Ceny nowych samochodów rosną z miesiąca na miesiąc

Jeden miesiąc wahania przy zakupie samochodu skutkuje obecnie wzrostem miesięcznej raty za auto średnio o 32 zł – szacuje Carsmile. Producenci samochodów co chwilę zmieniają cenniki, serwując nabywcom podwyżki cen katalogowych o 2-4% co kilka tygodni, a do tego ograniczają rabaty. W tym roku nie będzie wyprzedaży rocznika, a jedynym wyjściem jest ustawienie się w kolejce i cierpliwe czekanie, bo sytuacja szybko się nie poprawi - przewiduje Carsmile.

Mamy obecnie niespotykaną sytuację, kiedy zdrowy rozsądek nakazywałby zachowanie spokoju i przeczekanie kryzysu. Jednocześnie obserwowana skala podwyżek cen aut i wydłużające się terminy dostaw podpowiadają, że wstrzymując się z transakcją narażamy się na znacząco wyższe ceny i jeszcze większe opóźnienia. Jeśli ktoś faktycznie potrzebuje samochodu, w którymś momencie nie będzie już mógł tego zakupu odłożyć. Na ten moment nie widać, gdzie jest „sufit” dla tych dwóch rynkowych zjawisk, tj. dla cen i terminów dostaw. To paradoks pandemicznej gospodarki – podsumowuje Michal Knitter, wiceprezes Carsmile.

Automaty na czarnej liście

Przedział 6-9 miesięcy to rynkowa średnia. Są wciąż modele, które zdobędziemy szybciej, nawet w ciągu 2-3 miesięcy przy dużych ustępstwach, jeśli chodzi o wyposażenie, ale też takie, na które poczekamy rok czy półtora – mówi Michal Knitter, wiceprezes Carsmile.

Terminy coraz dłuższe, a ceny galopują

Nowością jest skala podwyżek cen, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. Producenci zmieniają cenniki aut co półtora miesiąca, a zakres prezentowanych podwyżek w nowym cenniku to średnio 2-4%. Wcześniej regułą były zmiany cenników raz lub dwa razy do roku, a nie co miesiąc – zauważa Knitter.

Koszt zakupu auta wzrósł o 17% w 10 miesięcy!

Liczba 17% obrazuje faktyczną inflację na rynku motoryzacyjnym w okresie zaledwie 10 miesięcy br. Jest to wypadkowa wzrostu cen katalogowych pojazdów, znacznego ograniczenia rabatów, wzrostu kosztów serwisowania oraz wydatków na ubezpieczenie auta – wylicza Michał Knitter.

Carsmile policzył, że w ciągu zaledwie 10 miesięcy tego roku średnia miesięczna rata za samochód wzrosła aż o 17%.

Barometr rynku: rata wzrosła w tym roku o 315 zł

Rata za wynajem najlepiej obrazuje tendencje rynkowe, ponieważ są w niej ujęte wszystkie elementy składowe kosztu użytkowania auta z wyjątkiem paliwa. To swego rodzaju barometr rynku motoryzacyjnego – wyjaśnia wiceprezes Carsmile.

Kryzysu nie da się „przeczekać”

Wyprzedaż rocznika nie w tym roku

Zamówienia złożone w grudniu zostaną zrealizowane pod koniec 2022 roku po znacznie wyższych cenach niż obecnie – przewiduje wiceprezes Carsmile.

Średni czas oczekiwania na nowy samochód wynosi obecnie 6-9 miesięcy – wynika z obliczeń Carsmile, internetowej platformy oferujące pojazdy większości marek motoryzacyjnych. Terminy dostaw wydłużają się z miesiąca na miesiąc, m.in. z powodu niedoboru podzespołów wykorzystywanych do produkcji aut. Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu Carsmile informował, że średni czas oczekiwania na nowe auto wynosi ok. 5 miesięcy. Wystarczyły zaledwie trzy miesiące, aby terminy znacząco się pogorszyły. Kto liczył na poprawę sytuacji, ten stracił.Największe problemy są z automatycznymi skrzyniami biegów, systemami multimedialnymi czy wyświetlaczami LCD. Na liście brakujących elementów wyposażenia są też systemy monitorowania, podgrzewane fotele czy indukcyjne ładowarki do telefonów. Brakuje nawet stali do produkcji nadwozia.Kto się wstrzymał z zakupem samochodu, licząc na to, że sytuacja na rynku się ustabilizuje, musi dziś pogodzić się z czasem oczekiwania na auto wydłużonym o kilka kolejnych miesięcy oraz przesuwaniem raz podanych przez producenta terminów dostawy.Ale czas oczekiwania nie jedyny problem.Jak to się przekłada na portfele Polaków? Carsmile policzył, że w ciągu zaledwie 10 miesięcy tego roku średnia miesięczna rata za samochód wzrosła aż o 17%. O tyle więcej płacą miesięcznie osoby, które podpisały umowę w październiku względem średniej dla umów ze stycznia.Do tego należy jeszcze dodać galopujące ceny paliw. Niebawem zobaczymy też w wysokości raty kolejną podwyżkę stóp procentowych przez RPP Średni miesięczny abonament za samochód, jaki będą płacić użytkownicy Carsmile, którzy zawarli umowę wynajmu w październiku br. wynosi 1750 zł netto, czyli 2153 zł brutto. Dla umów zawartych w styczniu było to 1494 zł netto (1837 zł brutto).Między styczniem a październikiem średnia rata za samochód wzrosła o 256 zł netto, czyli o 315 zł brutto. Oznacza to, że jeden miesiąc wahania „kupić?” czy „nie kupować w nadziei na poprawę sytuacji?” skutkuje abonamentem wyższym o 32 zł brutto miesięcznie, bo rata jest stała w okresie trwania umowy. W ciągu 3 miesięcy daje to koszt większy o prawie 100 zł brutto, a w ciągu 3 lat wynajmu o 1134 zł brutto. To sytuacja bez precedensu.Obserwując zmieniające się w nietypowym tempie cenniki samochodów, Carsmile prognozuje, że w najbliższych 12 miesiącach ceny transakcyjne nowych aut zwiększą o 15-20%. Według najnowszych danych Samaru, we wrześniu średnia cena nowego samochodu w Polsce wyniosła 136 716 zł i była o 10,6% większa niż rok wcześniej. Ten wzrost nie uwzględnia jednak w pełni zmiany polityki rabatowej dealerów (jedynie oficjalny rabat producenta). Co ciekawe, w obliczu problemów z produkcją aut, na drugi plan zeszły czynniki, które do tej pory zmuszały producentów do podnoszenia cen (wymogi emisyjne UE oraz wymogi, jeśli chodzi o wyposażenie).W ocenie Carsmile, w tym roku nie będzie wyprzedaży rocznikowej samochodów.