DS 4 2021. Czy odniesie sukces?

Francuska marka premium powoli rozwija swoją gamę. Teraz dołączył do niej model, którzy może okazać się fundamentem sprzedaży.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Paweł Kaczor DS 4 2021 - tył Z tyłu znajdziemy wąskie lampy z motywem 3D, łączącą je listwę, niemal gładką klapę, wyraźnie pochyloną szybę i spojler dachowy. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Paweł Kaczor DS 4 202 - tunel środkowy Uwagę zwraca tunel środkowy, gdzie zagościł selektor trybów jazdy, potencjometr głośności, włącznik multimediów, dźwignia automatu i kolejny wyświetlacz. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Paweł Kaczor DS 4 2021 - z przodu Pas przedni zawiera w sobie reflektory z aktywnymi kryształami świetlnymi, szeroki grill o ciekawej fakturze i światła LED w kształcie litery „L”, które wkomponowano w zderzak. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

To DS 4 2021, który trafił do segmentu C. Czy odniesie sukces? W klasie kompaktów jest niezwykle ciasno, ale nie ma wątpliwości, że istnieje grono zainteresowane nowymi modelami z wyższej półki. Pamiętajmy, że dziś oferują je głównie Niemcy. Francuzi mają więc sporo do ugrania.Przejdźmy jednak do głównego bohatera. W tym tygodniu odbyła się premiera statyczna tego modelu – na jazdy jeszcze za wcześnie. Mogliśmy jednak poznać DS 4 w sposób organoleptyczny, a nie jedynie na zdjęciach prasowych. I to cieszy.Wiecie co? Jest na czym zawiesić wzrok. Samochód wygląda bardzo okazale i zwraca na siebie uwagę. Nie jest jednak przekombinowany, dlatego powinien trafić w gusta szerokiego grona klientów. Pas przedni, charakterystyczny dla aktualnego nurtu stylistycznego, zawiera w sobie reflektory z aktywnymi kryształami świetlnymi, szeroki grill o ciekawej fakturze i światła LED w kształcie litery „L”, które wkomponowano w zderzak.Z tyłu natomiast znajdziemy wąskie lampy z motywem 3D, łączącą je listwę, niemal gładką klapę, wyraźnie pochyloną szybę i spojler dachowy. Ciekawym akcentem są chowane klamki, które nie wystają poza obrys karoserii. Warto dodać, że auto występuje również w wersji Cross aspirującej do grona crossoverów. Jej wyróżnikami są dedykowane felgi, dodatkowe osłony chroniące dolne partie nadwozia oraz relingi dachowe.Wnętrze, podobnie jak karoseria, jest unikatowe. Projektanci ponownie stworzyli biżuteryjny klimat w ciekawym połączeniu. Znajdziemy tu cyfrowe wskaźniki o oryginalnym wzorze oraz dotykowy ekran multimedialny, który pełni rolę centrum dowodzenia. Pod nim wygospodarowano przestrzeń na przyciski funkcyjne.Uwagę zwraca również tunel środkowy, gdzie zagościł selektor trybów jazdy, potencjometr głośności, włącznik multimediów, dźwignia automatu i kolejny wyświetlacz. Najciekawszym elementem jest ten ostatni. Pełni on rolę gładzika, który ma ułatwiać obsługę ekranu głównego. Ma to sens, ale i tak wolelibyśmy zamiast tego niezależny panel klimatyzacji. Francuzi zrobili jednak po swojemu, bo lubią być indywidualistami. I dobrze. Jakość materiałów jest bardzo wysoka. Widać tu pieczołowitość montażu i dbałość o detale.Fotele są bardzo komfortowe i pozwalają na szeroki zakres regulacji. Posiadają możliwość wydłużania siedzisk, co jest ukłonem w stronę długonogich. W drugim rzędzie nie ma przesadnie dużo przestrzeni, ale dwie osoby do 180 centymetrów wzrostu powinny się zmieścić, jeżeli z przodu nie usiądzie koszykarz z NBA. Bagażnik? Jest. I to spory. Jego podstawowa pojemność to 430 litrów.Nowy DS 4 bazuje na płycie podłogowej EMP2, którą charakteryzuje modularność. Samochód ma 4400 milimetrów długości, 1830 milimetrów szerokości i 1470 milimetrów wysokości. Występuje głównie na felgach 19-calowych, ale w ofercie są też 20-tki.Gama oparta jest na pięciu konfiguracjach napędowych. Podstawę stanowi silnik 1.2 PureTech oferujący 130 koni mechanicznych. Podobnie jak pozostałe silniki, występuje seryjnie z ośmiobiegowym automatem. Taką samą mocą dysponuje diesel 1.5 BlueHDi.Żądni większych wrażeń mogą postawić na silnik 1.6 PureTech oferowany w dwóch wariantach: 180- oraz 225-konnym. Jest także hybryda plug-in o mocy 225 koni mechanicznych. Bez względu na odmianę, DS 4 zawsze występuje z napędem na oś przednią.Ile kosztuje nowy DS 4? Cennik otwiera kwota 114 900 złotych. Za tyle można mieć odmianę Bastille ze wspomnianym silnikiem 130-konnym i automatem. Na drugim biegunie znajdziemy hybrydę plug-in w wersji La Premiere za 223 900 złotych.Jak jeździ nowy DS 4? Mamy nadzieję, że na to pytanie odpowiemy jeszcze w tym roku, kiedy francuski kompakt wyjedzie już na polskie drogi. Bądźcie czujni!