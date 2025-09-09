Mandaty BALM - jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby?

Mandaty nakładane przez niemiecką instytucję Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) to poważne wyzwanie dla wielu firm transportowych. Kary mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy euro, a procedury odwoławcze są skomplikowane i wymagają znajomości niemieckiego prawa. W artykule wyjaśniamy, kto i kiedy nakłada mandaty BALM, jakie są najczęstsze powody kar oraz jak krok po kroku skutecznie się od nich odwołać, by zminimalizować straty finansowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) i jakie mandaty nakłada na firmy transportowe.

Jakie są najczęstsze przyczyny nałożenia mandatu, w tym nieuiszczenie opłat drogowych, naruszenia czasu pracy i błędy w dokumentacji.

Jakie są terminy i procedura odwołania od mandatu BALM, w tym wymogi formalne i kluczowe elementy odwołania.

Mandaty BALM – kto i kiedy je nakłada? Jakie są ich wysokości?

Jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby (BALM)?

Termin na odwołanie

Oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy

Profesjonalna pomoc zwiększa szanse na sukces

Mandaty od Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM – BAG to poprzednia nazwa) to zmora wielu przewoźników działających w Niemczech. Kary bywają wysokie, a procedury odwoławcze skomplikowane. To sprawia, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z walki o swoje prawa. Jest to jednak błąd. Jeśli są podstawy do odwołania, warto je wnieść. Jak to zrobić?BALM to niemiecka instytucja odpowiedzialna za kontrolę transportu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących opłat drogowych, czasu pracy kierowców oraz zgodności z normami przewozowymi. Kontrole przeprowadzane przez urzędników BALM często kończą się nałożeniem kar finansowych, które mogą dotyczyć różnych naruszeń.– mówi Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna i dodaje:Mandaty za granicą, nakładane przez BALM, mogą być poważnym obciążeniem finansowym, a nie zawsze są zasadne. Jeśli uważamy, że nałożona kara jest niesłuszna lub jej wysokość jest nieproporcjonalna do naruszenia, mamy prawo do odwołania. Proces wymaga jednak znajomości niemieckich przepisów i przestrzegania określonych terminów. Jak krok po kroku wygląda odwołanie od mandatu BALM nałożonego w Niemczech?– wskazuje Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna.Od momentu doręczenia decyzji mamy, co do zasady, 14 dni na złożenie odwołania. Jeśli nie podejmiemy żadnej reakcji, mandat się uprawomocni. Trzeba będzie wtedy zapłacić całą grzywnę. Należy pamiętać, że w Niemczech ten termin oznacza, że w 14 dniu pismo już musi być doręczone do BALM.– dodaje radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna.Odwołanie trzeba skierować do BALM w formie pisemnej. Warto zadbać o to, aby dokumenty były sporządzone w języku niemieckim i zawierały wszystkie niezbędne elementy. Każde niedociągnięcie minimalizuje szansę na to, że uda się odwołać od nałożonej kary.BALM analizuje złożone oświadczenie i podejmuje decyzję. Może uznać odwołanie w całości lub częściowo – co skutkuje anulowaniem mandatu lub jego zmniejszeniem, albo też odrzucić naszą argumentację – wówczas pozostaje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Odpowiedź otrzymujemy na piśmie.Samodzielne odwołanie od mandatu BALM może być skomplikowane – zwłaszcza, jeżeli nie znamy niemieckiego prawa transportowego i języka niemieckiego. Nawet jeśli mandat wydaje się niesłuszny, błędy proceduralne mogą spowodować, że nasze odwołanie zostanie odrzucone. Współpraca z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie transportowym w Niemczech może pomóc zminimalizować ryzyko takich sytuacji.– wskazuje Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radczyni prawna w TC Kancelaria Prawna.