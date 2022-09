OC w III kw. 2022 wciąż tanieje

W III kwartale 2022 roku średnia cena ubezpieczenia OC była o prawie 20% niższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosła 497 zł - wynika z raportu "RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych" przygotowanego przez ekspertów porównywarki rankomat.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie były średnie ceny OC w III kwartale 2022?

Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC?

Gdzie odnotowano największe odchylenia od średniej ceny OC?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najwyższe i najniższe ceny OC w III kwartale 2022 Średnia cena OC w III kwartale 2022 spadła poniżej 500 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w III kwartale br.?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany średnich cen OC - III kw. 2015-2022 Średnia cena OC w III kwartale 2022 roku wyniosła 497 zł. Była przez to niższa o 107 zł (17,7%) w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W III kwartale 2022 r. średnia cena OC wynosiła tylko 497 złotych. Tak niskiej przeciętnej składki nie odnotowaliśmy od lutego 2016 roku, czyli ponad 6 lat. Od dłuższego czasu eksperci rynku ubezpieczeń wyrażają niepokój o poziom składek OC ppm, zauważając jednoczesny wzrost wartości średniej szkody likwidowanej z OC oraz wysoką inflację wpływającą na koszty działalności ubezpieczeniowej. W takich warunkach zachowanie wysokiego poziomu usług świadczonych osobom poszkodowanym w wypadkach oraz zapewnienie stabilności sektora ubezpieczeń staje się coraz większym wyzwaniem. – komentuje Tomasz Masajło, prezes zarządu rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC w III kwartale 2022? Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (588 zł), mazowieckiego (549 zł) i dolnośląskiego (537 zł). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najtańsze i najdroższe miasta

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odchylenia cen OC od średniej w miastach wojewódzkich Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2022 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Tak niskie ceny OC odnotowano ostatnio w 2016 roku. W 2017 roku średnia cena OC przekroczyła 800 zł. Obecnie ceny polis OC zdają się być odporne na wysoką inflację, uzależnienie ceny ubezpieczenia od historii mandatowej oraz rosnące koszty usuwania szkód przez ubezpieczycieli. Zdaniem ekspertów podwyżki cen OC są jednak nieuniknione.W raporcie "RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych" eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.Średnia cena OC w III kwartale 2022 roku wyniosła 497 zł. Była przez to niższa o 107 zł (17,7%) w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. W ostatnich 3 miesiącach odnotowano obniżkę również w stosunku do II kwartału 2022. Nie była ona jednak aż tak wyraźna i wyniosła jedynie 14 zł, co może być zapowiedzią wzrostu cen, ponieważ był to najniższy kwartalny spadek w ciągu roku.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (588 zł), mazowieckiego (549 zł) i dolnośląskiego (537 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (416 zł), opolskiego (421 zł) i świętokrzyskiego (430 zł).Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki wyniosły od -14,3% (woj. pomorskie) do -22,7% (woj. podlaskie).Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+18,3%), podkarpackim (-16,3%) i opolskim (-15,3%) – wynika z danych rankomat.pl.Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2022 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola, Rzeszowa i Katowic. Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Opolem a najdroższym Gdańskiem wyniosła aż 53%.We wszystkich miastach wojewódzkich ceny OC spadły w porównaniu do roku ubiegłego. Największe obniżki dotyczyły mieszkańców Bydgoszczy (-27,2%), Białegostoku (-25,7%) i Szczecina (-21,4%).Analiza powstała w ramach raportu RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych.