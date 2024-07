Wakacje samochodem? Oto niebezpieczne autostrady i drogi krajowe

Yanosik przedstawia analizę poświęconą bezpieczeństwu dróg w Polsce. Te informacje są szczególnie istotne z punktu widzenia osób planujących wakacje samochodem. Okazuje się, że w tym sezonie doszło już do 73 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Gdzie jest szczególnie niebezpiecznie? Zebrane dane wskazują, że uważać trzeba praktycznie wszędzie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z dróg w Polsce mogą uchodzić za najbardziej wypadkowe?

W jakie dni kierowcy podróżują najczęściej?

Co jest podstawową przyczyną wypadków drogowych, do których dochodzi na autostradach?

Doszło już do 73 wypadków w tym sezonie wakacyjnym

W wakacje rośnie ruch na autostradach, drogach krajowych i drogach szybkiego ruchu

Więcej wypadków w obszarze zabudowanym, ale więcej ofiar śmiertelnych poza nim

Dobre warunki atmosferyczne sprzyjają wypadkom drogowym

Na tych autostradach i drogach krajowych lepiej uważać!

DK7 (248 wypadków) – o długości 780 km, prowadzącej z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją, będącą częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, która prowadzi do Budapesztu,

DK94 (230 wypadków) – o długości 675 km, będącej bezpłatną alternatywą dla autostrady A4,

DK91 (200 wypadków) – o długości 484 km, łączącej Gdańsk, Toruń, Włocławek, Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Częstochowę oraz Podwarpie.

DK12 (187 wypadków) – o długości 757 km, przebiegającą przez województwa lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie.

DK8 (152 wypadki) – o długości 753 km, prowadzącą przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do Raczej obok Suwałk.

Choć wakacje zaczęły się całkiem niedawno, to już zbierają żniwa na polskich drogach. Coroczna edycja mapy „Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024”, opublikowanej przez Polską Policję w mediach społecznościowych oraz na stronach jednostek, informuje, że od 21 czerwca doszło dowypadków ze skutkiem śmiertelnym.Niestety, sezon wakacyjny jest najtrudniejszy na polskich drogach, co potwierdzają także zeszłoroczne dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W 2023 roku najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu (2 120), lipcu (2 073), sierpniu (2 097) i wrześniu (2 233).Również najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w tych miesiącach – w czerwcu 175, lipcu 194, sierpniu – 205, wrześniu 185, a także w październiku 183 osoby.Zgodnie z danymi z systemu Yanosik za 2023 roku, największy wzrost średniego dziennego dystansu, pokonywanego przez użytkowników systemu w wakacje w porównaniu do roku szkolnego, został zarejestrowany na autostradach (39%) oraz drogach szybkiego ruchu (38%).Dane z systemu wykazują również, że kierowcy najdłużej podróżują w piątki, soboty i niedziele. To właśnie w te dni, w Yanosik zarejestrowano największe wzrostu średniego dziennego czasu spędzonego w trasie z systemem w sezonie wakacyjnym, w porównaniu do roku szkolnego w 2023 roku.Zgodnie z podsumowaniem Policji z ubiegłego roku, najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w obszarze zabudowanym (14 893), jednak więcej ofiar śmiertelnych zarejestrowano w zdarzeniach poza obszarem zabudowanym (1 162).Według tego samego raportu, najwięcej zdarzeń zostało zarejestrowanych na drogach dwukierunkowych, jednojezdniowych (16 692), najmniej wypadków drogowych było za to na autostradach (357) i drogach ekspresowych (407).Z kolei użytkownicy Yanosik w 2023 roku dodawali więcej zgłoszeń wypadków do systemu na autostradach i drogach szybkiego ruchu.Według Policji - w 2023 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej wypadków ma miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych (13 552), w ciągu dnia (14 852).I co ciekawe, do większości zdarzeń w ubiegłym roku, doszło na prostym odcinku drogi (12 621), przyczynami były:Na drugim miejscu znalazło się skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem (5 044). Przyczynami wypadków w tych miejscach, były:Najbardziej wypadkowymi autostradami w ubiegłym roku, były: prowadząca z zachodu na wschód kraju przez południową jego częśćoraz. Głównymi przyczynami wypadków na tych autostradach, było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i niedostosowanie prędkości.Z kolei, najwięcej wypadków na drogach krajowych w 2023 roku, policjanci zarejestrowali na :Niestety, 91% wszystkich wypadków drogowych w 2023 roku powstało z winy kierujących, dlatego uczulamy wszystkich planujących wyjazdy na wakacje, aby stosować się do przepisów ruchu drogowego, poruszać się z przepisową prędkością, zawsze dostosowaną do warunków ruchu oraz każdorazowo sprawdzać swój stan trzeźwości, jeśli dzień wcześniej spożywało się alkohol!