Test opon zimowych: różnica 7 metrów w hamowaniu może uratować życie

Czy naprawdę warto ryzykować życie dla oszczędności rzędu 40 zł? Eksperci przestrzegają: tanie opony niskich osiągów mogą wydłużyć drogę hamowania nawet o 10 metrów, czyli o szerokość przejścia dla pieszych. Dlatego jeszcze zanim drogi pokryje pierwszy śnieg, zadbaj o wymianę opon na zimowe, stawiając przy tym na sprawdzone marki. Pamiętaj przy tym o zasadzie 3P: porządne opony, prawidłowe ciśnienie i profesjonalny serwis. Zima to nie czas na drogowe kompromisy.

Przeczytaj także: Ferie zimowe samochodem: jakie opony gwarantują bezpieczeństwo?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kary grożą za jazdę na oponach letnich zimą i kiedy należy je wymienić?

Dlaczego opony niskich osiągów spoza Europy są niebezpieczne nawet przy niewielkich prędkościach?

Jakie różnice w drodze hamowania wykazały testy opon zimowych, całorocznych i tanich zamienników?

Na czym polega zasada 3P i jak rozpoznać profesjonalny serwis oponiarski?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hamowanie na mokrej drodze przy prędkośco 85 km/h przy 6 st. Różnica w drodze hamowanie to 7 metrów na korzyść opon zimowych Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nie polecam oszczędzać na oponach, bo to nie oszczędność – tylko odłożenie wydatków na później. Likwidacja nawet najmniejszej stłuczki będzie nas kosztować więcej niż dopłata do porządnych opon.



Jasne, nie każdy budżet rodzinny pozwala na zakup opon premium. Jeśli już musimy oszczędzać na oponach – to róbmy to z głową. Warto wiedzieć, gdzie kończy się rozsądna oszczędność. Bo poniżej segmentu budżetowego są opony, które co prawda wyglądają jak normalne – ale z przyczepnością mają już niewiele wspólnego.



Na suchej nawierzchni jakoś jeszcze dają radę, ale jak zrobi się mokro albo jak spadnie śnieg – robi się naprawdę niebezpiecznie. Opony klasy budżetowej od znanych producentów mają mniej technologii i gorsze osiągi niż produkty premium czy ze średniej półki, to fakt. Ale zostały zaprojektowane tak, żeby zapewniać podstawowy poziom bezpieczeństwa.



Opony niskich osiągów spoza Europy najczęściej przypominają opony jedynie z wyglądu. Dlatego pamiętajcie o zasadzie 3P: porządne opony, prawidłowe ciśnienie i profesjonalny serwis. To jest podstawa! – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Kieruj się badaniami!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hamowanie na mokrym śniegu przy prędkości 50 km/h przy 0 st. Opony zimowe premium zapewniają najkrótszą drogę hamowania i są bezkonkurencyjne w porównaniu z oponą całoroczną czy letnią Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Test hamowania opon budżetowych i opon niskich osiągów na śniegu przy -4,5 st. Opony klasy budżetowej od znanych producentów mają mniej technologii i gorsze osiągi, ale zapewniają podstawowy poziom bezpieczeństwa Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Serio, ludzie czasem oszczędzają na oponach jakieś 10 zł za sztukę — czyli 40 zł za komplet. Tyle co dwa hot-dogi i dwie kawy na stacji. I okej, hot-dog spoko sprawa, ale czy naprawdę warto ryzykować życie dla parówki w bułce? Bo te najtańsze opony, z testów wychodzi jasno: na śniegu, przy 50 km/h, potrafią mieć 10 metrów dłuższą drogę hamowania.



Dziesięć metrów! To nie są milimetry, to całe przejście dla pieszych. Albo zderzenie, którego można było uniknąć. Za 40 zł naprawdę warto dać sobie szansę, żeby się zatrzymać na czas – apeluje Grzegorz Duda, kierowca sportowy, 14-krotny Mistrz Europy w wyścigach górskich.

Poprzednie testy PZPO (2023 rok)

Symbol alpejski = homologacja zimowa

Opony całoroczne? Tylko jako w pełni świadomy wybór. Trzeba pogodzić się z tym, że oferują jedynie kompromisowe osiągi latem i zimą. Nie ma i długo nie będzie opon, które magicznie będą się zmieniały latem i zimą. Nie oszukujmy się – to są po prostu wypośrodkowane technologie.



Takie opony mają wprawdzie homologację zimową – czyli teoretycznie można na nich jeździć przez cały rok, nawet w śniegu. Tyle, że w praktyce ich osiągi są słabsze niż typowych zimowek – zwłaszcza przy bardziej wymagających warunkach. To nie są opony dla każdego. Całoroczne opony to technologiczny kompromis, więc tu naprawdę liczy się, kto je zrobił. Bo nie każdy producent potrafi ogarnąć mieszankę gumy, która będzie działać i w upale, i na śniegu – komentuje Piotr Sarnecki.

Zasada 3P

Porządne opony , do renomowanych producentów z oficjalnych kanałów sprzedaży

, do renomowanych producentów z oficjalnych kanałów sprzedaży Profesjonalny serwis , który nie zniszczy opon i felg przy montażu

, który nie zniszczy opon i felg przy montażu Prawidłowe ciśnienie i eksploatacja, o które każdy z nas musi dbać codziennie

Opony wg stanu prawnego:

Minimalna głębokość bieżnika

Takie same opony na osi

Dostosowanie opon do warunków jazdy

Stan techniczny opon

Kontrola w badaniach technicznych

Profesjonalny serwis, czyli jaki?

Nie niszczy opon

Nie obsługuje tanio i szybko („tanio” nie pokrywa np. serwisu maszyn, a „szybko” niszczy opony i felgi)

Nie montuje opon z drugiej ręki – bo wie, że wtedy przejmuje odpowiedzialność za niezweryfikowany produkt

Oprócz opon obejrzy inne podzespoły wokół nadkola i poinformuje klienta

Ma i umie używać odpowiednie wyposażenie techniczne