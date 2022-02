Francuskie kombi przyciąga wzrok i emanuje elegancją z każdej strony. Czy do jego charakteru pasuje jednak niewielki silnik wysokoprężny?

Przeczytaj także: Peugeot 508 SW HYbrid PHEV GT

Wnętrze

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi EAT8 Allure Pack - z przodu Peugeot 508 SW należy do najlepiej narysowanych kombi klasy średniej. Kliknij, aby przejść do galerii (15)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi EAT8 Allure Pack - przód Pas przedni robi wrażenie. Tworzą go charakternie spoglądające reflektory sąsiadujące z wąski grillem o przyjemnej fakturze. Kliknij, aby przejść do galerii (15)

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Nie ma wątpliwości, że Peugeot 508 SW należy do najlepiej narysowanych kombi klasy średniej. Charakterystyczny design budzi zainteresowanie nawet tych, którzy regularnie decydują się na auta japońskie i niemieckie. To oznacza, że projektanci spisali się na medal. Ten samochód udowadnia, że klasyczne i praktyczne nadwozie też może być stylowe.Pas przedni robi wrażenie. Tworzą go charakternie spoglądające reflektory sąsiadujące z wąski grillem o przyjemnej fakturze. W oczy rzucają się też diodowe kły, które odróżniają ten model od konkurentów. Z tyłu natomiast znajdziemy wąskie lampy z ciemnymi wypełnieniami. Graniczą one z czarną listwą, która fajnie odcina się od białego lakieru karoserii. Jest w tym projekcie sporo ponadczasowego minimalizmu.W kabinie dzieje się naprawdę sporo. Peugeot 508 SW ma pukać do segmentu premium, dlatego materiały wykończeniowe są naprawdę bardzo dobre. Każde tworzywo jest tu miłe w dotyku, a do tego starannie spasowane. Nie brakuje też ładnych dekorów tworzących odpowiedni klimat.Projekt kokpitu wygląda bardzo nowocześnie. Niektórzy mogą poczuć się nieswojo, ale do wszystkiego łatwo się przyzwyczaić. Typowym elementem znanym tylko z aut tej marki jest kierownica o niezwykle skromnej średnicy. Trzeba przyznać, że świetnie leży w dłoniach. Francuzi stwierdzili, że zegary mogą wylądować głęboko na podszybiu, by nie odwracać wzroku od drogi. I rzeczywiście, to się sprawdza.Niektórzy narzekają jednak, że górna część wieńca może zasłaniać wskaźniki. Mam niewiele ponad 180 centymetrów wzrostu i optymalna pozycja nie ograniczała mi pola widzenia. Wiele zależy więc od ustawienia samego fotela. Zanim jednak o nim, warto wspomnieć o dotykowym ekranie multimedialnym. To nowoczesny i sprawnie działający instrument zintegrowany z przyciskami funkcyjnymi i panelem klimatyzacji. Gdyby ten drugi był niezależny, z pewnością byłoby wygodniej i bardziej ergonomicznie.Pozycja za kierownicą nie budzi zastrzeżeń. Zakres regulacji fotela jest bardzo duży. Jako że to wersja Allure Pack, środek siedziska nie był pokryty skórą, co akurat wydaje się zaletą, szczególnie w mroźne dni. Do wyprofilowania nie mam najmniejszych zastrzeżeń. W drugim rzędzie jest już nieco mniej wesoło. Brakuje tu przestrzeni, szczególnie na nogi. Widać, że rozstaw osi jest daleki od rekordowych. Nad głową też nie ma wielkiej swobody. Pasażerowie do 180 centymetrów wzrostu zmieszczą się tu, jeżeli z przodu nie usiądą wyższe osoby. Kąt pochylenia oparcia jest całkiem niezły.Z kolei bagażnik zasługuje na pochwały. Jego bazowa