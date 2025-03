Najważniejsze informacje na początku i zdjęcia z każdej strony samochodu - jakie jeszcze informacje powinno zawierać ogłoszenie o sprzedaży auta? Czy należy pisać o jego wadach? Jakich błędów się wystrzegać tworząc ofertę? Na te pytania odpowiadają eksperci Autoplac.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak stworzyć ogłoszenie o sprzedaży auta, które wyróżni się na tle innych?

Jak szczegółowy powinien być opis samochodu?

Czy pokazywać wady auta?



Lenistwo nie pomaga

Podstawowym błędem ogłaszających jest… lenistwo. Niepełna lista elementów wyposażenia, krótki opis pojazdu, mało zdjęć, zdawkowe informacje, to wszystko powoduje, że oglądający przestaje mieć ochotę na kontynuację lektury ogłoszenia. Im więcej faktów i danych, im ciekawiej podane, tym większa szansa na skuteczną sprzedaż – radzi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Zdjęcia, dokładne informacje o aucie i pierwsze zdania opisu najbardziej przykuwają uwagę potencjalnego klienta. Bo przejrzysty, chwytliwy początek przyciągnie uwagę i zachęci do dalszego czytania. W treści liczą się konkrety, ale uwaga – podane w ciekawej i czytelnej formie, bez nadmiaru przymiotników. Nie trzeba od razu tworzyć poematu ani pisma urzędowego, ważne, by to się „dobrze czytało”. Ciekawy pomysł stanowi storytelling, czyli stworzenie opowieści, w tym przypadku o samochodzie. Wbrew pozorom zdobycie uwagi potencjalnego kupującego nie zawsze jest łatwe – informuje Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Szczegóły mają znaczenie

W opisie ogłoszenia najlepiej zamieszczać zdania o długości do 20/25 wyrazów. Taki format jest czytelny, w przeciwieństwie do mocno rozbudowanych zdań złożonych. Wychwycenie błędów we własnej treści jest trudne, dlatego najlepiej dać ofertę do przeczytania trzeciej osobie, która podpowie, co jeszcze można poprawić – podpowiada Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Błędy językowe

Właściwe przygotowanie ogłoszenia sprzedaży samochodu zwiększa szanse na szybką sprzedaż Dbając o szczegółowy opis, wysokiej jakości zdjęcia, transparentność informacji oraz regularne aktualizowanie oferty, przyciągamy więcej potencjalnych kupców.

Obraz pokaże więcej niż dziesiątki słów

Podstawowa zasada dotyczy wykonania fotografii z każdej strony auta po skosie i na wprost plus jego wnętrza. Tło odgrywa marginalne znacznie, lecz stanowi wartość dodaną dla jakości obrazów. Naturalnie wystarczy smartfon. Dobrym pomysłem jest także przygotowanie krótkiego video, na którym zaprezentujemy swoje auto na sprzedaż. Ale tutaj, tak samo jak w przypadku zdjęć – trzeba mieć na uwadze jakość i nie robić niczego na siłę – podpowiada Tomasz Czarnecki, Autoplac.pl.

Brak uczciwości prowadzi do porażki

Pokazanie zalet i wad samochodu nie tylko zwiększy szansę na szybsze znalezienie kupca, ale także zminimalizuje ryzyko późniejszych roszczeń i negocjacji cenowych. Dlatego, warto w swojej ofercie zamieścić szczegółowe informacje o przebiegu, naprawach, ewentualnych szkodach. Nawet uszkodzony pojazd ma szansę znaleźć nabywcę – komentuje Tomasz Czarnecki, Autoplac.pl.

