Wakacje samochodem: kierowcy vs drogie paliwo i inflacja

Wakacje samochodem to opcja wybierana przez pokaźną rzeszę Polaków. W tym roku rynkowe realia nie sprzyjały jednak kierowcom. Dostawca nawigacji NaviExpert we współpracy z Mazda Motor Poland postanowili sprawdzić, jak wysokie ceny paliwa połączone z inflacją przełożyły się na podejście do wakacyjnych podróży.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wzrost cen wpływa na podróże samochodem

Gdzie najchętniej spędzamy wakacje?

Skąd czerpiemy inspiracje na letnie podróże?

W Polsce, a najchętniej nad morze. W niedzielę i mimo wszystko autem.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie spędzamy wakacje Zagraniczne podróże zadeklarowało 10% ankietowanych, a 12% respondentów zdecydowało się na odpoczynek zarówno w kraju, jak i za granicą Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Letnie podróże — w poszukiwaniu inspiracji

Na tropie oszczędności

Wybierając miejsce na wakacyjny czy choćby weekendowy odpoczynek warto się zastanowić nad tym, czy naprawdę musimy jechać daleko? My znamy odpowiedź i zachęcamy wszystkich kierowców do sprawdzenia tras polecanych w ramach projektu Slow Road w swoim regionie i najbliższej okolicy. Szybko okaże się, że aby odpocząć, zobaczyć i doświadczyć czegoś nowego wcale nie trzeba przemierzać setek kilometrów. A mniej pokonanych kilometrów, to także mniej zużytego, tak cennego dziś surowca, jakim jest paliwo.

Choć okres wzmożonych wyjazdów praktycznie się kończy, to jednak planując podróże – także na przedłużone weekendy warto mieć na uwadze nie tylko to gdzie pojechać, ale też m.in. jaką trasę wybrać. Szczególnie gdy nie chcemy przepłacać. NaviExpert proponuje trasy alternatywne, w tym ekonomiczną, dzięki której możemy realnie zaoszczędzić na paliwie czy bramkach nawet 113 zł na przykładzie trasy Poznań – Kołobrzeg. Wymierne efekty dla naszego portfela przyniesie też zwrócenie większej uwagi na nasz styl jazdy. Rozsądne podróżowanie to złoty środek, a optymalizacja kosztów - hasło najbliższych miesięcy.

57% ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu poświęconym wakacyjnym podróżom przyznało, że drogie paliwo i wysoki poziom inflacji wpłynęły na ich podejście do wakacyjnych podróży. W jaki sposób? Tu respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 53% z nich jako jedną z odpowiedzi wybrało ograniczenie wydatków na dodatkowe atrakcje (np. posiłki w restauracji), a 35% wśród swoich wyborów wskazało rezygnację z dłuższego urlopu na rzecz kilku krótszych wyjazdów bliżej miejsca zamieszkania.Oszczędzamy też na noclegach – wybierając tańsze zamienniki dla hoteli jak hostele czy campingi lub jednodniowe wyjazdy. Są i tacy, którzy przesiadają się z fotela kierowcy na miejsce w pociągu czy autokarze (taką opcję wskazało 7% ankietowanych spośród ww. 57%). Wśród odpowiedzi pojawiły się także: montaż LPG w aucie, ekonomiczna jazda , rezygnacja z jazdy płatnymi odcinkami czy dojazd samochodem, a na miejscu przemieszczanie się komunikacją, rowerem i pieszo.Niektórzy z nas wakacyjny odpoczynek mają już za sobą, inni z niecierpliwością oczekują na wyruszenie w trasę. W tym roku zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 71%, zdecydowała się na odpoczynek w Polsce, a aż 7% nie zaplanowała na tegoroczne wakacje żadnych wyjazdów. Zagraniczne podróże zadeklarowało 10% ankietowanych, a 12% respondentów zdecydowało się na odpoczynek zarówno w kraju, jak i za granicą.Jeśli już wyjeżdżamy, to najchętniej nad morze - wypoczywa tam prawie połowa ankietowanych. Na podium są też góry - 18% i tzw. wycieczki objazdowe - 15%. Najchętniej wybieranym środkiem transportu jest nadal samochód.Potwierdzają to wyniki ankiety, według której aż 88% respondentów podróżuje autem, 6% wybiera samolot a zaledwie 2% decyduje się na komunikację zbiorową. Wśród odpowiedzi znalazły się także wakacyjne wyprawy rowerem czy motocyklem.Jak wynika natomiast z danych pochodzących już bezpośrednio z systemu NaviExpert - najdłuższe dystanse w okresie wakacyjnym kierowcy pokonywali w weekendy, a przede wszystkim w niedziele — w ten dzień w okresie letnim przejeżdżali średnio 120 km, w tygodniu – średnio 87 km.Każdy z nas wakacyjny odpoczynek definiuje inaczej — dla niektórych jest to kilkudniowy pobyt na nadmorskiej plaży, dla innych aktywny odpoczynek w górach. Jedno jest pewne: planowanie letnich podróży wymaga kreatywności. 46% respondentów korzysta z potencjału miejscówek polecanych w sieci, a aż 24% decyduje się na odpoczynek w dobrze znanych z poprzednich lat miejscach. Niektórzy korzystają także z poleceń znajomych - 17%. Aż 10% inspiracji na podróże szuka bezpośrednio w nawigacji.Szymon Sołtysik, PR Manager Mazda Motor Poland zwraca uwagę na to, że podróże w stylu Slow Road zyskały sporą rzeszę fanów szczególnie w okresie pandemii - gdy unikaliśmy skupisk ludzkich. Dziś przy wyborze wakacyjnych destynacji ich atutem jest jeszcze inny aspekt - ekonomiczny.O ekonomicznych aspektach podróżowania wspomina też Katarzyna Przybylska, z Telematics Technologies: