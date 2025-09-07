eGospodarka.pl
Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową

2025-09-07 12:51

Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową

Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową © wygenerowane przez AI

Jaką wyciągarkę wybrać? W artykule przedstawiamy różnice pomiędzy elektrycznymi i hydraulicznymi wyciągarkami, szczegółowo opisując, do jakich pojazdów i zadań nadaje się każdy typ. Ekspert HEWEA doradza, kiedy warto postawić na modele elektryczne, a kiedy niezbędna jest wyciągarka hydrauliczna.

Przeczytaj także: Mandat karny za granicą - przed wyjazdem na narty poznaj przepisy

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są podstawowe typy wyciągarek samochodowych i czym się różnią
  • Do jakich zastosowań polecane są wyciągarki elektryczne oraz kiedy lepiej wybrać hydrauliczne
  • Jakie są zalety i wady obu rozwiązań, w tym kwestie bezpieczeństwa oraz efektywności pracy
  • Dlaczego warto wybrać renomowanego producenta i zadbać o profesjonalny montaż wyciągarki w pojeździe

Dostępne na rynku wyciągarki można podzielić na dwa główne typy: elektryczne i hydrauliczne, z których każda ma swoje unikalne cechy i zastosowania.

Wyciągarki elektryczne – na rajd i na lawetę


- Wyciągarki elektryczne to najpopularniejszy wybór, szczególnie w przypadku pojazdów terenowych 4x4 i lawet. Są stosunkowo proste w montażu i obsłudze, a ich działanie opiera się na silniku elektrycznym zasilanym z akumulatora pojazdu. Można je zamontować w większości pojazdów bez większych modyfikacji. Z kolei sterowanie odbywa się za pomocą pilota, co pozwala na bezpieczną pracę z dala od pojazdu – mówi Marcin Myszkiewicz, Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.

Tego rodzaju sprzęt dostępny jest w wielu wariantach – od lekkich modeli o uciągu 1-2 tony dedykowanych do pojazdów ATV i UTV, przez wyciągarki o uciągu 3-6 tony idealnych do samochodów terenowych i lawet, po najmocniejsze wyciągarki o uciągu 8-15 ton, wykorzystywane w pojazdach ciężarowych o specjalistycznym zastosowaniu. Wyciągarki mogą mieć zasilanie 12V lub 24V.

- Warto jednak wiedzieć, że mają one swoje wady. Długotrwałe użytkowanie bez włączonego silnika może rozładować akumulator pojazdu. W przypadku ciągłego i intensywnego obciążenia, silnik może się przegrzać, co wymaga przerw w pracy. Dlatego wyciągarki elektryczne świetnie sprawdzają się w sytuacjach, gdzie potrzebne jest szybkie i sporadyczne wyciągnięcie pojazdu, na przykład podczas amatorskiego off-roadu czy w awaryjnych sytuacjach drogowych – dodaje Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.

Wyciągarki hydrauliczne – moc i wytrzymałość


Wyciągarki hydrauliczne są napędzane pompą hydrauliczną, która jest zintegrowana z układem wspomagania kierownicy lub niezależnym układem hydraulicznym pojazdu. Są to urządzenia o znacznie większej mocy i wytrzymałości, przeznaczone do najcięższych zadań.

- Działają na silniku pojazdu, dzięki czemu nie rozładowują akumulatora i mogą pracować bez przerwy przez długi czas. Są także w stanie bez problemu podnieść i przesuwać bardzo ciężkie ładunki, co czyni je idealnym wyborem dla ciężarówek pomocy drogowej, wozów energetycznych czy straży pożarnej. Układ hydrauliczny jest bardziej odporny na przegrzewanie i uszkodzenia mechaniczne niż silnik elektryczny – wyjaśnia Marcin Myszkiewicz, Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.

Niestety tego rodzaju wyciągarki wymagają podłączenia do układu hydraulicznego pojazdu, co jest bardziej inwazyjne i kosztowne. Dodatkowo zazwyczaj pracują wolniej niż wyciągarki elektryczne.

- Wyciągarki hydrauliczne to standardowe wyposażenie wozów specjalistycznych, które muszą być gotowe na ekstremalne obciążenia w każdych warunkach, takich jak ratownictwo, usuwanie powalonych drzew czy holowanie dużych pojazdów – wskazuje Marcin Myszkiewicz z firmy HEWEA.

Jaką wyciągarkę wybrać?


Wybór odpowiedniej wyciągarki zależy od jej przeznaczenia. Jeśli jesteśmy entuzjastami off-roadu lub posiadamy małą lawetę, wyciągarka elektryczna będzie wystarczająca i bardziej praktyczna. Zapewni niezawodność w większości sytuacji, a jej łatwa obsługa sprawi, że będziemy mogli polegać na niej w awaryjnych momentach.

- Jeżeli natomiast pracujemy w branży, gdzie niezbędna jest ogromna siła i niezawodność, jak w przypadku służb ratunkowych czy holowniczych, wyciągarka hydrauliczna jest jedynym słusznym wyborem. Jej wytrzymałość i zdolność do długotrwałej pracy bez przegrzewania czynią ją nieocenionym narzędziem w najbardziej wymagających warunkach – podpowiada Marcin Myszkiewicz, Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.

Niezależnie od wyboru pamiętajmy, że wyciągarka to inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność. Warto wybrać renomowanego producenta i profesjonalny montaż, aby mieć pewność, że w krytycznym momencie nasz sprzęt nie zawiedzie.
Przeczytaj także: Kupno samochodu używanego - jakich błędów unikać? Kupno samochodu używanego - jakich błędów unikać?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wyciągarka samochodowa, wyposażenie samochodu

