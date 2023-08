Jazda po alkoholu: koncentrację obniża już minimalna dawka procentów

Jazda po alkoholu to niestety szara codzienność polskich dróg. Ze statystyk publikowanych przez Policję wynika, że od początku tego roku do 31 lipca zatrzymanych zostało przeszło 55 tys. kierowców po spożyciu. To oznacza, że statystycznie mamy w Polsce aż 263 udokumentowane przypadki prowadzenia na podwójnym gazie. Poruszanie się w stanie nietrzeźwości jest głupotą i przestępstwem, ale już nawet dozwolona prawem ilość alkoholu we krwi może upośledzać koncentrację czy widzenie kierowcy.

Przeczytaj także: Ile zapłaci pijany kierowca? Wysokie mandaty za jazdę pod wpływem alkoholu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co dzieje się z organizmem kierowcy, który skusił się na jazdę po alkoholu?

Czym jest nieświadoma nietrzeźwość?

Jak właściwie sprawdzić stan swojej trzeźwości?

0,1 promila – legalne, choć niebezpieczne

Jazda pod wpływem alkoholu - ryzyko rośnie z każdym promilem

Już przy zawartości alkoholu w granicach 0,2-0,6 promila, na skutek zwiększonego drgania gałek ocznych, mogą wystąpić zakłócenia ostrości wzroku i pola widzenia. Uwaga kierowcy będącego pod wpływem alkoholu – inaczej niż uwaga kierowcy trzeźwego – skupia się w środku pola widzenia, pomijając to, co dzieje się w pozostałej jego części (…). To wszystko oznacza, że kierowca będący pod wpływem alkoholu „mniej” widzi, wolniej rejestruje obiekty, które pojawiają się w polu jego widzenia, trudniej rozpoznaje te małe, a do nich należą przecież znaki drogowe, oraz ma trudność w odróżnianiu ważnych od mniej ważnych informacji wzrokowych – czytamy w dokumencie.

Nieświadoma nietrzeźwość, realny problem

To tak zwana nieświadoma nietrzeźwość, czyli niebezpieczne przekonanie, że w organizmie nie ma już śladu po alkoholu – mówi ekspert.

Jak właściwie sprawdzić stan swojej trzeźwości?

Na rynku dostępne są urządzenia dorównujące dokładnością pomiarów sprzętowi używanemu przez Policję. Wykonanie testu alkomatem może uchronić nas przed podjęciem decyzji kosztującej życie lub zdrowie – przekonuje Abbott.

Proces rozkładu alkoholu przez organizm jest bardzo skomplikowany i zależny od wielu czynników. Jego tempo różni się nie tylko od wagi i płci, ale może być inne w zależności od dnia i naszego samopoczucia. Dlatego jedynie badania krwi lub test dobrze skalibrowanym alkomatem gwarantują uzyskanie wiarygodnych wyników stężenia alkoholu w orgazmie – podsumowuje Hunter Abbot.