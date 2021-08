Jaka trasa najlepsza na powrót z wakacji? Gdzie fotoradary i kontrole drogowe?

Połowa wakacji 2021 już za nami. Niektórzy właśnie wybierają się na urlop, inni myślą już niestety o powrocie do rzeczywistości. Dostawca nawigacji NaviExpert postanowił przyjrzeć się sytuacji panującej na popularnych podczas sezonu wakacyjnego trasach. Oto, czego mogą spodziewać się kierowcy powracający do Warszawy, Wrocławia i Poznania.

Przeczytaj także: Wyjeżdżasz na weekend majowy? W tych miejscach uważaj na drogówkę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miejscach kierowcy mają największe szanse na spotkanie drogówki?

Gdzie natkniemy się na odcinkowy pomiar prędkości?

Którędy najszybciej wrócimy ze stolicy Tatr do Warszawy?

Ile kosztuje podróż z Karkonoszy do Poznania?

Jaki jest najbardziej komfortowy sposób na przebycie drogi ze Świnoujścia do Wrocławia?



Trasy Hel - Warszawa

Trasy Zakopane - Warszawa

Trasy Mikołajki - Warszawa

Trasy Świnoujście - Wrocław

Trasy Zakopane Wrocław

Trasy Gdańsk - Wrocław

Trasy Mikołajki - Poznań

Trasy z Karpacza do Poznania

Trasy z Kołobrzegu do Poznania

Dobrze mieć wybór

Wielu kierowców wybiera niedzielne popołudnia, jako czas wakacyjnych powrotów. Może mieć to wpływ nie tylko na wydłużenie czasu podróży, ale także wiązać się z wyższym prawdopodobieństwem spotkania patrolu policji. Planując swoją podróż warto dobrze zastanowić się nie tylko nad tym, kiedy wyruszyć w drogę, ale także sprawdzić trasy alternatywne dostępne w nawigacji NaviExpert. Od tego, którą wybierzemy zależy to, ile czasu zajmie nam powrót do domu oraz z jakimi nakładami finansowymi będzie się wiązał. Dobrym przykładem jest trasa Gdańsk – Wrocław, na której możemy albo zaoszczędzić godzinę, albo wydać mniej na paliwo i bramki. Odpowiedź na pytanie o to, co jest ważniejsze - oszczędności czasu czy paliwa – jest kwestią indywidualną i pozostawiamy to naszym użytkownikom. Ważne, aby mieli wybór i byli tego świadomi - tłumaczy Katarzyna Przybylska z firmy Telematics Technologies, dostawcy nawigacji NaviExpert.

Doświadczenie prawdziwej przyjemności podróżowania samochodem jest sporym wyzwaniem w szczycie wakacyjnych wyjazdów. Dlatego zdecydowaliśmy się konsekwentnie rozwijać przewodnik Slow Road, w którym rekomendujemy trasy i miejsca odpoczynku z dala od zatłoczonych, masowych atrakcji turystycznych. Użytkownicy nawigacji NaviExpert mogą skorzystać z inspirujących miejsc wypoczynku w Polsce lub wybrać w drodze powrotnej z wakacji trasę mniej uczęszczaną, która rutynową podróż zmieni w niezwykłą przygodę dla całej rodziny - Szymon Sołtysik, PR Manager Mazda Motor Poland.

