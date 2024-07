Wakacyjne trasy pod lupą: gdzie fotoradar i bramki?

Za nami pierwsze tygodnie wakacji. Niektórzy już wrócili z wypoczynku, inni właśnie wybierają się na urlop. Dostawca nawigacji NaviExpert postanowił po raz kolejny już przyjrzeć się sytuacji panującej na obleganych podczas sezonu wakacyjnego trasach. Oto, czego mogą spodziewać się kierowcy wyruszający z Warszawy, Wrocławia i Poznania w popularne zakątki gór, wybrzeża i Mazur.

Przeczytaj także: Jaka trasa najlepsza na powrót z wakacji? Gdzie fotoradary i kontrole drogowe?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką trasę rekomendują eksperci Wrocławianom zmierzającym w kierunku Krynicy Zdroju?

Ile kilometrów dzieli Poznań i Międzyzdroje?

Które trasy na Mazury należą do najbardziej ekonomicznych?

Warszawa

Warszawa - Hel

Warszawa – Krynica Zdrój

Warszawa – Ruciane-Nida

Poznań

Poznań – Międzyzdroje

Poznań – Zakopane

Poznań – Giżycko

Wrocław

Wrocław – Kołobrzeg

Wrocław – Krynica Zdrój

Wrocław – Mikołajki

Przeczytaj także: Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości zapełniają mapę Polski

