Ubezpieczenie samochodu. Kiedy zasada proporcji obniży należne odszkodowanie?

Zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego, ubezpieczyciel odpowiada za powstałą na pojeździe szkodę w granicach sumy ubezpieczenia. Zdarzają się jednak przypadki, gdy określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości pojazdu. Powyższe określa się mianem "niedoubezpieczenia". Ubezpieczyciel, przy zachowaniu pewnych warunków, o którym mowa poniżej, ma wówczas prawo do proporcjonalnego obniżenia należnego osobie ubezpieczonej odszkodowania.

Pojęcie „zasady proporcji”

Zasada proporcji w prawie polskim

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Kiedy zasada proporcji obniży należne odszkodowanie? W przypadku niedoubezpieczenia, Ubezpieczyciel, przy zachowaniu pewnych warunków, ma prawo do proporcjonalnego obniżenia należnego osobie ubezpieczonej odszkodowania.

Konieczność zamieszczenia zasady proporcji w treści ogólnych warunków ubezpieczenia

Zasada proporcji polega na proporcjonalnym obniżeniu należnego odszkodowania w stosunku, w jakim pozostaje wskazana w polisie suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu. Powyższe przedstawić można przy pomocy następującego wzoru:W polskim prawie nie znajdziemy regulacji, które nakazywałyby zastosowanie zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia. Wyjątkiem jest art. 302 § 4 Kodeksu morskiego, zgodnie z którym: Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody w stosunku, w jakim pozostaje suma do wartości ubezpieczenia. Mając na względzie fakt, że polski system prawny nie reguluje kwestii proporcjonalnego pomniejszenia należnego odszkodowania w sytuacji niedoubezpieczenia, przyjąć należy, że jeżeli w umowie brak jest postanowień dotyczących skutków niedoubezpieczenia, zastosowanie znajdują zasady ogólne, w tym zasada pełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę w granicach sumy ubezpieczenia. Powyższe wynika wprost z art. 805 § 2 pkt 1 k.c., zgodnie z którym ubezpieczyciel odpowiada za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, oraz z art. 824 § 1 k.c., który głosi, że: Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.W przypadku braku zamieszczenia w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia postanowień odnoszących się do zasady proporcji, przyjąć należy, że ubezpieczyciel nie jest uprawniony do obniżenia należnego odszkodowania. Odpowiedzialność proporcjonalna stanowi wyjątek od zasady pełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę w granicach sumy ubezpieczenia, w związku z czym nie można jej domniemywać. W przypadku gdy ubezpieczyciel dokonał obniżenia wysokości należnego odszkodowania powołując się na zasadę proporcji, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy zastosowanie zasady proporcji przewiduje umowa zawarta z ubezpieczycielem lub ogólne warunki ubezpieczenia. Należy również zweryfikować w jaki sposób ubezpieczyciel określił wartość rynkową uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczony ma możliwość zwrócenia się do ubezpieczyciela z wnioskiem o przedstawienie dokumentacji (np. opinii biegłego lub kosztorysu), z których wynikałoby, że przyjęta przez ubezpieczyciela wartość pojazdu jest zasadna.