Kupno samochodu używanego online. Czy jesteśmy na to gotowi?

W dobie intensywnie rozwijającego się e-commerce powszechne kupowanie wszystkiego online nie dziwi już chyba nikogo. Przez internet kupujemy zarówno chemię domową, jak i kawę oraz marchewkę. Jaki jednak odsetek Polaków gotowy jest zakupić online auto z drugiej ręki? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie „Auto używane w sieci” Santander Consumer Multirent. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kwestie warunkują podejście ankietowanych do kwestii zakupu auta używanego całkowicie online?

Co jest najważniejsze przy kupnie używanego samochodu w sieci?

Jaka jest największa zaleta kupna samochodu używanego całkowicie przez internet?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Kupno samochodu używanego online? 21 proc. kierowców byłoby skłonnych kupić auto używane całkowicie przez internet.

Warto dodać, że różnice w podejściu ankietowanych do kwestii kupna samochodu używanego całkowicie online są zależne od tego, jak często jeżdżą autem. Tzw. niedzielni kierowcy częściej niż pozostali zaznaczali, że nie byliby skłonni skorzystać z takiej możliwości. Tak odpowiedziało 74 proc. osób używających samochodu raz w tygodniu bądź rzadziej – mówi Paweł Śnigurski, Manager ds. finansowania pojazdów używanych w Santander Consumer Multirent. – Może to być związane z tym, że tacy kierowcy mają zwykle mniejszą wiedzę na temat motoryzacji niż ci, którzy codziennie korzystają z czterech kółek. To z kolei sprawia, że nie czują się wystarczająco kompetentni, by zdecydować się na zakup samochodu tylko na podstawie opisu i zdjęć online.

Możliwość zwrotu i dostawa pod dom najważniejsze przy zakupie samochodu używanego w sieci

Możliwość skorzystania z finansowania zewnętrznego była ważna dla 17 proc. kierowców. Najczęściej na tę zaletę kupowania auta używanego online wskazywały osoby w wieku 50-59 lat (22 proc.), mieszkańcy małych miast (28 proc.) oraz zarabiający między 4 000 a 4 999 oraz 5 000 a 6 999 złotych na rękę (odpowiednio 27 i 28 proc. wskazań) – mówi Paweł Śnigurski. – Warto podkreślić, że proces pozyskania finansowania zewnętrznego na zakup samochodu używanego online również może przebiegać przez internet. Przykładowo, w przypadku leasingu operacyjnego w Santander Consumer Multirent tożsamość klienta potwierdzana jest w trakcie wideorozmowy z przedstawicielem firmy, podczas której własnoręcznie podpisuje on wydrukowaną umowę, którą następnie odsyła do leasingodawcy. Z kolei umowa dotycząca pożyczki konsumenckiej (dostępnej w ofercie Santander Consumer Financial Solutions) może zostać podpisana elektronicznie, a weryfikacja przebiega bez udziału handlowca.

Jedna piąta Polaków posiadających prawo jazdy byłaby skłonna kupić auto używane całkowicie przez internet, a dwie trzecie nie zdecydowałoby się skorzystać z takiej możliwości. W grupie kierowców rozważających kupno samochodu z drugiej ręki online dominowali młodzi w wieku 18-29 i 30-39 lat (odpowiednio 36 i 31 proc. wskazań) oraz zarabiający między 5 000 a 6 999 złotych netto (32 proc.). Wśród badanych, którzy z rezerwą podchodzili do takiego rozwiązania przeważały kobiety (70 proc.), seniorzy (67 proc. wśród 60-latków i 96 proc. ankietowanych w wieku powyżej 70 lat) oraz osoby zarabiające 7 000 złotych na rękę i więcej (77 proc.).Największą zaletą kupna samochodu używanego całkowicie przez internet według zmotoryzowanych Polaków jest przede wszystkim opcja ewentualnego zwrotu pojazdu w wyznaczonym czasie i przy określonym limicie kilometrów (49 proc. wskazań). Taka możliwość była najważniejsza dla osób korzystających z samochodu na co dzień (56 proc.), 50-latków (66 proc.) i respondentów zarabiających powyżej 5 000 złotych netto (65 proc. wskazań).Ankietowani często również zaznaczali, że zaletą jest dla nich dostawa auta pod wskazany adres (40 proc). Tę odpowiedź również wskazywali poruszający się samochodem codziennie (48 proc.) oraz osoby po 50 roku życia (56 proc.).Dla polskich kierowców liczy się również gwarancja sprzedawcy, że samochód jest w dobrym stanie technicznym i nie pochodzi z kradzieży oraz dostęp do informacji o wykonanych naprawach, serwisie i ewentualnych uszkodzeniach (po 38 proc. wskazań w obu przypadkach).Z kolei oszczędność czasu spowodowana tym, że przy takiej formie zakupu nie trzeba jechać na miejsce do sprzedawcy jest ważna w opinii 37 proc. ankietowanych z prawem jazdy. Ten aspekt częściej od innych wskazywali badani z małych miast do 50 tys. mieszkańców i średnich do 250 tys. osób (kolejno 43 i 42 proc.).W dalszej kolejności kierowcy wymieniali możliwość negocjacji ceny samochodu (33 proc. wskazań), gwarancję sprzedawcy na najważniejsze podzespoły i elektronikę (31 proc.), szeroki wybór marek i producentów aut (31 proc.) oraz wybór pojazdu niezależny od jego lokalizacji (30 proc.). Rzadziej wskazywali prostotę procesu – to, że ten zakup odbywa się na podobnych zasadach co zamawianie innych produktów przez internet (23 proc. wskazań) – czy dobrze przygotowaną ofertę sprzedaży (18 proc.). Na możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń wskazało jedynie 13 proc. badanych kierowców.