Okazuje się, że wybór oczywisty nie istnieje - co więcej, komfort podróży zależy przede wszystkim od naszych indywidualnych upodobań. Spójrzmy na trasy wytyczone z takich miast jak Warszawa, Poznań i Wrocław - bazujące na danych z 5 maja tego roku, kiedy to system NaviExpert odnotował największy ruch na drogach, w związku z długim weekendem majowym 20 minut szybciej czy 33 zł w portfelu? Chcąc odpocząć na Helu, niezależnie od trasy, trzeba liczyć się z ponad 5 godzinami w aucie. Decydując się na ekonomiczną trasę krajową “siódemką”, po drodze miniemy: 1 fotoradar (Warszawa, ul. Pułkowa), 1 odcinkowy pomiar prędkości w Rekowie Górnym, 2 potencjalnie niebezpieczne miejsca oraz kontrolę drogową. Spalimy za to mniej paliwa (-33 zł*) i ominiemy spowolnienia na A1, na wysokości Pelplina (utrudnienia na węźle Kopytkowo - Pelplin).Wybierając trasę rekomendowaną, wiodącą przez A2 i A1 będziemy na miejscu 20 minut szybciej odbędzie się to kosztem większej liczby pokonanych kilometrów i wyższych wydatków na paliwo. W tym przypadku czekają też na nas: 1 fotoradar (Warszawa, ul. Grójecka), wspomniany już pomiar odcinkowy w Rekowie Górnym oraz kilka kontroli drogowych.W przypadku obu tras, nie unikniemy znaczących utrudnień w ruchu związanych z remontem na A1 - węzeł Gdańsk Południe.Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 r. przejazd odcinkami rządowymi (A2 pomiędzy Koninem a Strykowem oraz A4 między Wrocławiem a Gliwicami) jest darmowy dla aut do 3,5 t. Natomiast AmberOne (A1 Gdańsk - Toruń) zniosła opłaty za przejazd dla aut osobowych 4 września ubiegłego roku. Bezpłatne przejazdy A1 potrwają przynajmniej do końca tego roku.Podróż mieszkańcom stolicy w góry zajmie ponad 5 godzin. Najmniejsze zużycie paliwa zagwarantuje trasa ekonomiczna (S7, Kielce, DK73, Busko Zdrój, DW973, Żabno, DK75, Nowy Sącz), jadąc którą miniemy jeden odcinkowy pomiar prędkości (Falęcice - Nowy Gózd), jedną kamerę na światłach w Nowym Sączu (rondo Solidarności) oraz 3 fotoradary: Uszew (DK75) i 2 w Nowym Sączu (ul. Piłsudskiego i Nawojowska).Prawie 10 minut szybciej dojedziemy na miejsce trasą rekomendowaną (przez Miechów), w trakcie której natkniemy się na dokładnie tyle samo rejestratorów prędkości, co w przypadku trasy ekonomicznej. Najmniej korzystnie wypada typ trasy głównymi, gdzie poza większym zużyciem paliwa, dłuższym czasem przejazdu i większą liczbą pokonanych kilometrów, czekają nas także dodatkowe fotoradary w Michałowicach i w Krakowie.Lubicie oszczędzać? Aż 52 kilometry i ponad 5 litrów benzyny zaoszczędzimy w zależności od tego, którą trasę ze stolicy na Mazury wybierzemy! Niestety, jeśli zdecydujemy się na wersję oszczędnościową, trzeba liczyć się z dłuższym czasem podróży. Jeżeli więc zależy nam na czasie, to do celu najszybciej dotrzemy trasą rekomendowaną lub najszybszą. Podróż będzie wtedy trwać odpowiednio 2 h 54 min. lub 2 h 43 min. W obu przypadkach można spotkać 2 kontrole drogowe i, to już pewne, 2 odcinkowe pomiary na S8 - jeszcze w Warszawie Łabiszyńska - Piłsudskiego oraz na wysokości Wyszkowa.Trasa rekomendowana to o 1 fotoradar – w miejscowości Budy Czarnockie za Łomżą i niebezpieczne miejsce więcej. Trasa najszybsza jest polecana doświadczonym kierowcom - może prowadzić lokalnymi skrótami, które nierzadko oznaczają zjazd z głównej drogi i trudniejsze manewry. Z kolei jeśli priorytetem są oszczędności, dobrym wyborem będzie trasa ekonomiczna, w ramach której spalimy najmniej paliwa (o ponad 33 zł), ale pojedziemy dłużej (o pół godziny względem trasy najszybszej i 20 minut względem rekomendowanej).Ceniących czas z pewnością zainteresuje trasa rekomendowana. Choć podróż zajmie niecałe 3,5 godziny, to trzeba liczyć się płatnościami na bramkach - 40 zł (Jordanowo). Na trasie (A2, Międzyrzecz, S3, Szczecin) miniemy zaledwie 1 odcinkowy pomiar prędkości - A2 okolice Głogowskiej w Poznaniu.Z mniejszym zużyciem paliwa (21.6 l) i bez dodatkowych opłat, ale o ponad 20 minut dłużej pojedziemy trasą ekonomiczną. Po drodze natkniemy się na 4 fotoradary: Poznań (ul. Dąbrowskiego), Bytyń, Podrzewie, Przytoczna. Wszystkie na odcinku 134 km między Poznaniem a Skwierzyną (DK 92 i DK24).Różnice w czasie i kosztach podróży są odczuwalne. Wybór numer jeden to droższa trasa rekomendowana, którą przejedziemy w 6 godzin, zużyjemy 