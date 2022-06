Ceny ubezpieczenia OC zaskakują

Są już wyniki najnowszej analizy Rankomat.pl, w której zestawiono ceny ubezpieczenia OC oferowane przez działających na rodzimym rynku ubezpieczycieli. Czy stawki OC podążają za galopującą już inflacją? Oto, do jakich wniosków prowadzi raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie były średnie ceny OC w I półroczu 2022 roku?

Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC?

Gdzie odnotowano największe odchylenia od średniej ceny OC?

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w I półroczu br.?

W drugim kwartale 2022 roku przeciętna składka OC spadła o 5,7% i wyniosła 511 złotych. Wysokość średniej składki OC jest tym samym niższa nawet od wartości obserwowanych w pierwszej połowie 2016 roku. Tak niskie średnie składki rodzą obawy nie tylko o finanse sektora ubezpieczeniowego, ale też o jakość likwidacji szkód. Koszty likwidacji szkód silnie rosną od wielu miesięcy, a wysoka inflacja może tylko przyśpieszyć ten proces. – komentuje Tomasz Masajło, prezes zarządu rankomat.pl.

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Najtańsze i najdroższe miasta

Pierwsze półrocze 2022 r. przyniosło największą obniżkę cen OC od 2018 roku. Średnia składka spadła aż o 14,8% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego i wyniosła 524 zł. Przeciętna cena obowiązkowego ubezpieczenia samochodu jest obecnie niższa o 3% od stawki obowiązującej w I półroczu 2016 roku. To bardzo niepokojący precedens na rynku OC, który może skutkować poważnym osłabieniem kondycji finansowej ubezpieczycieli i gwałtownymi podwyżkami cen polis.Od 2017 roku obserwujemy spadek średnich cen obowiązkowej polisy komunikacyjnych. Choć kryzys gospodarczy rujnuje budżety Polaków ze względu na rekordową inflację , to ceny OC wydają się być na nią niepodatne. Jednocześnie jest to największy spadek cen od 5 lat. Wszystko ze względu na wojnę cenową, którą prowadzą ubezpieczyciele. W perspektywie spadków miesięcznych ta rywalizacja jest również widoczna i w czerwcu średnia składka zeszła już do poziomu poniżej 500 zł.W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym półroczu i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.Średnia cena OC w I półroczu 2022 roku wyniosła 524 zł. Była przez to niższa o 91 zł (14,8%) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. W II kwartale bieżącego roku również odnotowano zniżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku. Średnia cena polisy w drugim kwartale wyniosła 511 zł i była niższa o 31 zł niż we wcześniejszym okresie.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (618 zł), mazowieckiego (582 zł) i dolnośląskiego (564 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (433 zł), opolskiego (441 zł) i świętokrzyskiego (452 zł).Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki wyniosły od -11,5% (woj. pomorskie) do -18,2% (woj. podlaskie).Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+17,9%), podkarpackim (-17,4%) i mazowieckim (-15,8%) – wynika z danych rankomat.pl.Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w I półroczu 2022 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola, Rzeszowa i Katowic. Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Opolem a najdroższym Gdańskiem wyniosła aż 46%.We wszystkich miastach wojewódzkich ceny OC spadły w porównaniu do roku ubiegłego. Największe obniżki dotyczyły mieszkańców Lublina (-17,3%), Bydgoszczy (-19,3%) i Białegostoku (-19,9%).