Gdzie w Polsce sprzedaż nowych aut spadła aż o 30%?

Eksperci Ubea.pl przeanalizowali statystyki GUS-u na temat liczby rejestracji nowych samochodów osobowych i ciężarowych w I kwartale 2022 roku. Jakie wnioski płyną z tej analizy? Jak wygląda sprzedaż nowych aut w różnych częściach Polski?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile nowych samochodów zarejestrowano w I kw. 2022?

W których częściach kraju spadek liczby sprzedawanych aut był największy?

Czy spadła liczba nowych OC i AC?



Niepokoi roczna zmiana rejestracji nowych samochodów

W skali kraju skala sprzedażowego kryzysu jest dość różna

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od początku stycznia do końca marca 2022 roku na terenie całej Polski zostało zarejestrowanych 102 326 nowych samochodów osobowych.

Ubezpieczyciele nie narzekają na liczbę nowych OC i AC …

Porównanie liczby rejestracji nowych aut w 2019 r. oraz 2021 r. wskazuje, że największe powody do narzekania mają dealerzy z Podkarpacia.

Statystyki dotyczące sprzedaży nowych aut są uznawane za papierek lakmusowy dla całej gospodarki. Warto więc przyjrzeć się wynikom z I kwartału tego roku.W przypadku Polski oraz wielu innych krajów, sprzedaż nowych samochodów osobowych może być traktowana jako swoisty miernik nastrojów konsumenckich. Historyczne dane dotyczące naszego kraju pokazują, że popyt notowany przez dealerów miał duży związek z ogólnym indeksem nastrojów konsumenckich. Właśnie dlatego ostatnie kwartalne dane GUS-u na temat liczby rejestracji nowych samochodów osobowych wyglądają niepokojąco. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę problemy z dostępnością nowych aut oraz wzrost ich cen.- mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Główny Urząd Statystyczny informuje, że od początku stycznia do końca marca 2022 roku na terenie całej Polski zostało zarejestrowanych 102 326 nowych samochodów osobowych. To wynik nieznacznie lepszy od tego z ostatniego kwartału minionego roku (99 893), ale jednocześnie znacznie gorszy względem sytuacji sprzed dwunastu miesięcy (118 668 rejestracji). Sygnały napływające od dealerów w kwietniu 2022 r. sugerują, że wynik z bieżącego kwartału również będzie słaby.- sądzi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Jeżeli na podstawie powyższej tabeli porównamy wyniki dotyczące 2019 roku oraz 2021 roku i początku 2022 roku, to skala obecnego kryzysu sprzedażowego okaże się bardzo dobrze widoczna. Poniższa mapa przygotowana przez ekspertów porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl potwierdza, że nie we wszystkich częściach kraju spadek liczby sprzedawanych samochodów od dealera był równie duży.- uważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Porównanie liczby rejestracji nowych aut w 2019 r. oraz 2021 r. wskazuje, że największe powody do narzekania mają dealerzy z Podkarpacia. Sprzedaż nowych aut spadła tam bowiem aż o 29%. To wynik o wiele gorszy od krajowej średniej wynoszącej (-20%). Sprzedażowy kryzys okazał się bardziej łagodny na terenie woj. lubuskiego (sprzedaż w 2021 r. mniejsza o 15% względem 2019 r.), woj. dolnośląskiego (-16%), woj. kujawsko-pomorskiego (-16%), podlaskiego (-16%) oraz małopolskiego (-17%).- podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Zakłady ubezpieczeń śledzą sytuację na rynku nowych samochodów, która oznacza dla nich między innymi spadek liczby polis sprzedawanych w ramach pakietów dealerskich oraz flotowych. Ubezpieczyciele na razie nie muszą się jednak obawiać spadku liczby klientów wykupujących obowiązkowe OC. Dane Komisji Nadzoru Finansowego z 2021 roku pokazują dalszy wzrost liczby aktywnych polis OC (o około 870 000 względem 2020 r.). W ujęciu rocznym (koniec 2020 r./koniec 2021 r.) wzrosła też liczba obsługiwanych ubezpieczeń autocasco. Mowa o dodatniej zmianie wynoszącej w przybliżeniu 620 000 polis.- podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.