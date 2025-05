Nie tylko kierowca odpowiada za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Także niewłaściwe zachowanie pasażerów, np. jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, może skutkować mandatem nie tylko dla nich, ale także dla kierowcy - ostrzegają eksperci z firmy Natviol. Jakie są najczęściej karane zachowania pasażerów?

Pasażerowie – pamiętaj, że Twoje zachowanie ma konsekwencje

Decydując się na pracę kierowcy aplikacyjnego, warto zdawać sobie sprawę, że nie tylko my ponosimy odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów, ale także pasażerowie, których musimy uświadamiać o ich obowiązkach. Brak pasów, utrudnianie pracy kierowcy czy głośne zachowanie – wszystko to może skończyć się poważnymi konsekwencjami, w tym mandatem i punktami karnymi – mówi Łukasz Witkowski, Co-founder Natviol.

Za co mandat dla pasażera taxi? Pasażer może dostać mandat za niezapinanie pasów bezpieczeństwa.

Wsiadasz do samochodu? Jesteś uczestnikiem ruchu drogowego

Niezapinanie pasów bezpieczeństwa – 100 zł mandatu dla pasażera

Jazda z nietrzeźwym kierowcą – 5000 zł mandatu dla pasażera

Wyrzucanie śmieci przez okno podczas jazdy – od 500 zł mandatu

Uszkodzenie innego pojazdu podczas wsiadania lub wysiadania – co najmniej 1000 zł mandatu

Zachowanie utrudniające bezpieczeństwo (np. szarpanie, przeszkadzanie w prowadzeniu) – mandaty i punkty karne

Otwieranie drzwi podczas jazdy – mandaty, punkty karne

Zaciąganie hamulca ręcznego przez pasażera – mandaty

Zasłanianie widoku kierowcy – mandaty

Podwójne kary

Każdy, kto wsiada do samochodu, powinien mieć świadomość, że jego nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji – zarówno finansowych, jak i prawnych. Najczęściej popełnianym przewinieniem jest niezapinanie pasów bezpieczeństwa, które mają chronić życie i zdrowie pasażerów.Pasażerowie powinni także pamiętać, że nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do obniżenia wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia, jeśli przyczynią się do powstania szkody.Pasażerowie, wsiadając do pojazdu, stają się częścią ruchu drogowego i mają swoje obowiązki. Polska taryfikacja mandatów przewiduje szereg kar za niewłaściwe zachowanie pasażerów, z których niektóre mogą być naprawdę dotkliwe. Na przykład, pasażerowie, którzy wsiadają do auta z pijanym kierowcą, narażają się na mandat do 5000 zł, a w przypadku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, mogą zostać uznani za współwinnych, co wiąże się z karą nawet do 30 000 zł.Pasażerowie pod wpływem alkoholu powinni zachować szczególną ostrożność, by nie przeszkadzać kierowcy i nie powodować zagrożenia na drodze.– dodaje ekspert z Natviol.Najczęściej karane zachowania pasażerów:Ponadto, właściciele pojazdów mogą otrzymać mandaty od 50 zł do 200 zł, jeśli pojazd nie ma aktualnych badań technicznych lub nie jest dopuszczony do ruchu.Warto pamiętać, że zgodnie z aktualnym taryfikatorem, wszystkie przyznane mandaty mogą się sumować, a przy recydywie grzywny mogą być co najmniej dwa razy większe. Na koniec przypominamy, iż na opłacenie mandatu, zarówno kierowca jak i pasażer mają 14 dni. Po tym czasie każda sprawa zostaje kierowana do sądu, a osoba ukarana mandatem może zostać zobligowana do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.Pamiętaj, wsiadając do samochodu, masz nie tylko prawo do komfortowej podróży, ale i obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoje i innych!