryginalne czy zamienniki?

samochód jest jeszcze objęty gwarancją producenta i w okresie gwarancji był serwisowany w oparciu o części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta;

przemawia za tym szczególny interes poszkodowanego, np. auto nie znajduje się już na gwarancji producenta, ale poszkodowany serwisował go w oparciu o części oryginalne, a kontynuacja takiej „historii” może wpłynąć na jego wartość handlową; poszkodowany naprawi samochód z wykorzystaniem części oryginalnych i przedstawi fakturę lub rachunek za naprawę;



Najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie osób, które brały udział w wypadku czy kolizji drogowej. Dlatego w pierwszej kolejności należy upewnić się czy wszyscy uczestnicy zdarzenia są bezpieczni, czy nie odnieśli jakiś obrażeń i wezwać odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.W przypadku, gdy nie ma osób rannych kierowcy często zastanawiają się czy wzywać policję na miejsce kolizji drogowej czy też nie. Zdarzenie drogowe możemy udokumentować poprzez sporządzenie oświadczenia przez sprawcę zdarzenia. Jednakże sporządzenie przez policję notatki ze zdarzenia drogowego ma dużo większe znaczenie dowodowe niż samo oświadczenie sprawcy zdarzenia.Pamiętać należy, że sprawca zdarzenia powołując się na wady oświadczenia woli może wycofać się ze złożonego na miejscu zdarzenia oświadczenia. Natomiast notatka policyjna jest dokumentem urzędowym wskazującym na uczestników zdarzenia, ich dane oraz dane pojazdów i dane ubezpieczycieli.Podkreślić jednak należy, że art. 44 pkt. 2 Prawa o ruchu drogowym nakłada na uczestników zdarzenia obowiązek wezwania Policji w sytuacji, gdy którykolwiek z uczestników zdarzenia doznał obrażeń. Zatem jeśli ktoś uskarża się na jakieś dolegliwości lub też obrażenia są widoczne dla osoby trzeciej, należy obligatoryjnie wezwać Policję.W sytuacji gdy obie strony mają dokumenty – tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC (sprawca), obie strony są trzeźwe i nie ma żadnych wątpliwości co do winy, można nie wzywać Policji. Należy wtedy sporządzić notatkę ze zdarzenia drogowego. Najpierw trzeba zweryfikować dane sprawcy i samochodu z takimi dokumentami jak dowód osobisty, dowód rejestracyjny i polisa OC. W Internecie możemy również sprawdzić czy dane auto jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zrobimy to na stronie www.ufg.pl. Dopiero weryfikacja tych danych, a także tożsamości sprawcy zdarzenia, pozwoli uniknąć problemów z dochodzeniem odszkodowania.Do oświadczenia należy dołączyć protokół opisujący okoliczności zdarzenia, jak również uszkodzenia wynikłe w zdarzeniu.Oczywiście, jeśli nie jesteśmy sprawcą zdarzenia mamy prawo dochodzić od towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia drogowego posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, odszkodowania za szkodę powstałą w naszym aucie. Niestety praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest znaczne zaniżanie kwoty wypłacanej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.Zgodnie z art. 363§1 kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wskazać należy, że szkoda w pojeździe następuje już w momencie zdarzenia drogowego. Ubezpieczyciel zatem nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt naprawy pojazdu. Już sam fakt zaistnienia szkody jest podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania i wypłaty.Nagminną praktyką jest to, że ubezpieczyciele wyliczając wysokości odszkodowania posługują się cenami części nieoryginalnych, tzw. zamienników, które nie pochodzą bezpośrednio od producenta auta. Co do zasady, zgodnie za stanowiskiem Sądu Najwyższego, do naprawy auta po wypadku powinny być używane albo części oryginalne, albo „części równoważne oryginalnym” (czyli tzw. części Q). W ocenie Sądu Najwyższego części Q muszą posiadać zaświadczenie, że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi. Zaświadczenie takie powinno pochodzić od producenta części oryginalnych. W jakich sytuacjach mamy prawo naprawić auto na częściach oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta auta? Otóż ma to miejsce po pierwsze w sytuacji, gdy samochód jest na gwarancji producenta i w okresie gwarancji był serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi, używającej części oryginalnych. Bywają również sytuacje, w których auto nie jest już na gwarancji producenta, lecz wciąż jest serwisowane przez właściciela przy wykorzystaniu części oryginalnych. W takiej sytuacji poszkodowany również ma prawo naprawić auto na nowych oryginalnych częściach.Wskazane przez Sąd Najwyższy warunki stosowania części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu uniemożliwiają towarzystwu jednostronne ustalenie odszkodowania na innych zasadach (według cen części równoważnych częściom oryginalnym lub cen części nieoryginalnych). Taka decyzja musi zapaść po uzgodnieniu z klientem.Towarzystwo ubezpieczeń ma prawo wyliczyć wysokość odszkodowania przy użyciu części zamiennych w przypadku, gdy uzasadnia to wiek i stopień eksploatacji samochodu. Wydatki na przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego muszą być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Zgodnie z art. 361§1 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania, w tym wypadku towarzystwo ubezpieczeń, ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Nie może być tak, że poszkodowany naprawi stary, zniszczony samochód przy użyciu nowych oryginalnych części i będzie żądał od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych wydatków. Takie działanie należy uznać za ekonomicznie nieuzasadnione.Podsumowując wskazać należy, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego (sygn akt III CZP 85/11) w którym Sąd jasno wskazał sytuacje, w jakich odszkodowanie powinno być ustalane na podstawie nowych, oryginalnych części producenta pojazdu. Sąd wskazał, iż ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu kosztów naprawy na oryginałach wtedy, gdy: