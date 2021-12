Taryfikator mandatów 2022. Będzie dużo drożej

Sejm przyjął, a Senat zatwierdził nowelizację prawa drogowego i wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2022 roku piraci drogowi muszą się jeszcze bardziej mieć na baczności. Wyższe mandaty i kary, nowy system liczenia punktów karnych i ich wpływ na stawkę ubezpieczenia OC - powinny zniechęcić do brawury na drodze.

Przeczytaj także: Taryfikator mandatów 2020

Mandat za przekroczenie prędkości znacznie wyższy

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - Fotolia.com Jaki mandat za przekroczenie prędkości? Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h po nowym roku zapłacimy 800 zł mandatu.

Ile wyniesie mandat za brak prawa jazdy?

Grzywny wzrosną do 30 tys. zł

Przeczytaj także: Taryfikator mandatów 2017

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy, surowszy taryfikator mandatów za drogowe wykroczenia.Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h po nowym roku zapłacimy. Obecnie za przekroczenie prędkości o 31 - 40 km/h kierowcy kierowcy są karani mandatem w wysokości od 200 - 300 zł. Widać więc wyraźnie, że zmiana jest znacząca.Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, wówczas mandat wyniesie dwa razy więcej, czyli w tym konkretnym przypadku 1600 zł.Za spowodowanie kolizji od nowego roku zapłacimy nie mniej niż, a mandat za spowodowanie jej po spożyciu alkoholu wyniesie co najmniej. I znów - za popełnienie tego samego wykroczenia kara będzie dwukrotnie wyższa - 3000 zł lub 5000 zł.Mandat w wysokości 1000 zł zapłacą kierowcy wyprzedzający w miejscu zabronionym.zapłaci kierowca wyprzedzający na przejściu dla pieszych lub omijający pojazd, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.Znacznie wzrośnie także wysokość mandatów za omijanie zapór i półzapór na przejeździe kolejowym. Popełniający to wykroczenie kierowcy, ale także piesi i rowerzyści, zostaną ukarani mandatemOd nowego roku za jazdę bez prawa jazdy grozi mandat w wysokości, dla recydywistów - 3000 zł.Prawo jazdy będzie tez łatwiej stracić. Od stycznia 2022 roku za jedno wykroczenie możemy dostać nawet 15 punktów karnych, a nie będzie już kursów edukacyjnych, dzięki którym punkty mogły być anulowane.Od 1 stycznia 2021 sąd będzie mógł nałożyć maksymalną grzywnę w wysokości nie 5 tys. zł, ale aż 30 tys. zł. Mandat nałożony przez policjanta na miejscu wykroczenia wyniesie maksymalnie 5 tys. zł, w przypadku zbiegu wykroczeń - 6 tys. zł. Sprawcy nie będą już mogli liczyć na 10% zniżkę za zapłatę mandatu na miejscu.Karę grzywny do 30 tys. można otrzymać za niestosowanie się do zakazu wyprzedzania, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień, a także za prowadzenie pojazdu, który nie został dopuszczony do ruchu.Grzywną do 30 tys. zł będzie także karane wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.