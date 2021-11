Wypadki drogowe: szkody za granicą kosztowały 1,3 mld zł

W minionym roku Polacy okazali się sprawcami 63,5 tys. wypadków i kolizji poza granicami naszego kraju, wyrządzając szkody warte 1,3 mld zł. 653 kierowców nie posiadało przy tym ważnego OC - wynika z przeanalizowanych przez rankomat.pl danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Z kolei kierujący pojazdami na zagranicznych tablicach doprowadzili na polskich drogach do 12,7 tys. wypadków i kolizji. Szkody z tego tytułu opiewały na 89,5 mln zł.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kary przewidziane są za brak OC?

Ile szkód w naszym kraju spowodowanych było przez obcokrajowców?

Ile szkód spowodowanych było przez Polaków bez ważnego OC?



Średnio polscy kierowcy spowodowali za granicą 170 szkód dziennie

Najczęściej do wypadków i kolizji z winy polskich kierowców dochodzi w Niemczech

Liczba szkód spowodowanych za granicą bez ważnego OC wzrosła o 11,6%

Często szkody nieubezpieczonymi pojazdami zarejestrowanymi w Polsce na zagranicznych drogach powodują kierowcy, którzy przeprowadzili się do innego kraju, ale jednocześnie nie przerejestrowali swoich samochodów. Niestety jazda autem bez ważnej polisy OC może mieć bardzo surowe konsekwencje. Za spowodowanie wypadku lub kolizji grozi kara przewidziana przez lokalne prawo, która może być znacznie wyższa niż w Polsce. Ponadto sprawca zostanie również obciążony kosztami likwidacji powstałych szkód – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce rankomat.pl.

Zagraniczni kierowcy wyrządzili szkody na polskich drogach o wartości 89,5 mln zł

Kierowcy z Niemiec najczęściej powodują szkody na polskich drogach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba szkód spowodowanych przez Polaków bez ważnego OC Wzrosła liczba wypadków i kolizji spowodowanych przez kierujących pojazdami zarejestrowanymi w Polsce na zagranicznych drogach bez ważnego ubezpieczenia OC Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Jednocześnie w 2020 r. kierujący pojazdami zarejestrowanymi za granicą doprowadzili na polskich drogach do 12,7 tys. wypadków i kolizji. Łączna wartość tych szkód wyniosła około 89,5 mln zł.W ubiegłym roku kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi spowodowali na zagranicznych drogach 63,5 tys. kolizji i wypadków. Średnio dochodziło do 170 szkód dziennie z winy kierowców z Polski. W 2020 r. liczba wypadków i kolizji spowodowanych przez kierujących pojazdy z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach spadła o 13% w porównaniu do 2019 r. Główną przyczyną było znaczne ograniczenie ruchu transgranicznego z powodu pandemii koronawirusa.Zdecydowanie najwięcej szkód kierujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce spowodowali w 2020 r. w Niemczech (54%). Z kolei, na drogach Francji doprowadzili do 8 proc. wypadków i kolizji, we Włoszech – 7%, w Holandii – 6%, a w Wielkiej Brytanii – 5%.Wypadki i kolizje drogowe spowodowane przez polskich kierowców za granicą są dużym obciążeniem dla branży ubezpieczeniowej. W 2020 r. łączna wartość zlikwidowanych szkód za pośrednictwem PBUK wyniosła około 1,3 mld zł.Niestety, liczba wypadków i kolizji spowodowanych przez kierujących pojazdami zarejestrowanymi w Polsce na zagranicznych drogach bez ważnego ubezpieczenia OC, wzrosła z 585 w 2019 r. do 653 w 2020 r. Łączna wartość szkód zlikwidowanych z tego tytułu za pośrednictwem PBUK wyniosła około 13 mln zł.Za jazdę nieubezpieczonym pojazdem grożą również wysokie kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W 2021 r. za brak ważnej polisy OC powyżej 14 dni właściciel samochodu osobowego może zostać obciążony karną opłatą w wysokości 5600 zł.W 2020 r. kierujący pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi spowodowali na polskich drogach 12,7 tys. wypadków i kolizji. Średnia kwota wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowań wyniosła ponad 7 tys. zł, a łączna wartość zlikwidowanych za pośrednictwem PBUK szkód około 89,5 mln zł.Liczba szkód spowodowanych przez zagranicznych kierowców spadła w 2020 r. o 4,3 tys. w porównaniu do 2019 r. Główną przyczyną było znaczne ograniczenie ruchu transgranicznego z powodu pandemii koronawirusa.W 2020 r. najwięcej szkód na polskich drogach wśród kierujących pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi wyrządzili Niemcy (29%). Następnie kierowcy z Ukrainy (11%), Litwy (8%), Białorusi i Czech (po 7%).Najczęściej wypadki i kolizje powodują kierowcy prowadzący pojazdy zarejestrowane w krajach sąsiadujących z Polską. Ten trend utrzymuje się od wielu lat. Wynika to z bardzo intensywnego ruchu transgranicznego oraz migracji ekonomicznej.