Wyprzedaż rocznika 2024. Salony samochodowe skłonne obniżyć nawet 1/4 ceny auta

W salonach samochodowych trwa jeszcze wyprzedaż rocznika 2024, a to oznacza, że kupujący mają szansę upolować auto w bardzo atrakcyjnej cenie. Wprawdzie średnia obniżka, jak wynika z wyliczeń serwisu Auperauto.pl, sięga 15% od ceny katalogowej, to jednak nie brakuje jeszcze lepszych okazji. W przypadku marek premium upust może sięgać nawet 100 tys. złotych. Przecenione są również tańsze auta.

W zeszłym roku o tej porze aut z wyprzedaży rocznika praktycznie nie było już na rynku. Oferty wyprzedażowe rozeszły się bardzo szybko. W tym roku sytuacja jest inna: na stokach dilerskich jest jeszcze sporo samochodów z rocznika 2024. Dotyczy to w szczególności marek premium Dużo ciekawych ofert wyprzedażowych znajdziemy też w internecie.– informuje Bartosz Chojnacki, wiceprezes Superauto.pl.

Obserwując tempo rejestracji nowych aut w lutym i w marcu można szacować, że czyszczenie placów dilerskich może zająć jeszcze co najmniej 2 tygodnie– dodaje.

Słaby początek roku

Można wytargować nawet 100 tys. zł

Kończy się miesiąc oraz kwartał. Ze względu na słaby styczeń i luty, wielu dilerów jest jeszcze dalekich od realizacji swoich planów sprzedażowych – ocenia ekspert.

Na „dzień dobry” na auto z wyprzedaży rocznika możemy dziś uzyskać średnio 15% względem ceny katalogowej. Są jednak oferty z upustami sięgającymi nawet 25%. W przypadku marek premium taka obniżka może oznaczać oszczędność nawet 80-100 tys. zł na jednym samochodzie. Dlatego warto się targować, zwłaszcza przed końcem marca – zauważa Bartosz Chojnacki.

BMW Seria 5 M Sport z ceną ofertową wynoszącą 293,1 tys. zł brutto (rabat 92,5 tys. zł tj. 25%)

Jakie auta z największym rabatem?

Myślę, że jest szansa na wynegocjowanie dodatkowych kilku tysięcy złotych jeśli sprzedawca będzie pod presją kończącego się kwartału – uważa B. Chojnacki.

W lutym ceny ofertowe były niższe od cen katalogowych średnio o 33 tys., zł, co stanowiło 12,4% ceny wyjściowej

Jego zdaniem, obecna sytuacja jest wynikiem umiarkowanego popytu na początku roku, a także dużej podaży aut chińskich , której nie było rok temu. Według B. Chojnackiego, w całej Polsce na kupca czeka jeszcze co najmniej 12 tysięcy samochodów z wyprzedaży rocznika.Przypomnijmy, że według IBRM Samar w pierwszych 20 dniach marca zarejestrowano w Polsce prawie 32 tys. nowych samochodów osobowych, a w całym lutym takich rejestracji było 44 tysiące. Po 2-cyfrowym wzroście sprzedaży nowych aut w zeszłym roku, ten rok rozpoczął się dla branży z zerową dynamiką.Wiceszef Superauto.pl podkreśla jednak, że najbardziej intensywna walka o klienta będzie miała miejsce do końca marca.Dlatego. jego zdaniem, w najbliższych dniach gotowość sprzedawców do udzielania ponadprzeciętnych rabatów będzie wyjątkowo duża.Według danych Superauto.pl, ostatnie 2 lata przyniosły wzrost średnich rabatów na rynku .W lutym ceny ofertowe były niższe od cen katalogowych średnio o 33 tys., zł, co stanowiło 12,4% ceny wyjściowej. Dodatkowy upust można było uzyskać w wyniku indywidualnych negocjacji ze sprzedawcą.Na jakie samochody z rocznika 2024 oferowane są obecnie największe rabaty? Analitycy Superauto.pl wytypowali 28 przykładowych pojazdów, z czego ponad połowa przypada na marki premium.Zestawienie otwiera BMW Seria 5 M Sport z ceną ofertową wynoszącą 293,1 tys. zł brutto (rabat 92,5 tys. zł tj. 25%).Upusty przekraczające 70 tys. zł można na „dzień dobry” uzyskać też m.in. na BMW X5, Audi Q8, Q7 i A6. Średni rabat na pojazdy ujęte w zestawieniu wynosi niemal 40 tys. zł, przy średniej cenie katalogowej na poziomie 250 tys. zł.