Wyróżnienie ogłoszenie

Niejasne informacje o cenie

Ogłoszenie motoryzacyjne zazwyczaj składa się z wypisania najważniejszych informacji wg schematu przygotowanego przez portal, dodania zdjęć pojazdu oraz opisu.Wiele osób szczególnie lekceważy opis samochodu, który wbrew pozorom może mieć istotny wpływ na decyzje zakupową. Ważny element stanowią pierwsze zdania, budujące wrażenie na odbiorcy.Brak szczegółowych informacji o stanie technicznym czy wyposażeniu samochodu zapewne zniechęci potencjalnych nabywców. Przy tworzeniu ogłoszenia, trzeba mieć na uwadze, że kupujący nie musi być ekspertem od motoryzacji, dlatego wszelkie trudne słowa i skróty należy wyjaśnić. Długa i chaotyczna oferta także może odstraszyć nabywcę. Krótkie akapity i wypunktowanie najistotniejszych cech pomogą w sprzedaży.Błędy językowe nie dyskwalifikują oferty, ale zdecydowanie obniżają zaufanie, szczególnie gdy pochodzą od profesjonalnych sprzedawców. Co ważne – niedbałość w pisaniu, literówki, nieprecyzyjne sformułowania mogą także wzbudzić wątpliwości względem stanu technicznego pojazdu.Nawet doświadczeni dziennikarze korzystają z narzędzi do korekty tekstu, pomagających zminimalizować ryzyko wystąpienia literówek oraz błędów ortograficznych i gramatycznych, a nawet powtórników. Są one dostępne bezpłatnie w Internecie, wsparciem służą również edytory tekstów w komputerze. Jak już wspomniano, warto także poprosić o pomoc inną osobę, która spojrzy na treść tzw. „świeżym okiem”.Zdjęcia są jednym z kluczowych elementów ogłoszenia. To one w głównej mierze przyciągają uwagę kupujących, a nawet decydują, czy ktoś kliknie w ofertę. Niewyraźne, zrobione w złym świetle czy w nieatrakcyjnym otoczeniu, mogą sprawić, że potencjalni kupujący szybko przejdą do innej oferty. Propozycje z 2-3 fotografiami nie mają większych szans na sprzedaż, lecz oczywiście 50 czy 80 fotek stanowi przesadę.Pokazywać czy nie pokazywać wady auta? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Odpowiedź jest jednoznaczna. Jeśli samochód ma porysowany lakier lub inne wady, warto o tym napisać, czy wręcz zrobić zdjęcie, bo i tak oględziny wszystko zdradzą. Poza tym uczciwość i zaufanie do sprzedawcy odgrywa ogromne znaczenie. A kupujący powinni być świadomi, że auto z rynku wtórnego, szczególnie kilkunastoletnie z dużym przebiegiem, nie będzie w idealnym stanie.Również ukrywanie usterek, uszkodzeń lub niepełne informacje na temat stanu technicznego pojazdu mogą na pierwszy rzut oka przyspieszyć proces sprzedaży, ale w dłuższej perspektywie staną się kopalnią problemów. Kupujący coraz częściej weryfikują przeszłość pojazdu, sprawdzając historię na podstawie numeru VIN lub zabierając je na przegląd w niezależnym warsztacie.Ciekawym pomysłem w przypadku klienta indywidualnego jest napisanie w opisie ogłoszenia powodu sprzedaży auta (np.: chęć zmiany na nowszy model). Ważną informacją, rzadko publikowaną, są koszty eksploatacyjne (np. realne spalanie), a mogą one nierzadko zachęcić do kupna jeśli ktoś dokładnie kalkuluje budżet.Dobry sposób na zwiększenie szans na sprzedaż stanowi wyróżnienie ogłoszenia. To usługa płatna, lecz pozwala znaleźć się na szczycie wyszukiwań. Rozwiązanie jest szczególnie polecane w przypadku popularnych modeli, gdy wśród sprzedawców toczy się prawdziwa rywalizacja o uwagę klienta. I tu można jednak zaoszczędzić, wybierając portale, które nie pobierają opłat za zamieszczenie „zwykłej” oferty.Jednym z podstawowych błędów w ogłoszeniach jest nieodpowiednia cena. Zawyżona może zniechęcić do zakupu, a zaniżona sprawić, że pojazd wydaje się podejrzany. Cena powinna być zawsze ustalona w oparciu o rzeczywistą wartość pojazdu. Określimy ją na podstawie kilku parametrów, takich jak rocznik, przebieg, stan techniczny i wyposażenie. Dobrą praktyką jest przeanalizowanie kosztów zakupu podobnych modeli lub skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy zajmują się ustalaniem wartości pojazdu.Oczywiście trzeba sprawdzić, czy podaliśmy prawidłowe dane kontaktowe. Niektórym wystarczy numer telefonu, inni mogą preferować kontakt mailowy. Dobrym pomysłem jest także zamieszczenie informacji o preferowanych godzinach kontaktu. Z kolei regularne aktualizowanie swojej oferty, związanej z ceną, opisem, pomoże uniknąć nieporozumień z potencjalnymi kupcami, dostarczając im bieżących informacji. No i koniecznie należy usunąć ogłoszenie po sprzedaży pojazdu.Właściwe przygotowanie ogłoszenia sprzedaży samochodu zwiększa szanse na szybką sprzedaż. Dbając o szczegółowy opis, wysokiej jakości zdjęcia, transparentność informacji oraz regularne aktualizowanie oferty, przyciągamy więcej potencjalnych kupców. Dlatego, warto poświęcić czas na staranne przygotowanie ogłoszenia, aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na udaną transakcję.