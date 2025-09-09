Mandaty BALM - jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby?
2025-09-09 00:02
Z tego artykułu dowiesz się:
- Co to jest Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) i jakie mandaty nakłada na firmy transportowe.
- Jakie są najczęstsze przyczyny nałożenia mandatu, w tym nieuiszczenie opłat drogowych, naruszenia czasu pracy i błędy w dokumentacji.
- Jakie są terminy i procedura odwołania od mandatu BALM, w tym wymogi formalne i kluczowe elementy odwołania.
Mandaty od Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM – BAG to poprzednia nazwa) to zmora wielu przewoźników działających w Niemczech. Kary bywają wysokie, a procedury odwoławcze skomplikowane. To sprawia, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z walki o swoje prawa. Jest to jednak błąd. Jeśli są podstawy do odwołania, warto je wnieść. Jak to zrobić?
Mandaty BALM – kto i kiedy je nakłada? Jakie są ich wysokości?
BALM to niemiecka instytucja odpowiedzialna za kontrolę transportu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących opłat drogowych, czasu pracy kierowców oraz zgodności z normami przewozowymi. Kontrole przeprowadzane przez urzędników BALM często kończą się nałożeniem kar finansowych, które mogą dotyczyć różnych naruszeń.
- Do najczęstszych powodów wystawienia mandatu przez BALM należy, między innymi, nieuiszczenie opłaty drogowej. Kary w tym przypadku mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy euro w zależności od skali naruszenia. Innym przykładem jest przekroczenie czasu jazdy lub nieprzestrzeganie przepisów o odpoczynku. Grzywny dla kierowców i firm transportowych mogą tu sięgać nawet kilku tysięcy euro – mówi Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna i dodaje:
- Problematyczne są też nieprawidłowe dokumenty przewozowe, gdyż błędy w dokumentacji mogą skutkować wysokimi sankcjami administracyjnymi. Ponadto, powodem może być też przewóz towarów niezgodny z przepisami, np. naruszenie zasad dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (kary nawet do kilku tysięcy euro), jak również przekroczenie dozwolonej ilości przewozów kabotażowych – kary wynoszą kilka tysięcy euro.
Jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby (BALM)?
Mandaty za granicą, nakładane przez BALM, mogą być poważnym obciążeniem finansowym, a nie zawsze są zasadne. Jeśli uważamy, że nałożona kara jest niesłuszna lub jej wysokość jest nieproporcjonalna do naruszenia, mamy prawo do odwołania. Proces wymaga jednak znajomości niemieckich przepisów i przestrzegania określonych terminów. Jak krok po kroku wygląda odwołanie od mandatu BALM nałożonego w Niemczech?
- Podczas kontroli, inspektorzy BALM mogą nałożyć kaucję jako zabezpieczenie przyszłej grzywny. Jej opłacenie nie oznacza z naszej strony przyznania się do winy – zabezpiecza ewentualną karę finansową. Odmowa wpłacenia kaucji może skutkować zatrzymaniem pojazdu lub dokumentów. Po pewnym czasie od kontroli otrzymamy oficjalne pismo z decyzją o nałożeniu grzywny (Bußgeldbescheid). Pierwszym krokiem, jaki należy wówczas wykonać, jest dokładna analiza mandatu od BALM, w tym w szczególności uzasadnienia. Trzeba sprawdzić, na jakiej podstawie prawnej została nałożona kara oraz upewnić się, czy kontrola została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami – wskazuje Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna.
Termin na odwołanie
Od momentu doręczenia decyzji mamy, co do zasady, 14 dni na złożenie odwołania. Jeśli nie podejmiemy żadnej reakcji, mandat się uprawomocni. Trzeba będzie wtedy zapłacić całą grzywnę. Należy pamiętać, że w Niemczech ten termin oznacza, że w 14 dniu pismo już musi być doręczone do BALM.
- Odwołanie musi zatem zawierać konkretne argumenty prawne, które podważą zasadność mandatu. Mogą na to wskazywać np. takie okoliczności jak brak wystarczających dowodów na naruszenie, błędy proceduralne podczas kontroli, nieprawidłowa interpretacja przepisów przez urzędników BALM czy okoliczności uzasadniające złagodzenie kary. Pamiętajmy, aby zawrzeć w odwołaniu również swoje dane i numer decyzji o grzywnie oraz datę jej nałożenia – dodaje radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna.
Odwołanie trzeba skierować do BALM w formie pisemnej. Warto zadbać o to, aby dokumenty były sporządzone w języku niemieckim i zawierały wszystkie niezbędne elementy. Każde niedociągnięcie minimalizuje szansę na to, że uda się odwołać od nałożonej kary.
Oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy
BALM analizuje złożone oświadczenie i podejmuje decyzję. Może uznać odwołanie w całości lub częściowo – co skutkuje anulowaniem mandatu lub jego zmniejszeniem, albo też odrzucić naszą argumentację – wówczas pozostaje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Odpowiedź otrzymujemy na piśmie.
Profesjonalna pomoc zwiększa szanse na sukces
Samodzielne odwołanie od mandatu BALM może być skomplikowane – zwłaszcza, jeżeli nie znamy niemieckiego prawa transportowego i języka niemieckiego. Nawet jeśli mandat wydaje się niesłuszny, błędy proceduralne mogą spowodować, że nasze odwołanie zostanie odrzucone. Współpraca z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie transportowym w Niemczech może pomóc zminimalizować ryzyko takich sytuacji.
- Prawnicy mogą dokładnie przeanalizować sprawę, wskazać najlepszą strategię obrony oraz reprezentować interesy klienta przed niemieckimi organami. Dodatkowo zadbają o to, aby wszystkie dokumenty były sporządzone poprawnie i zgodnie z wymaganiami formalnymi – wskazuje Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna.
oprac. : eGospodarka.pl
