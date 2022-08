Elektromobilność: rejestracje pojazdów elektrycznych wzrosły o 44%

Pod koniec lipca 2022 r. w naszym kraju zarejestrowanych było 52 881 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Zanotowana na przestrzeni pierwszych siedmiu miesięcy tego roku dynamika rejestracji okazała się o 44% wyższa aniżeli w analogicznym okresie 2021 r. – podaje Licznik Elektromobilności autorstwa PZPM i PSPA. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi?

Przeczytaj także: Elektromobilność: 12 sposobów na odrobienie zaległości

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak rośnie liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach?

Które miasta mogą poszczycić się najbardziej okazałą infrastrukturą do ładowania?

Jaką wielkość osiągnął park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych?



W okresie od lipca 2020 do lipca 2021 r. uruchomiono 226 nowych stacji AC i 107 stacji DC. Natomiast od lipca 2021 r. do lipca 2022 r. – 575 stacji AC i 139 urządzeń DC. Oznacza to, że liczba nowo instalowanych ładowarek prądu przemiennego wzrosła aż o 154%, natomiast prądu stałego – tylko o 30%. Przytoczone liczby potwierdzają, że mimo zdecydowanego wzrostu popytu na usługi ładowania, to właśnie segment stacji DC jest szczególnie mocno ograniczany przez bariery systemowe w postaci przewlekłych procedur przyłączeniowych oraz braku odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej. Operatorzy podejmują kompleksowe działania w celu wzmocnienia swojej pozycji, czego przykładem jest niedawne przejęcie sieci Revnet przez GreenWay Polska – pierwsza tak duża konsolidacja w tym sektorze. Mimo to, jeżeli nie zostaną wdrożone niezbędne zmiany prawne o przełom na rynku infrastruktury ładowania będzie bardzo trudno – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Licznik elektromobilności - pojazdy Według danych z końca lipca 2022 r., w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 881 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Obserwując rejestracje nowych i używanych pojazdów bateryjnych i hybryd plug-in, widać, że oprócz 40 proc. wzrostu ilości tych pojazdów zmienia się również proporcja. O ile bowiem rok temu zdecydowanie więcej było rejestrowanych hybryd plug-in, o tyle w ciągu siedmiu miesięcy tego roku zarejestrowano więcej pojazdów bateryjnych. Warto również podkreślić, że rośnie liczba elektrycznych motocykli i skuterów. Te ostatnie stanowią już znaczącą część sprzedaży, choć dla osób indywidualnych nie ma żadnych dopłat, czy programów wspierających. Jednak używanie elektrycznych skuterów w mieście jest na tyle komfortowe, że "bronią się same".



Nieco gorszą wiadomością jest spadająca liczba rejestracji elektrycznych autobusów. Oby był to stan przejściowy a nie trend wynikający z szukania oszczędności m.in. w tym obszarze przez samorządy. Warto dodać, że na zakup elektrycznych autobusów zostały przeznaczone środki z KPO i mamy nadzieję, że niebawem pieniądze na ten cel zostaną wypłacone. Optymizmem napawają również rozpoczęte działania na rzecz uproszczenia procedur dopuszczenia stacji ładowania, bo to przełoży się na szybsze pojawianie się nowych punktów. A od dobrej sieci ładowania zależy sukces elektromobilności – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Według danych z końca lipca 2022 r., w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 881 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym>. Przez pierwsze siedem miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk, tj. o 44% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.Pod koniec lipca 2022 r. po polskich drogach jeździły 50 679 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49% (24 748 szt.) tej części floty pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 25 931 szt.Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 2202 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 14 967 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 419 222 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 770 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca 2022 r. w Polsce funkcjonowały 2293 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (4431 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lipcu uruchomiono 61 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (104 punkty).