pojemność to 530 litrów. Okraszono ją dodatkowymi wnękami, siatkami, mocowaniami, haczykami i gumami. Do tego dochodzą regularne kształty, niski próg załadunku, szeroki otwór i banalnie prosty system składania tylnych siedzeń. Po skorzystaniu z tego ostatniego, możliwości załadunkowe rosną do 1780 litrów.Przejdźmy do silnika, który został wspomniany już na początku. To znany i lubiany diesel z rodziny BlueHDi, który ma pojemność 1,5 litra. Oddaje do dyspozycji użytkownika 130 koni mechanicznych oraz 300 niutonometrów. Co ważne, uzupełnia go ośmiobiegowa przekładnia automatyczna kierująca moc na oś przednią.W takiej konfiguracji, Peugeot 508 SW waży dokładnie 1430 kilogramów. Nie jest to zatem duża masa własna, jak na klasę średnią, co oczywiście cieszy. Osiągi są akceptowalne. Sprint do setki zajmuje dokładnie 10,1 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 208 km/h. Jeżeli przeznaczeniem auta jest wożenie rodziny, to nie sposób narzekać.Niezwykle ważne jest natomiast zużycie paliwa. Mimo zimowych temperatur, średnia z całego testu wyniosła 6,4 litra w cyklu mieszanym. Jestem pewien, że udałoby się poprawić ten wynik, gdyby warunki były bardziej sprzyjające, a moja prawa stopa – ostrożniejsza. To kolejny dowód na to, że konstrukcje BlueHDi są świetne.Prowadzenie francuskiego kombi jest dużą przyjemnością. Z jednej strony można poczuć się, jak w aucie kompaktowym (ze względu na skromną masę), a z drugiej jak w pełnoprawnym długodystansowcu, który pozwala wygodnie podróżować. Co ciekawe, wyciszenie jest lepsze, niż można było przypuszczać. Zastosowanie (mega fajnych!) szyb bez ramek nie ograniczyło komfortu akustycznego.To zaskakujące, że Peugeot 508 SW tak dobrze radzi sobie z zakrętami. Auto ma zupełnie inny charakter, niż jego poprzednik. Układ jezdny jest nieco bardziej precyzyjny, a zawieszenie skuteczniej utrzymuje nadwozie w ryzach. Samochód jest też 10 centymetrów krótszy od pierwszej generacji, co zwyczajnie czuć. Myślę jednak, że największą zaletą jest wspomniana lekkość. Dzięki niej można liczyć na zwinność i przewidywalność. A to się ceni.Układ napędowy spodoba się wszystkim kierowcom, którzy podchodzą do jazdy zdroworozsądkowo. Kultura pracy tego diesla jest bardzo przyzwoita. Nawet na zimno. Ponadto, tworzy on zgrany duet z ośmiobiegowym, płynnie działającym automatem. Choć układ jezdny poradziłby sobie ze znacznie większą mocą, nie jest ona konieczna. Ani razu nie czułem niedostatku, a przemieszczałem się po każdym rodzaju dróg. Trzeba jedynie zdawać sobie sprawę, że nie jest to auto sportowe, dlatego wdepnięcie gazu w podłogę nie powoduje ani błyskawicznego startu, ani ryku silnika. Może to i lepiej.Francuska marka puka do drzwi klasy premium, co potwierdza cennik. Za bazową konfigurację trzeba zapłacić 142 400 złotych. Tyle kosztuje konfiguracja oparta na 130-konnym silniku benzynowym. Warto zaznaczyć, że skrzynia automatyczna jest podstawą w każdej wersji. Na diesla o tej samej mocy trzeba przeznaczyć 169 600 złotych. Występuje on od razu z wyższym poziomem wyposażenia.Peugeot 508 SW jest świetnie wykonanym kombi, które sprawdza się na długich dystansach. Ze 130-konnym dieslem imponuje niskim zużyciem paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że w drugim rzędzie jest ciasno, a cena nie należy do niskich. Nie ma jednak róży bez kolców.