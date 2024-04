Ubezpieczenie motocykla: po co nam assistance?

Sezon motocyklowy rusza pełną parą, a to oznacza, że widok jednośladów będzie na polskich drogach standardem. Niestety oznacza to jednocześnie większą ilość kolizji, wypadków i zgłoszeń awarii z udziałem motocykli. Motocyklistom potrzebne będzie z pewnością odpowiednie ubezpieczenie, w tym assistance.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim okresie pojawia się najwięcej interwencji dotyczących motocykli?

Co obejmuje podstawowy zakres wsparcia assistance dla motocykla?

Czy motocyklowy assistance zadziała poza granicami Polski?

Interwencje w 92% przypadków kończą się podróżą motocykla na lawecie – do najbliższego warsztatu lub wskazanego przez poszkodowanego miejsca. Średni dystans holowania to 62,26 km. Tylko 8% problemów na drodze kończy się usprawnieniem motocykla na drodze. Co ciekawe, w przypadku samochodów te statystyki są nieco inne. Holowanie wciąż przeważa, ale nie tak wyraźnie – szacujemy, że na miejscu udaje się uruchomić ok. 30% aut. Oczywiście w przypadku motocykli bardzo wyraźna jest też sezonowość interwencji, których kumulacja przypada na okres od maja do września – podsumowuje Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Motocykliści potrzebują assistance Przy wyborze pakietu assistance, który działa jako rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC lub dobrowolnego autocasco (AC), należy w pierwszej kolejności kierować się zakresem ochrony.

Pozostałe zgłoszenia odbieraliśmy przede wszystkim w październiku i kwietniu – łącznie 14%. Statystyki za styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień potwierdzają małą liczbę motocyklistów na drogach jesienią i zimą – to razem zaledwie 10% spraw. Co ciekawe, w minionym roku użytkownicy jednośladów najczęściej potrzebowali wsparcia w poniedziałki i wtorki – odpowiednio 18 i 17% zgłoszeń – a najspokojniejsze były piątki i soboty z ok. 11-12% interwencji – mówi Remigiusz Szeniawski, Dyrektor Departamentu Operacyjnego w Global Assistance Polska.

Pomoc również za granicą

Podstawowy zakres wsparcia obejmuje np. holowanie tylko do najbliższego warsztatu po wypadku, a dopiero rozszerzony do dowolnego miejsca oddalonego nawet o 1,5 tys. km. Warto także przyjrzeć się takim elementom assistance jak specjalistyczne wsparcie na autostradzie, dowóz paliwa, wymiana koła lub ogumienia, a także pojazd zastępczy – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

We wspomnianym okresie zeszłego roku miało miejsce aż 76% spośród wszystkich interwencji dla motocykli.Przy wyborze pakietu assistance , który działa jako rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC lub dobrowolnego autocasco (AC) , należy w pierwszej kolejności kierować się zakresem ochrony. O ile usprawnienie motocykla na miejscu zdarzenia po wypadku mieści się zazwyczaj w bazowym wariancie ochrony, to inne zdarzenia oraz optymalny zasięg holowania wymagają rozszerzonej usługi.Co ważne w kontekście zbliżającego się sezonu zagranicznych podróży motocyklowych, assistance nie ogranicza się tylko do Polski. Ochrona obejmuje pomoc także na terytorium większości europejskich krajów. To wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale również np. Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria czy bałkańskie Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina i Macedonia Północna.