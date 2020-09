Stacje benzynowe: PKN ORLEN nie ma sobie równych, czym się wyróżnia?

Stacje benzynowe przestały nam się kojarzyć wyłącznie z tankowaniem. Coraz częściej postrzegamy je jako zlokalizowane na trasie kawiarnie, restauracje czy sklepy. Najlepiej ocenianą przez konsumentów marką jest PKN Orlen i to zarówno pod względem jakości paliwa, jak i obsługi klienta oraz działalności sponsoringowej i społecznej.



PKN ORLEN, do którego należy 1 800 punktów, BP (575), Grupa LOTOS (506), Shell (415), Circle K (353), Amic (116).

Warto też wspomnieć o niezależnej sieci Moya z 244 Dane Polskiej Organizacji i Handlu Naftowego wskazują, że na polskim rynku najliczniej reprezentowane są następujące spółki:Warto też wspomnieć o niezależnej sieci Moya z 244 stacjami paliw

Stacje benzynowe to nie tylko paliwo

Kliknij, aby powiekszyć fot. makedonski2015 - Fotolia.com Która stacja paliw jest najlepsza? PKN ORLEN pozostaje liderem wśród koncernów, nie tylko jeśli chodzi o jakość paliwa. Wyprzedza konkurentów również pod względem obsługi, oferty produktowej, a także działalności społecznej i sponsoringowej.

