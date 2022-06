Przeciętna polisa OC podrożała w maju o prawie 4% r/r

W maju 2022 ceny OC spadły o 2,8% względem kwietnia, ale w porównaniu do maja 2021 wzrosły o prawie 4%. Oto najnowszy barometr cenowy porównywarki Ubea.pl.

Zmienił się tylko i wyłącznie sposób prezentacji danych

Poszczególni ubezpieczyciele zachowywali się różnie …

Barometr OC - maj 2022 Poziom barometru cenowego z maja 2022 r. = spadek o 2,8% względem kwietnia 2022 roku i wzrost o 3,9% względem maja 2021 r.

Kierowcy w ostatnim czasie mogą odczuwać pewne zdziwienie, bo mimo wysokiej inflacji ubezpieczenia OC nie drożeją szybko. Najnowszy, nieco zmodyfikowany barometr cenowy Ubea.pl pokazuje, że w skali roku przeciętna polisa OC oferowana przez Internet podrożała o około 4%. Był to wzrost znacznie mniejszy od poziomu inflacji. Ciekawe informacje dotyczą również miesięcznej zmiany średniego kosztu OC (względem kwietnia 2022 r.). Warto sprawdzić dokładne dane na temat ostatnich wahań składek OC.W pierwszej kolejności, warto jednoznacznie wyjaśnić, że nowa odsłona barometru Ubea.pl wiąże się jedynie ze zmianami w sposobie prezentacji danych. Mowa o zamianie wskazań barometru przeliczonych względem stycznia br. jako podstawy (barometr = 100) na średnie kwotowe wartości składki OC. Konkretne kwoty wyrażające przeciętny koszt zakupu OC przez Internet wydają się bowiem łatwiejsze do zrozumienia dla czytelników.- wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Wspomniana średnia miesięczna składka OC jest dość wysoka, ponieważ wiele osób korzystających z kalkulatora OC i AC na Ubea.pl to młodzi kierowcy. Warto przypomnieć, że wskazania barometru Ubea.pl (podobnie jak poprzednio) bazują na ponad 100 000 anonimowych kalkulacji online, które rzeczywiście przeprowadzili właściciele samochodów osobowych w danym miesiącu.- dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Po podsumowaniu wyników kalkulacji składek OC z maja okazało się, że piąty miesiąc bieżącego roku był kolejnym, który przyniósł dość zaskakujący wynik. Mowa o trzyprocentowym średnim spadku ceny OC (z 1270 zł do 1234 zł). Jednocześnie na poniższym wykresie widzimy, że przeciętny koszt OC był w maju nadal o cztery procent wyższy niż przed rokiem.- podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Warto dodać, że dość nieoczekiwany majowy spadek był głównie wynikiem decyzji jednego z ubezpieczycieli, który mocno obniżył składki OC. Co ważne, chodzi o „tani” dla kierowców zakład ubezpieczeń. Można jednak przypuszczać, że większość konkurentów nie będzie skłonna do podążania podobną ścieżką cenową. Byłoby to niebezpieczne w obecnych warunkach związanych z wysoką inflacją.- podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.