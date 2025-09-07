Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową

Jaką wyciągarkę wybrać? W artykule przedstawiamy różnice pomiędzy elektrycznymi i hydraulicznymi wyciągarkami, szczegółowo opisując, do jakich pojazdów i zadań nadaje się każdy typ. Ekspert HEWEA doradza, kiedy warto postawić na modele elektryczne, a kiedy niezbędna jest wyciągarka hydrauliczna.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są podstawowe typy wyciągarek samochodowych i czym się różnią

Do jakich zastosowań polecane są wyciągarki elektryczne oraz kiedy lepiej wybrać hydrauliczne

Jakie są zalety i wady obu rozwiązań, w tym kwestie bezpieczeństwa oraz efektywności pracy

Dlaczego warto wybrać renomowanego producenta i zadbać o profesjonalny montaż wyciągarki w pojeździe

Wyciągarki elektryczne – na rajd i na lawetę

Wyciągarki hydrauliczne – moc i wytrzymałość

Jaką wyciągarkę wybrać?

Dostępne na rynku wyciągarki można podzielić na dwa główne typy: elektryczne i hydrauliczne, z których każda ma swoje unikalne cechy i zastosowania.– mówi Marcin Myszkiewicz, Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.Tego rodzaju sprzęt dostępny jest w wielu wariantach – od lekkich modeli o uciągu 1-2 tony dedykowanych do pojazdów ATV i UTV, przez wyciągarki o uciągu 3-6 tony idealnych do samochodów terenowych i lawet, po najmocniejsze wyciągarki o uciągu 8-15 ton, wykorzystywane w pojazdach ciężarowych o specjalistycznym zastosowaniu. Wyciągarki mogą mieć zasilanie 12V lub 24V.– dodaje Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.Wyciągarki hydrauliczne są napędzane pompą hydrauliczną, która jest zintegrowana z układem wspomagania kierownicy lub niezależnym układem hydraulicznym pojazdu. Są to urządzenia o znacznie większej mocy i wytrzymałości, przeznaczone do najcięższych zadań.– wyjaśnia Marcin Myszkiewicz, Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.Niestety tego rodzaju wyciągarki wymagają podłączenia do układu hydraulicznego pojazdu, co jest bardziej inwazyjne i kosztowne. Dodatkowo zazwyczaj pracują wolniej niż wyciągarki elektryczne.– wskazuje Marcin Myszkiewicz z firmy HEWEA.Wybór odpowiedniej wyciągarki zależy od jej przeznaczenia. Jeśli jesteśmy entuzjastami off-roadu lub posiadamy małą lawetę, wyciągarka elektryczna będzie wystarczająca i bardziej praktyczna. Zapewni niezawodność w większości sytuacji, a jej łatwa obsługa sprawi, że będziemy mogli polegać na niej w awaryjnych momentach.– podpowiada Marcin Myszkiewicz, Kierownik Działu Wyciągarek w HEWEA.Niezależnie od wyboru pamiętajmy, że wyciągarka to inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność. Warto wybrać renomowanego producenta i profesjonalny montaż, aby mieć pewność, że w krytycznym momencie nasz sprzęt nie zawiedzie.