Jakie modele samochodów gwarantem najtańszego OC?

Wiadomo nie od dziś, że najsilniejszą reprezentację wśród samochodów nabywanych przez Polaków mają auta niemieckich marek. Ich kupno nie jest jednak najlepszym rozwiązaniem, jeżeli wziąć pod uwagę stawki ubezpieczeniowe. Okazuje się bowiem, że model samochodu może wpływać na cenę ubezpieczenia OC, które kosztuje przeważnie więcej aniżeli polisa dla samochodu rodem z Francji czy Azji. Do takiego wniosku prowadzi ostatnia analiza zrealizowana przez serwis Rankomat.pl.

Przeczytaj także: Ubezpieczany samochód to najczęściej VW Golf IV

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które modele samochodów można ubezpieczyć najtaniej?

Które marki ubezpieczane są najczęściej?

W jakim stopniu sama marka i model samochodu wpływają na cenę ubezpieczenia OC?

Azjatyckie i francuskie auta są najtańsze w ubezpieczeniu

Należy pamiętać, że sama marka i model samochodu nie wpływają znacząco na cenę ubezpieczenia. To, co ma szczególne znaczenie, to historia szkodowa kierowcy, jego wiek oraz statystyki wypadkowe regionu, który zamieszkuje. Ważne będą także dane techniczne pojazdu, takie jak rok produkcji, przebieg czy pojemność silnika. Można więc założyć, że im droższe jest OC dla konkretnego modelu auta, tym więcej ryzykownych dla ubezpieczycieli kierowców znajduje się w grupie jego posiadaczy – komentuje Katarzyna Gaweł, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych Rankomat.pl.

Eksperci Rankomat.pl przeanalizowali ceny ubezpieczeń 50 najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce. Choć niemieckie auta są częściej spotykane na naszych drogach, to chcąc zaoszczędzić na polisie, warto rozważyć zakup samochodu azjatyckiej lub francuskiej marki. Z danych wprowadzanych w porównywarkę Rankomat.pl wynika, że najczęściej na polskich drogach można spotkać Opla Astrę, Volkswagena Golfa i Audi A4. Biorąc pod uwagę średnią cenę polisy w Polsce w ubiegłym roku (650 zł), posiadacze tych aut płacą za ubezpieczenie odpowiednio o 5, 6 i 49 zł więcej.Zestawienie 50 najpopularniejszych modeli zamyka Peugeot 206, Ford C-MAX i Opel Meriva. W tym wypadku, przy mniej popularnych autach, można liczyć na oszczędności – kolejno 2, 36 i 48 zł w porównaniu do średniej krajowej.Na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych modeli samochodów, których kierowcy płacą najmniej za ubezpieczenie OC, znajduje się Kia Sportage. Średnia składka obowiązkowej polisy komunikacyjnej dla tego auta wynosi 571 zł i jest niższa o 79 zł od średniej krajowej. Na drugim miejscu ex aequo znajdują się Citroen C3 i Nissan Qashqai, z ubezpieczeniem na poziomie 581 zł.Na drugim końcu zestawienia znajdziemy niemieckie auta – Audi A3 (767 zł), BMW Serii 1 (812 zł) oraz BMW Serii 3 (828 zł). Różnica między najtańszym a najdroższym modelem wynosi 257 zł.