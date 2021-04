Sprzedaż nowych aut w 2020 roku spadła. Co to oznacza dla ubezpieczycieli?

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, także na rynek nowych samochodów. W 2020 roku ich sprzedaż spadła w Polsce o około 130 000 (czyli o 23%) w porównaniu do roku 2019. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl próbują odpowiedzieć na pytanie, jak to wpłynęło na sytuację ubezpieczycieli.

Spadek sprzedaży aut oznacza ponad 100 000 mniej OC

Można zatem założyć, że w razie utrzymania sprzedaży nowych aut na poziomie z 2019 r. krajowe firmy ubezpieczeniowe sprzedałyby o 125 000 - 130 000 więcej ubezpieczeń OC - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Polisy OC - jak duży jest ten rynek?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixa Niższa sprzedaż nowych aut uderzy w ubezpieczycieli? Koronawirusowy kryzys skutkował spadkiem ubiegłorocznej sprzedaży nowych samochodów w Polsce o około 130 000 (czyli o 23%) względem 2019 roku.

Jak mniejsza sprzedaż nowych aut wpłynęła na rynek AC?

Wpływ spadku sprzedaży nowych aut na rynek autocasco był nieco większy niż w przypadku OC - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl. - Nadal jednak nie miał on bardzo istotnego przełożenia na sytuację ubezpieczycieli.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów podało wstępne dane za rok 2020, z których wynika, że w Polsce zarejestrowano 428 347 nowych aut osobowych. To o 127 251 mniej niż w poprzednim roku.Każdy właściciel nowego auta kupuje od razu obowiązkowe ubezpieczenie OC, a często także cały pakiet OC + AC.Czy powyższa utracona sprzedaż jest bardzo znacząca dla ubezpieczycieli? Aby się o tym przekonać, należy sprawdzić, jak duży jest cały rynek OC. Nie posiadamy jeszcze pełnych danych za 2020 r., ale Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że od 1 stycznia do 30 września 2020 r. ubezpieczyciele w Polsce sprzedali ponad 21,5 miliona polis OC. W całym 2019 r. sprzedano natomiast ponad 28 milionów obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.Jeżeli porównamy potencjalny spadek liczby sprzedanych OC dla właścicieli nowych samochodów osobowych (ok. 0,13 mln) oraz roczną sprzedaż takich ubezpieczeń (ok. 28,0 mln umów), to wydaje się, że gorsze wyniki sprzedaży nowych aut nie miały dużego znaczenia dla ubezpieczycieli w kontekście OC.W przypadku polis autocasco warto zaznaczyć, że co roku sprzedaje się ich ok. 7 milionów.