40.5 l paliwa i zapłacimy 32 zł za bramki. Niemal godzinę i 20 minut dłużej zajmie postawienie na trasę ekonomiczną. Spalimy wtedy znacznie mniej paliwa (33.8 l - to 45 zł mniej wydane na stacji) i ominą nas opłaty na bramkach, jednak po drodze miniemy aż 14(!) fotoradarów, 1 OPP, 1 kamerę na czerwonym świetle.Jeśli jednak czas jest dla nas ważniejszy, to na trasie rekomendowanej, wiodącej przez S5, Wrocław, A4 i Kraków, spotkamy 4 fotoradary (S7 między Libertowem a Gajem, na wysokości m. Żary, Dół i Jawornik) oraz 2 OPP - A2 między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Komorniki oraz S7 – tunel na Zakopiance. Poza tym 2 możliwe kontrole i 2 niebezpieczne miejsca.Jadąc z Poznania na Mazury do wyboru mamy trasę trwającą 5,5 godziny lub 6 godzin. Pierwsza - rekomendowana, wiodąca przez - A2 na wyjeździe z Poznania, S5 do Grudziądza i kawałek A1. Dalej drogami krajowymi nr 95, 55, 16 i ponownie S5. S7, S51 i S16 dojedziemy do Olsztyna. Dalej DK16 do Mrągowa i DK59, którą dotrzemy do celu. Trasa ta wiąże się z 5 fotoradarami: Stradomno, Iława ul. Ostródzka, Nowa Wieś, Franciszkowo, Samborowo - 4 ostatnie na DK16 między Iławą a Ostródą, na odcinku ok 40 km (!) i zużyciem paliwa rzędu 33.5 l.Druga - ekonomiczna, to trasa wiodąca przez A2 i S5 do Gniezna, DK15 do Torunia, potem krótkim odcinkiem A1, by wrócić na krajową 15-tkę do Ostródy. Dalej DK16 do przez Olsztyn i Mrągowo, następnie DK59 do Giżycka. Miniemy na niej 4 fotoradary: Kwieciszewo (między Gnieznem a Inowrocławiem), Sampława, w Gniewkowie (między Inowrocławiem a Toruniem), Rapaty (między Ostródą a Olsztynem), 1 OPP - DK16, Gietrzwałd. Choć istnieje też szansa na spotkanie z drogówką, spalimy mniej paliwa, bo 29.2 l, co daje prawie 28 zł w kieszeni (6.47 zł/l).Mniejsze zużycie paliwa czy krótszy czas dojazdu? Oto jest pytanie! Wybierając trasę rekomendowaną, przez Legnicę (1 OPP - Kąty Wrocławskie, 1 niebezpieczne miejsce) pokonamy 508 km i dojedziemy na miejsce w niecałe 5 godzin. Jeśli zdecydujemy się na trasę ekonomiczną przez Poznań (1 fotoradar - Redlino, 1 OPP- S11, Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica i możliwa kontrola) pokonamy co prawda mniej km, bo 429 i zaoszczędzimy na paliwie ponad 50 zł(!), ale w aucie spędzimy prawie trzy kwadranse więcej.Podobne do siebie trasy, a przynajmniej z pozoru. Decydując się na ekonomiczną pokonamy 406 km, a rekomendowaną - 412 km. Ta druga zagwarantuje nam jednak nieco szybsze dotarcie na miejsce, ale wiąże się z większymi kosztami - za bramki zapłacimy 32 zł (A4 Katowice i Kraków).Jeżeli chodzi o potencjalne drogowe niespodzianki, to możemy spodziewać się 2 kontroli drogowych, 3 fotoradarów Uszew, Nowy Sącz ul. Piłsudskiego i ul. Nawojowska, 1 kamery na czerwonym świetle - Nowy Sącz - rondo Solidarności i 2 niebezpiecznych miejsc. Wybierając trasę ekonomiczną, zaoszczędzimy na bramkach (16 zł zamiast 32), a na trasie miniemy 2 fotoradary - wspomniane wyżej w Nowym Sączu, 1 kamera na światłach - w tym samym mieście, niebezpieczne miejsce oraz możliwe kontrole drogowe.Wybierając trasę najszybszą, do celu dotrzemy w nieco ponad 6 godzin. Trzeba jednak uważać na kontrole drogowe (4), niebezpieczne miejsca (2) i odcinkowe pomiary prędkości (4 - Wrocław - Psie Pole, S8 - Blizne Łaszczyńskiego - Macierzysz, S8 Warszawa - Marki, S8 - okolice Lucynowa pod Wyszkowem). Miejmy także na uwadze fakt, że trasa najszybsza, biegnąca przez S8 (Wrocław-Łódź), A1 i A2 (Łódź-Warszawa), S8 (Warszawa-Ostrów Maz., S61 (Ostrów Maz. - Łomża) i DK63 do Piszu, następnie DK58 do Rucianego-Nida i DW609 do Mikołajek, polecana jest bardziej doświadczonym kierowcom.Kilka minut dłużej pojedziemy trasą rekomendowaną. Czekają nas na niej tylko 2 fotoradary: Nacpolsk, Radzyminek i 1 OPP - Wrocław - Psie Pole, oraz szansa spotkania z drogówką. Najmniej paliwa zużyjemy wybierając trasę ekonomiczną (S8 Wrocław-Łódź, A1 i A2, gdzie w okolicach Łowicza zjeżdżamy na DK50 do Ciechanowa, potem DK57 do Szczytna, DK58 i 59 do miejscowości Piecki i DW609 do Mikołajek. Jest tu jednak kilka niespodzianek, mianowicie, aż 7 fotoradarów: Nacpolsk, Radzyminek, Ojrzeń, Przasnysz, Chorzele, Wielbark, Piecki, 1 OPP (Wrocław - Psie Pole) i szansa na spotkanie face to face z drogówką. Wtedy może się okazać, że tak ekonomicznie już nie będzie.