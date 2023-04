Co hamuje sprzedaż samochodów elektrycznych?

Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie w dynamicznym tempie. Przewidywania wskazują, że w 2030 roku będą one odpowiadać już za połowę łącznej sprzedaży nowych aut. Rozwój elektromobilności jest zatem faktem, ale nie jest to droga usłana różami - pojawiają się na niej bowiem dość istotne bariery - czytamy w opublikowanym przez EY komunikacie dotyczącym najnowszego raportu EY i Eurelectric „Six essentials for mainstream EV adoption”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się globalna sprzedaż samochodów elektrycznych?

Co stanowi największą przeszkodę w zakupie pojazdu elektrycznego?

Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą gwałtowny rozwój rynku pojazdów elektrycznych?

Dynamiczny rozwój napędzany jest przez szereg czynników, między innymi, rosnącą liczbę gigafabryk baterii oraz instytucjonalne zachęty do zakupu pojazdów EV - mówi Jarosław Wajer, Partner EY, lider działu energetyki w Polsce oraz regionie CESA.

Dostępność infrastruktury ładowania drogą do sukcesu

Od lat uważam, że w pierwszej kolejności należy skoncentrować się na zapewnieniu użytkownikom powszechnego dostępu do infrastruktury ładującej pojazdy elektryczne. To absolutnie niezbędny warunek, aby mogły one odnieść sukces na rynku masowego odbiorcy” - podsumowuje wnioski płynące z raportu Jarosław Wajer.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Publiczne punktu ładowania samochodów elektrycznych w Europie W Europie jest obecnie ponad 482 tysiące punktów ładowania samochodów elektryczych Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wysoki koszt zakupu główną barierą

W moim przekonaniu, szczególnie w warunkach polskich, należy stworzyć system zachęt, w tym podatkowych, które zwiększyłyby popyt na zakup pojazdów o alternatywnym napędzie ograniczając tym samym w dłuższej perspektywie emisje CO2 oraz stymulując ich produkcję i powstawanie nowych miejsc pracy - mówi Michał Lesiuk, Partner EY, lider działu doradztwa dla sektora: produkcja przemysłowa i mobilność.

Zmiany na rynku pracy

W 2022 roku, sprzedano na świecie 10,5 mln pojazdów o napędzie elektrycznym (zasilanych bateriami (BEV) i hybryd plug-in (PHEV). To 13 proc. wszystkich nowych samochodów sprzedanych na całym świecie. Prognozy zakładają, że w 2023 r. całkowita sprzedaż aut z alternatywnym napędem wyniesie 14,3 miliona egzemplarzy.EY Mobility Lens przewiduje, że do 2030 roku obrót pojazdami BEV i PHEV będzie stanowić ponad połowę sprzedaży wszystkich samochodów na świecie. Nastąpi to trzy lata wcześniej niż dotąd zakładano. W Europie odsetek ten może sięgnąć nawet 74 proc., a już w 2027 roku może przewyższyć wolumen handlu pojazdami z innymi rodzajami napędu. Optymistyczne są również deklarowane przez konsumentów plany dotyczące zakupu samochodów elektrycznych. Ponad połowa z nich zamierza nabyć taki pojazd jako swój kolejny środek lokomocji, a 38 proc. wymienia troskę o środowisko jako główny powód takiego wyboru.Według raportu EY, największą przeszkodą w zakupie pojazdu elektrycznego w 2022 roku była słaba dostępność stacji ładowania . Wskazuje tak 34 proc. globalnych konsumentów. W Europie jest obecnie ponad 482 tysiące takich punktów. Za kilka lat potrzebnych będzie ich jednak ponad pięć milionów. Oznacza to, że aby sprostać oczekiwaniom użytkowników - każdego dnia - do końca obecnego roku powinno powstawać 13 tysięcy nowych publicznie dostępnych punktów ładowania. Według danych Komisji Europejskiej 71 proc. wszystkich publicznych punktów ładowania znajduje się w zaledwie pięciu europejskich krajach.Do 2040 roku, na naszym kontynencie, 239 milionów użytkowników pojazdów o napędzie elektrycznym wymagać będzie dostępności do 140 milionów punktów służących do ładowania samochodów. 88 proc. z nich przeznaczonych będzie do „domowego” użytku. Do osiągnięcia tego celu trzeba będzie zainwestować około 350 miliardów euro w niezbędny sprzęt i instalacje. Dochodzi do tego koszt serwisu.Producenci samochodów elektrycznych wytwarzają coraz więcej nowych aut w bardziej przystępnej cenie, jednak wysoki koszt nabycia samochodów z napędem elektrycznym wciąż stanowi główną przeszkodę w znaczącym zwiększeniu ich udziału w rynku sprzedaży. W Europie nie ma modeli w cenie poniżej 20 000 EUR. Warto podkreślić, że całkowity koszt takiego samochodu może być niższy niż pojazdu z napędem spalinowym dzięki niższym kosztom eksploatacji oraz możliwości otrzymania rządowych dotacji na ich zakup.Gwałtowny rozwój rynku pojazdów elektrycznych to ogromna zmiana na rynku produkcji samochodów. Stanowi ona zarówno zagrożenie dla tradycyjnego modelu produkcji samochodów oraz szansę na rozwijanie nowych przedsięwzięć biznesowych i tworzenie dodatkowych miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Dla przykładu, jeśli do 2050 roku Europejczycy przestawią się wyłącznie na użytkowanie samochodów elektrycznych to powstanie ich ponad milion. Tylko sam przemysł produkcji baterii potrzebuje, do 2025 roku, 800 tysięcy wykwalifikowanych pracowników.