Na stację po hotdoga

Doceniamy pozabiznesowe aktywności

Dynamizm w rozwoju i proekologiczne działania

Jak już wspomniano we wstępie zdecydowanym liderem pod względem jakości obsługi jest PKN ORLEN , na który wskazało aż 87 proc. respondentów badania. W ujęciu rocznym taki wynik oznacza wzrost o pokaźne 6 pp. Lepiej niż w minionym roku badani ocenili również BP (73 proc. wzrost o 5 pp. r/r), oraz Shell (71 proc. wzrost o 3 pp. r/r). Tuż poza podium uplasował się Lotos (67 proc. i wzrost o 4 pp. r/r). Na kolejnych pozycjach znalazły się Circle K (61 proc.) oraz Moya (53 proc.). Te stacje benzynowe odnotowały jednak spadki o odpowiednio 6 i 7 pp. r/r. Listę zamyka Amic chwalony za obsługę klienta przez 49 proc. badanych (wzrost o 5 pp. r/r).Jeżeli chodzi o jakość paliwa, to i w tym przypadku zwycięzcą okazuje się PKN ORLEN (80 proc. wskazań i 7 pp. wzrostu r/r). Drugie miejsce zajął Shell (63 proc. i wzrost o 3 pp. r/r), wyprzedzając BP (59 proc. i wzrost o 1 pp. r/r), a trzecie - Lotos (54 proc. – bez zmian w ujęciu rocznym). Poza podium znalazły się Circle K (50 proc.), Moya (42 proc.) i Amic (32 proc. – wzrost o 4 pp. r/r). W tej kategorii największy spadek odnotował Circle K (15 pp. r/r). Najwięcej fanów zyskała Moya (wzrost o 27 pp. r/r).Jeśli chodzi o wybór artykułów spożywczych i innych, prawie wszystkie stacje benzynowe wypadają lepiej w oczach klientów niż w 2019 roku, co pokazuje, jaki postęp zrobiły w tych obszarach. Z tegorocznego badania wynika, że 53 proc. ankietowanych dostrzega szeroki wybór produktów na stacjach ORLEN (wzrost o 15 pp. r/r). Na drugim miejscu uplasował się BP (49 proc. i wzrost o 18 pp. r/r). Podium zamyka Shell – 46 proc. ankietowanych docenia możliwość wyboru różnorodnych produktów (wzrost o 18 proc. r/r). Po 37 proc. wskazań otrzymał Lotos (wzrost o 6 pp. r/r) i Circle K (wzrost o 2 pp. r/r). W skali roku tylko jedna stacja otrzymała mniej pochlebnych opinii w tej kategorii. Moya (27 proc.) straciła 8 pp. w ujęciu rocznym.Na pytanie o to, która z sieci stacji benzynowych jest liderem na rynku w Polsce, 72 proc. wskazało PKN ORLEN. To o dziesięć razy więcej niż koncern na drugim miejscu, czyli Lotos (7 proc.). Podium zamyka Shell (5 proc.). Na kolejnych miejscach znaleźli się: BP (4 proc.), Amic (1 proc.) i Circle K (1 proc.). W wyodrębnionej grupie aktywnych kierowców ORLEN wybrało 79 proc. ankietowanych.Z polską marką 92 proc. ankietowanych utożsamia PKN ORLEN. Na drugim miejscu znalazł się Lotos (42 proc.). Na podium jest też Moya – 6 proc. ankietowanych skojarzyło tę sieć paliw z Polską. Kolejne miejsca zajęli: BP (4 proc.), Circle K i Amic (po 1 proc.) oraz Shell (0,3 proc.). Aktywni kierowcy w 94 proc. wybrali w tym przypadku ORLEN.Zapytani o sieć, która działa dla dobra społecznego, najwięcej ankietowanych również wskazało PKN ORLEN (91 proc.). Drugie miejsce ponownie zajął Lotos (30 proc.), a najniższe miejsce na podium przypadło Shell (15 proc.). Poza czołówką znaleźli się: BP (14 proc.), Circle K (8 proc.) i Amic (7 proc.). Sieć Moya nie została wskazana jako działająca zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Grupa aktywnych kierowcach w 93 proc. zdecydowała, że ORLEN działa dla dobra społecznego.Z kolei profesjonalizm PKN ORLEN doceniło 83 proc. ogółu ankietowanych (wzrost o 5 pp. r/r) i 84 proc. aktywnych kierowców. Na drugie miejsce w tej kategorii awansował BP (41 proc. –wzrost o 4 pp. r/r), a stawkę zamyka Shell (39 proc. – wzrost o 13 pp. r/r). Na kolejnych miejscach znaleźli się: Lotos (37 proc. – wzrost o 10 pp. r/r), Circle K (26 proc. i wzrost o 15 pp. r/r), Amic (18 proc. i wzrost o 14 pp. r/r) oraz Moya (17 proc. i wzrost o 11 pp. r/r).Popularne obecnie działania na rzecz środowiska kojarzą się 71 proc. badanym z ORLENEM. W tej kategorii również BP pokonało konkurentów – 43 proc. ankietowanych wskazało, że koncern podejmuje działania związane z ochroną środowiska. Na podium znalazł się także Lotos (26 proc.). Niewiele mniej osób wskazało na Shell (26 proc.). Circle K zdobyło 16 proc. wskazań, Amic – 12 proc. i Moya – 7 proc. W tej kategorii 75 proc. aktywnych kierowców również wybrało ORLEN.Aż 70 proc. badanych wskazuje, że PKN ORLEN to sieć innowacyjna. To prawie dwa razy więcej niż stacja na drugim miejscu w tej kategorii – BP (37 proc. i wzrost o 4 pp. r/r). Shell kojarzy się z innowacyjnością 28 proc. badanych (wzrost o 2 pp. r/r). Na czwartym miejscu jest Lotos (18 proc. i spadek o 7 pp. r/r) i kolejno: Circle K (11 proc. – wzrost o 4 pp. r/r), Moya (7 proc. – wzrost o 2 pp. r/r) oraz Amic (5 proc. – bez zmian w ujęciu rocznym). Wśród aktywnych kierowców 69 proc. przypadło w udziale ORLENOWI.W badaniu sprawdzono też, ile ankietowanych kojarzy stacje benzynowe jako szybko rozwijające się i dynamiczne. Tu również 70 proc. ogółu badanych i 72 proc. aktywnych kierowców wskazało PKN ORLEN. Drugie miejsce zajął BP (21 proc. – wzrost o 5 pp. r/r), a trzecie Lotos (16 proc. – spadek o 8 pp. r/r). Poza podium znaleźli się: Shell (12 proc. – spadek o 2 pp. r/r), Circle K (9 proc. – spadek o 1 pp. r/r), Moya (5 proc. – wzrost o 3 pp. r/r) i Amic (3 proc. – wzrost o 1 pp. r/r).Ostatnią kategorią tematyczną w badaniu był prestiż koncernu. W największym stopniu ta cecha kojarzyła się respondentom z ORLENEM. Prestiż BP dostrzegła prawie jedna trzecia ankietowanych (wzrost o 7 pp. r/r), a Shell – 30 proc. (wzrost o 6 pp. r/r). Na Lotos wskazało 17 proc. badanych (spadek o 8 pp. r/r). Na prestiż Circle K wskazało 7 proc. (wzrost o 5 pp. r/r), Moya – 2 proc. (wzrost o 1 pp. r/r) i Amic – 1 proc. (bez zmian w ujęciu rocznym). Wśród aktywnych kierowców ORLEN wskazało 63 proc. badanych.