Wracając z urlopu zazwyczaj wybieramy znane, popularne trasy. Jak się jednak okazuje, jeżdżenie na pamięć nie zawsze jest dobrym wyborem. Specjaliści z Telematics Technologies przeanalizowali trasy prowadzące z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych do Warszawy, Wrocławia i Poznania, biorąc pod uwagę m.in. czas dojazdu, koszt autostrad, kontrole drogowe czy liczbę fotoradarów.Wniosek jest jeden - wybór oczywisty nie istnieje i w dużej mierze zależy od naszych osobistych preferencji. Jakie niespodzianki czekają zatem na nas podczas podróży powrotnych?Niezależnie od tego, którą trasę wybierzemy, musimy liczyć się z ponad 6 godzinami w podróży i licznymi kontrolami drogowymi. Kilka minut pozwoli nam zaoszczędzić objazd przez Redę, który dodatkowo omija odcinkowy pomiar prędkości w Rekowie Górnym.Dalszy odcinek możemy pokonać jadąc krajową 7, na której niczym dziwnym nie będzie aż 6 kontroli drogowych oraz 2 potencjalnie niebezpieczne miejsca.Decydując się na trasę wiodącą przez A1 i A2 będziemy na miejscu chwilę szybciej, ale kosztem większych nakładów finansowych (bramki – 29,90 zł) i zdecydowanie większej liczby pokonanych kilometrów. W tym przypadku czekają też na nas aż 4 niebezpieczne miejsca. Są to miejsca, w których użytkownicy nawigacji zaobserwowali zdarzenie wymagające wzmożonej uwagi. Do takich okoliczności zalicza się m.in. remonty zmieniające odczuwalnie organizację ruchu, niebezpieczne skrzyżowania, uszkodzone nawierzchnie dróg czy zepsute pojazdy na poboczu.Kolejny popularny kierunek powrotów, czyli trasa z Zakopanego do Warszawy. Wraz z oddaniem do użytku kolejnych odcinków drogi S7 między Krakowem a Warszawą, trasa przez krajową 1 stała się nieopłacalna czasowo. Dodatkowo, wybór tej drogi wiąże się z przejazdem przez najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości, który zaczyna się w Częstochowie, a kończy w Kamieńsku (ponad 40 km).Obecnie lepszym wyborem będzie trasa rekomendowana wiodąca przez S7, ale ostrzegamy- należy się na niej spodziewać aż 6 fotoradarów i 3 możliwych kontroli drogowych. Opcją może okazać się także wybór trasy ekonomicznej. Plusem tej propozycji jest najmniejsze zużycie paliwa , minusem gwarancja aż 8 fotoradarów, 4 kontroli drogowych i 2 potencjalnie niebezpiecznych miejsc.Trasa Mikołajki - Warszawa to ponad 3 godziny jazdy. Jeżeli zależy nam na zminimalizowaniu zużycia paliwa, warto wybrać trasę ekonomiczną. Ten wybór będzie się jednak wiązał z tym, że miniemy po drodze aż 8 fotoradarów i spędzimy w aucie nieco więcej czasu. Pozostałe trasy to 1-2 fotoradary i pojedyncze kontrole drogowe, ale też nieco więcej kilometrów do pokonania.Powroty ze Świnoujścia do Wrocławia to dobre 5 godzin w aucie. Wyższy komfort jazdy zagwarantuje nam trasa rekomendowana. Musimy na niej jednak liczyć się z kosztem bramek (31 zł) i większym zużyciem paliwa. Na miejscu będziemy za to nieco szybciej. Druga opcja to dłuższa czasowo, za to krótsza aż o 53 km trasa ekonomiczna.Decydując się na podróż drogą ekspresową S3 mamy też sporą szansę na spotkanie kontroli drogowej oraz gwarantowane: odcinkowy pomiar prędkości (DW323 w Lubinie), kamery na światłach (DK3 w Polkowicach) i niebezpieczne miejsca (2).Powrót z Zakopanego do Wrocławia nie należy do krótkich. O ile w dzień roboczy w godzinach wczesnopopołudniowych dystans ten można pokonać w niewiele ponad 4,5 godziny, to już w niedzielne popołudnia trzeba liczyć się z tym, że spędzimy w aucie nawet 5-6h.W celu zminimalizowania czasu jazdy polecamy wybrać trasę rekomendowaną lub alternatywną. Obie co prawda prowadzą przez płatne odcinki A4 (37,20 zł), wiążą się z minimum 5 fotoradarami i kontrolą (lub kontrolami) policji, ale za to gwarantują trasę krótszą aż o godzinę, w porównaniu z trasą przez Maków Podhalański, Wadowice, Katowice, Gliwice i Opole. Tutaj co prawda nie zapłacimy za bramki i oszczędzimy na kosztach paliwa, ale także nie unikniemy fotoradarów (5) ,kamer na światłach (Pyskowice) i odcinkowego pomiaru prędkości (Łosiów). No i godziny dłużej, spędzonej w aucie...Trasy z Gdańska do Wrocławia nie należą do najkrótszych. Ich pokonanie zajmuje ponad 5 godzin. Jeżeli zależy nam na możliwie najmniejszym zużyciu paliwa (6 litrów oszczędności!), najlepiej wybrać trasę ekonomiczną. Pokonamy ją w 6h 17 min. i trzeba uważać na fotoradary.Jeśli jednak chcemy w aucie spędzić mniej czasu - warto rozważyć trasę rekomendowaną lub alternatywną. Choć to to trasy wiodące przez A1/E75, a więc wymagające uregulowania kosztów bramek (17,60 zł), to gwarantują podróż krótszą aż o ponad godzinę!Przenosimy się do stolicy Wielkopolski. Myśląc o podróży z Mikołajek do Poznania część z nas zapewne będzie rozważać podróż przez A2. Czy taki wybór jest wart uwagi? Na pewno pozwoli nam podróżować najbardziej komfortowo i ograniczyć liczbę fotoradarów (1) na trasie. Dla tych, którzy chcą zaoszczędzić paliwo i pieniądze na bramki proponujemy krótszą o ponad 100 km alternatywę przez Olsztyn.Powroty z Karpacza do Poznania będą należeć do jednych z najprzyjemniejszych. W związku z ukończeniem całej trasy S5 na odc. Wrocław - Poznań powrót z Karkonoszy stał się szybki i pozbawiony “dodatkowych atrakcji”. Pojedyncza kontrola drogowa może się Wam przytrafić wyłącznie w przypadku trasy ekonomicznej (Jelenia Góra, Lubin, Góra, S5/E261, Poznań), pozostałe opcje to minimalnie większe zużycie paliwa.13 litrów zaoszczędzonego paliwa w baku i brak opłat na bramkach czy pół godziny spędzone krócej w aucie? Zwolennikom oszczędności finansowych proponujemy trasę przez Czaplinek, Wałcz i Oborniki, natomiast ceniącym sobie czas - trasę zdecydowanie dłuższą, ale szybszą dzięki temu, że prowadzącą płatnym odcinkiem autostrady A2 (31 zł). Bez względu na to, którą opcję wybierzemy, szansa na spotkanie przynajmniej 1 patrolu policji jest spora.Weekendowe powroty z wakacji mogą być problematyczne. Korzystając z nawigacji NaviExpert można zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.Na jeszcze inną perspektywę, jeśli chodzi o wybór trasy powrotnej zwraca Szymon Sołtysik, PR Manager Mazda Motor Poland:Aby skorzystać z punktów Slow Road w nawigacji NaviExpert wystarczy już po wytyczeniu trasy docelowej wybrać opcję: