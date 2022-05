Rośnie popyt na elektryczne samochody. BEV wyprzedzi stare napędy?

Kolejne doniesienia z rynku motoryzacyjnego potwierdzają intensywny rozwój elektromobilności. "Elektromobilność - Czy to jedyna droga?", wspólny raport Element Energy i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak będzie prezentował się w kolejnych latach łączny udział popytu na układy napędowe?

Jakie czynniki mogą zwiększyć zainteresowanie BEV?

Jak tanie e-paliwa mogą wpłynąć na popyt na pojazdy całkowicie elektryczne?

Badanie konsumenckie realizowane w ramach niniejszego raportu było dotychczas największym tego typu projektem w Europie. Do ankiet przystąpiło ponad 14 tys. respondentów, którzy są nabywcami wyłącznie nowych samochodów. Łącznie zebrano ponad 112 tys. odpowiedzi, na podstawie których dokonano 35 wariantowych analiz dla każdego badanego rynku – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Na kursie do elektromobilności

Wyniki badania jednoznacznie obalają tezy mówiące, że europejscy nabywcy nowych pojazdów nie chcą kupować samochodów całkowicie elektrycznych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe pozostaje niezmiennie cena pojazdu, którą w głównej mierze determinuje koszt akumulatorów trakcyjnych. W tym zakresie oczekujemy utrzymania trendu spadkowego, który obserwujemy od 2010 r. Z raportu wynika, że koszty produkcji pojazdów BEV zostaną obniżone o 25%, a do 2028 r. ceny zakupu dla wszystkich segmentów samochodów zrównają się. Ma na to wpływ m.in. obniżenie kosztów produkcji baterii. W latach 2010-2021 koszt jednej kWh (akumulator litowo-jonowy) spadł o 89%, a w latach 2020-2030 możemy oczekiwać kolejnych spadków o 58%, co w połączeniu z unijnymi i lokalnymi regulacjami może przyczynić się do gwałtownego rozwoju elektromobilności – komentuje Maciej Mazur.

Łączny udział popytu na układy napędowe Od 2025 r. popyt wśród europejskich nabywców nowych samochodów na pojazdy całkowicie elektryczne (BEV) przewyższy inne układy napędowe

Boom na elektryczne samochodyw Polsce

Flota samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce będzie stale się powiększać i to jest niezwykle pozytywny sygnał dla całego naszego rynku. Ponadto, fakt, że pod względem poziomu popytu nie pozostajemy w tyle za resztą Europy, napawa optymizmem na kolejne lata. W tym zakresie nie możemy oczywiście oczekiwać wolumenów sprzedażowych zbliżonych do poziomu przykładowo Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie w 2020 r. sprzedawano ponad 1,5 mln nowych samochodów podczas gdy w Polsce było to ok 0,4 mln sztuk. Musimy pamiętać, że dane prezentowane w raporcie to stosunki procentowe ogólnej sprzedaży, zatem wyniki końcowe w naszym kraju będą kilkukrotnie mniejsze stosownie do parku nowo rejestrowanych pojazdów – komentuje Maciej Mazur.

Popyt konsumentów na pojazdy BEV Możemy oczekiwać, że polski rynek będzie rozwijał się z podobną tendencją jak: hiszpański, włoski, brytyjski czy francuski

Syntetyczne paliwa nie są rozwiązaniem

Czynniki, które mogą zwiększyć popyt na BEV

Raport „Elektromobilność – Czy to jedyna droga?” zawiera szereg scenariuszy rozwoju rynku w zakresie popytu na poszczególne rodzaje napędów do 2050 r. Analiza objęła siedem europejskich rynków (Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Niemcy, Wielka Brytania, Polska) w których w ciągu roku rejestruje się łącznie ok. 80% nowych samochodów w Europie.Autorzy raportu przewidują, że od 2025 r. popyt wśród europejskich nabywców nowych samochodów na pojazdy całkowicie elektryczne (BEV), który w 2020 r. stanowił ok. 5%, przewyższy inne układy napędowe, a do roku 2030 i 2040 osiągnie odpowiednio poziom ok. 50% i 70%.W przypadku pozostałych napędów zelektryfikowanych popyt na klasyczne hybrydy (HEV) osiągnie szczyt w 2024 r. i zmniejszy się poniżej 10% do 2040 r. W przypadku hybryd typu plug-in (PHEV) popyt wzrośnie w krótkim okresie do 20% (w 2025 r.), napędzany spadającymi cenami akumulatorów, a następnie zmniejszy się do 10% do 2050 r.W najbliższych latach możemy oczekiwać, że polski rynek będzie rozwijał się z podobną tendencją jak: hiszpański, włoski, brytyjski czy francuski – wynika z analizy Element Energy. Przewiduje się, że do 2025 r. popyt na BEV będzie większy niż na jakikolwiek inny układ napędowy, a do 2035 r. osiągnie między 54% a 91% całkowitego popytu na nowe samochody, w zależności od rynku.Potwierdza to również opracowana przez PSPA, najnowsza edycja cyklicznego raportu „Polish EV Outlook”, z której wynika, że udział nowych, BEV wyniesie w Polsce 13,9% w 2025 r. Potencjał wzrostu tego segmentu odnotowywano już we wcześniejszych latach. W 2021 r. na krajowym rynku zarejestrowano prawie 2-krotnie więcej samochodów całkowicie elektrycznych niż w roku 2020 r. i niemal 4-krotnie więcej niż w 2019 r.W raporcie Element Energy poruszono również kwestię e-paliw, czyli neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla paliw syntetycznych, wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii. Nawet w optymistycznych scenariuszach, dotyczących przyszłych kosztów syntetycznych paliw kopalnych, pojazdy spalinowe napędzane e-paliwami nie stanowią w opinii konsumentów atrakcyjnej alternatywy dla wariantów całkowicie elektrycznych.Wprowadzenie e-paliw zwiększa bowiem koszty eksploatacji samochodów dla wszystkich konsumentów, zachęcając nabywców nowych aut do wyboru wariantów całkowicie elektrycznych, a zarazem najmocniej uderzając w najbiedniejsze grupy społeczne.Zgodnie z prezentowanym raportem, e-paliwa mogłyby zyskać ekonomiczną rentowność w przypadku długoterminowych dotacji rządowych oraz zniesienia opłaty paliwowej do czasu zrównania się cen z konwencjonalną benzyną.Eksperci zakładają jednak, że mogłoby to nastąpić dopiero w 2037 r. Bardziej opłacalne z perspektywy konsumentów są nowe pojazdy BEV. Według optymistycznego scenariusza, oszczędności w zakresie całkowitych kosztów posiadania (TCO) mogą wynieść nawet 23% w odniesieniu do wariantów konwencjonalnych zasilanych e-paliwami.Na potrzeby raportu założono również scenariusze nadprogramowe, których zadaniem było wskazanie, jak kluczowe z perspektywy konsumenta czynniki, takie jak np. cena czy dostęp do rozbudowanej infrastruktury ładowania, mogą wpłynąć na popyt na EV. Analizy wykazały, że upowszechnienie dedykowanych platform do pojazdów elektrycznych pozwala na wzrost popytu na poziomie nawet ok. 30%, podczas gdy wczesny rozwój punków ładowania pozwala zwiększyć ten wskaźnik o 7%.