Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking V 2020

W maju polskie drogi ponownie wypełniły się autami. Nie spowodowało to jednak podwyżek cen polis komunikacyjnych - wynika z najnowszego zestawienia porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. Co więcej, z jej najnowszych doniesień wynika, że - analogicznie jak miało to miejsce w styczniu i kwietniu 2020 - we wszystkich czterech analizowanych kategoriach najtańsze ubezpieczenie zaproponował kierowcom Link4.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak powstał majowy ranking OC, AC i NNW?

Kto tym razem oferował kierowcom najtańsze ubezpieczenie samochodu?

Czy Link4 ponownie zdominował konkurencję?

Co nowe przepisy mogą oznaczać dla banków?



Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Jak wybrano liderów w zakresie OC, AC i NNW?

obowiązkowego ubezpieczenia OC,

pakietów OC + NNW,

pakietów OC + AC oraz

pakietów OC + AC + NNW.

-Większość towarzystw zdobywa od 2 do 4 punktów - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Jeśli najtańsze ubezpieczenie samochodu, to ponownie Link4

w rankingu ubezpieczeń OC: 4,64 pkt.

w rankingu pakietów OC + NNW: 4,59 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC: 4,60 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: 4,45 pkt.

„Już teraz można więc stwierdzić, że Link4 jest zdecydowanym faworytem do wygrania kwartalnej oraz półrocznej klasyfikacji ubezpieczycieli” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Ubezpieczenia z Link4 mocno potaniały

Aviva - wzrost o 1,8% względem kwietnia 2020

Benefia - spadek o 2,2%

Generali - spadek o 1,1%

Link4 - spadek o 16,2%

Proama - spadek o 1,3%

UNIQA - wzrost o 4,7%

Wiener - spadek o 1,7%

"Tak duży spadek cen OC w Link4 oznacza, że w następnym miesiącu konkurentom będzie jeszcze trudniej dogonić tego ubezpieczyciela" - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Majowa analiza cen oferowanych ubezpieczeń komunikacyjnych przygląda się - identycznie zresztą jak wszystkie poprzednie zestawienia autorstwa Ubea.pl - czterem kategoriom produktów ubezpieczeniowych. Ocenie podlegają ceny:Podstawą zestawienia i wyboru najtańszego ubezpieczenia samochodu są realne kalkulacje użytkowników Ubea.pl.W najnowszym rankingu, zgodnie z tradycją, analizowani ubezpieczyciele mogli uzyskać od 0,00 punktów do 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Najniższy wynik sugerowałby, że dany zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeń z najwyższą liczbą punktów (5,00 pkt.) musiałoby natomiast zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Bardzo skrajne wyniki są jednak czysto teoretyczne.W kwietniu marka Link4 zajęła pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach rankingu. Czy w maju to towarzystwo ubezpieczeniowe powtórzyło ten wyczyn? Tak! W poszczególnych kategoriach Link4 zdobył następującą liczbę punktów:Zwycięstwo Link4 w majowym rankingu przestaje dziwić, jeśli spojrzy się na miesięczne zmiany średnich składek OC w poszczególnych towarzystwach: