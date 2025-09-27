Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

W III edycji Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej 2025 rower okazał się najszybszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu podczas porannego szczytu w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Drugie miejsce zajął samochód elektryczny, który wyróżnił się niskimi kosztami i czasem przejazdu. Komunikacja miejska spisała się dobrze szczególnie w Warszawie, pokonując pod względem efektywności samochody spalinowe. Test uwzględniał czas, koszty, emisję CO2, dostępność i uniwersalność pojazdów, podkreślając rosnące znaczenie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w transporcie miejskim.

Z tego artykułu dowiesz się:

Rowerzyści byli najszybsi i najbardziej eko w teście mobilności w trzech miastach Polski.

Samochody elektryczne zajęły drugie miejsce dzięki szybkiemu dojazdowi i niższym kosztom użytkowania.

W Warszawie komunikacja miejska pokonała samochody spalinowe pod względem efektywności podróży.

Test mierzył czas, koszt, emisję CO2 oraz dostępność i uniwersalność różnych środków transportu miejskiego.

Najważniejsze wnioski z WTMM 2025:

Rower - lider testu: Najszybszy na 4 z 6 tras w trzech miastach, w tym na obu trasach krakowskich. Rower zdobył też najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej, jako najtańszy i najbardziej ekologiczny pojazd, który osiąga też bardzo dobrą prędkość.

Najszybszy na 4 z 6 tras w trzech miastach, w tym na obu trasach krakowskich. Rower zdobył też najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej, jako najtańszy i najbardziej ekologiczny pojazd, który osiąga też bardzo dobrą prędkość. Elektryki - mocne drugie miejsce: Najszybsze na 1/3 tras Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej i to po włączeniu czasu potrzebnego na znalezienie miejsca do parkowania. W klasyfikacji generalnej zdobyły srebro, dzięki niskoemisyjności i niższym kosztom podróży niż auta spalinowe. Są też bardziej odporne na pogodę niż rowery, ale za to najmniej dostępne cenowo.

Najszybsze na 1/3 tras Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej i to po włączeniu czasu potrzebnego na znalezienie miejsca do parkowania. W klasyfikacji generalnej zdobyły srebro, dzięki niskoemisyjności i niższym kosztom podróży niż auta spalinowe. Są też bardziej odporne na pogodę niż rowery, ale za to najmniej dostępne cenowo. Komunikacja miejska z dobrym wynikiem w Warszawie: Najlepiej wypadła warszawska komunikacja - metro ustąpiło tylko elektrykowi, a słynny tramwaj z Wilanowa dojechał na Wolę szybciej niż samochód spalinowy. W klasyfikacji generalnej transport publiczny wyprzedził auta spalinowe w Warszawie i Krakowie.

Najlepiej wypadła warszawska komunikacja - metro ustąpiło tylko elektrykowi, a słynny tramwaj z Wilanowa dojechał na Wolę szybciej niż samochód spalinowy. W klasyfikacji generalnej transport publiczny wyprzedził auta spalinowe w Warszawie i Krakowie. Samochody – elektryk wygrywa na parkingu: Roczny koszt parkowania samochodu spalinowego w płatnej strefie w centrum Warszawy może przekroczyć 10.000 zł. Roczny abonament w Gdańsku kosztowałby prawie 12.500 zł, a w Krakowie – 9.000 zł. Dla porównania, parkowanie samochodów elektrycznych jest bezpłatne.

Roczny koszt parkowania samochodu spalinowego w płatnej strefie w centrum Warszawy może przekroczyć 10.000 zł. Roczny abonament w Gdańsku kosztowałby prawie 12.500 zł, a w Krakowie – 9.000 zł. Dla porównania, parkowanie samochodów elektrycznych jest bezpłatne. Elektryki bardziej ekonomiczne: Średni koszt przejazdu elektrykiem w teście wyniósł 1,5 zł wobec 3,7 zł autem spalinowym. Na wszystkich trasach domowe ładowanie elektryka kosztowało mniej niż bilet na przejazd komunikacją miejską. Najbardziej dostępny cenowo pozostaje jednak transport publiczny, bo nie wymaga zakupu pojazdu.

Średni koszt przejazdu elektrykiem w teście wyniósł 1,5 zł wobec 3,7 zł autem spalinowym. Na wszystkich trasach domowe ładowanie elektryka kosztowało mniej niż bilet na przejazd komunikacją miejską. Najbardziej dostępny cenowo pozostaje jednak transport publiczny, bo nie wymaga zakupu pojazdu. Ekologia: Rowery generują najmniej CO2, przez co najmniej oddziałują na środowisko. O drugie miejsce walczą komunikacja miejska i auto elektryczne, w zależności od wybranego środka transportu publicznego.

Pierwsza ogólnopolska edycja

Warszawa – meta w centrum biurowym w pobliżu Ronda Daszyńskiego; start na Bemowie (7 km) i przy Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie (13 km).

– meta w centrum biurowym w pobliżu Ronda Daszyńskiego; start na Bemowie (7 km) i przy Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie (13 km). Kraków – meta w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego; start w Bronowicach (7 km) i na Złocieniu (12 km).

– meta w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego; start w Bronowicach (7 km) i na Złocieniu (12 km). Gdańsk – meta na Wałach Jagiellońskich; start w Brzeźnie (7 km) i w pobliżu pętli Ujeścisko (8 km).

Dwie pierwsze edycje Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej organizowane w Warszawie dały nam już pewne spojrzenie na to, jak wyglądają dojazdy do pracy w stolicy. Postanowiliśmy teraz to doświadczenie rozciągnąć na większy obszar Polski i sprawdzić, czy mobilność miejska w Krakowie i Gdańsku funkcjonuje podobnie.



Wszystkie trzy miasta różnią się pod względem rozwiązań z zakresu transportu publicznego, systemów płatnego parkowania, dostępności infrastruktury dla rowerzystów. Dlatego chcieliśmy porównać poranne dojazdy w tych różnych miejskich ekosystemach.



Uważamy, że informacje uzyskane w teście to dobra sugestia dla mieszkańców, ale także dla osób zajmujących się tworzeniem miejskiej infrastruktury. My również chętnie przedstawimy wyniki naszym klientom, by pokazać, jakie formy transportu mogą być najbardziej efektywne dla ich pracowników – mówi Robert Antczak, Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska.

Mikromobilność znowu górą

Średnie prędkości w WTMM 2025:

Rower: 18 km/h

Samochód elektryczny: 18 km/h (uwzględniając czas parkowania i dojścia do celu)

Samochód spalinowy: 16 km/h (uwzględniając czas parkowania i dojścia do celu)

Komunikacja miejska: 13 km/h

Podsumowanie Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej 2025 wskazuje na zwycięstwo roweru jako najszybszego, najbardziej ekologicznego i najtańszego środka transportu w porannym szczycie badanych miast (Warszawa, Kraków, Gdańsk). Rower zdeklasował konkurencję, osiągając najwyższą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej dzięki zerowej emisji CO2 oraz braku kosztów przejazdu. Na drugim miejscu znalazły się samochody elektryczne, które łączą wysoką prędkość przejazdu z niską emisją i oszczędnościami w kosztach codziennych podróży. Komunikacja publiczna okazała się korzystna cenowo, a najlepiej wypadała w Warszawie, gdzie metro i tramwaj rywalizowały skutecznie z autami. Najniższe oceny otrzymały samochody spalinowe ze względu na wysokie koszty parkowania i najwyższą emisję CO2 na trasach miejskich.

Auta elektryczne – szybkość i oszczędności

Wielki Test Mobilności Miejskiej udowodnił, że samochody elektryczne są jednym z najefektywniejszych sposobów poruszania się po dużych miastach. Rower okazał się liderem, ale wiadomo – nie każdy może na nim dojechać do pracy, nie zawsze pozwala na to pogoda, a codzienne obowiązki, takie jak odwożenie dzieci do szkoły czy większe zakupy, wymagają często wygodniejszego rozwiązania. I właśnie tutaj elektryk pokazał swoją siłę, zajmując drugie miejsce w teście – przed komunikacją miejską i autami spalinowymi.



Możliwość korzystania z buspasów i darmowego parkowania daje realną przewagę czasową, a do tego przekłada się na niższe koszty codziennych przejazdów. To wyraźny sygnał, że w wielu sytuacjach samochód elektryczny jest najbardziej praktycznym wyborem dla mieszkańców dużych miast – mówi Stanisław Dojs, PR Manager Hyundai Motor Poland.

Średni koszt dotarcia w dwie strony + parkowanie 2 h, PLN

Rodzaj pojazdu Koszty przejazdów Koszty przejazdów oraz parking

w strefie płatnego parkowania Auto elektryczne 3 3 Auto spalinowe/hybrydowe 7,4 18,9 Rower 0 0 Komunikacja miejska 10,4 10,4

Komunikacja miejska wygodna i dostępna cenowo

Rower prawdziwie eko

Średnia emisja CO2e dla przejazdów na trasach w teście (kg CO2e na przejazd)

rower konwencjonalny : 0,000

samochód elektryczny : 0,379

komunikacja miejska : 0,601

samochód spalinowy : 1,518

Punktacja generalna w Wielkim Teście Mobilności Miejskiej 2025

Rodzaj pojazdu Czas przejazdu

(pkt) Koszt

(pkt) Emisja CO2

(pkt) Dostępność cenowa pojazdu

(pkt) Uniwersalność

("pogodoodporność")

(pkt) Suma punktów Rower 40 24 24 18 6 112 Samochód

elektryczny 38 17 16 6 24 101 Komunikacja

miejska 22 13 14 24 12 85 Samochód

spalinowy / hybrydowy 22 6 6 12 24 70

Arval Service Lease Polska po raz trzeci sprawdził, jakie środki transportu są najbardziej efektywne w porannym szczycie komunikacyjnym. Po raz pierwszy Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025 przeprowadzono w trzech miastach jednocześnie – w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.W dniu rozpoczęcia Europejskiego Tygodnia Mobilności – we wtorek 16 września – 24 uczestników testowało samochody elektryczne i spalinowe, rowery oraz komunikację miejską na sześciu trasach. Ocena uwzględniała czas i koszt przejazdu, ślad węglowy, dostępność cenową oraz uniwersalność pojazdu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydentów Warszawy i Gdańska.Europejski Tydzień Mobilności w tym roku Arval rozpoczął w wyjątkowy sposób – III edycją Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej, która po raz pierwszy miała charakter ogólnopolski i objęła trzy miasta jednocześnie. W rywalizacji wzięło udział 24 uczestników, którzy startowali z dwóch różnych punktów startowych w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.Test odbywał się we wtorek rano, 16 września, między 8.00 a 8.30 w zależności od miasta. Uczestnicy korzystali z 4 różnych środków transportu: samochodów elektrycznych i spalinowych, rowerów i komunikacji miejskiej.W końcowej ocenie brano pod uwagę nie tylko czas przejazdu, ale także koszt dojazdu i powrotu z wliczonym parkowaniem, ślad węglowy pojazdu, dostępność cenową pojazdu oraz po raz pierwszy jego uniwersalność, czyli możliwość komfortowej jazdy niezależnie od pogody. Trasy zostały wyznaczone w następujący sposób:Wyniki testu potwierdziły przewagę zrównoważonych środków mobilności w miejskim środowisku. Najbardziej efektywnymi środkami transportu w każdym z trzech miast okazały się rowery, które wyprzedziły samochody pod względem czasu dojazdu, kosztów oraz wpływu na środowisko. Najlepiej jednoślady spisały się w Krakowie – mimo niesprzyjającej pogody, to właśnie tu rowerzysta jadący z Bronowic ukończył test w najkrótszym czasie z wszystkich trzech miast, a na drugiej krakowskiej trasie również najszybciej dotarła rowerzystka. W Gdańsku i Warszawie jednoślady dominowały pod względem czasu dojazdu na połowie tras.Z pomiarów przeprowadzonych w teście wynika, że średnia prędkość rowerów w mieście może być podobna lub nawet wyższa niż samochodów, szczególnie gdy bierzemy pod uwagę czas na szukanie miejsca do parkowania.Rowery dominują pod względem efektywności kosztowej oraz zerowej lub śladowej, w przypadku rowerów elektrycznych, emisji CO2. Kategorią, w której rowery wypadły najsłabiej była uniwersalność. Przykład Krakowa, w którym poranna burza niemal przekreśliła udział rowerzystów w Wielkim Teście Mobilności Miejskiej 2025 pokazuje, że choć jednoślady są bardzo efektywnym środkiem transportu, to jednak dla większości osób nie będą one odpowiednie każdego dnia.W klasyfikacji generalnej tegorocznego Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej wiceliderem był samochód elektryczny. Zawodnicy poruszający się tym środkiem transportu dojechali najszybciej na trasie z Brzeźna w Gdańsku i z Bemowa w Warszawie. W Krakowie elektryk szedł na łeb w łeb na trasie z Bronowic z samochodem spalinowym, ale ostatecznie to kierowca auta spalinowego dużo szybciej znalazł miejsce do parkowania.Podczas porównania jednostkowych kosztów dojazdu (koszt pokonania trasy w tę i z powrotem oraz koszt parkowania przez 2 godziny), elektryk wypadł bardzo dobrze – ze średnim kosztem na poziomie 3 zł (przy uwzględnieniu ładowania z domowego gniazdka, z taryfą G11), plasując się bezpośrednio za rowerem, który nie wygenerował żadnych kosztów. Komunikacja miejska kosztowała średnio 10,4 zł za przejazd w dwie strony, a auto spalinowe niemal 19 zł, głównie przez płatne parkowanie.Jednostkowy koszt dojazdu nie obejmuje wydatków na zakup/wynajmem pojazdu ani jego utrzymanie, dlatego w końcowej ocenie uwzględniono także punktację za dostępność cenową pojazdu. Najlepiej w tej kategorii wypadła komunikacja miejska, która wymaga jedynie opłaty za bilet.Podczas testu użytkownicy aut spalinowych za dwugodzinny postój płacili od 8 zł w Krakowie, przez 9,9 zł w Warszawie po 16,5 zł w Gdańsku. Przy codziennych dojazdach do pracy w centrum roczne koszty parkowania w płatnej strefie, sięgnęłyby niemal 12.500 zł w Gdańsku (abonament obejmujący Śródmieście), 9.000 zł w Krakowie (abonament na wszystkie strefy) i ponad 10.200 zł w Warszawie (parkowanie 8,5 h/dziennie przez 250 dni w roku; brak możliwości wykupienia abonamentu na parkowanie przez cały rok).Pierwsza ogólnopolska edycja Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej pozwoliła porównać komunikację publiczną w trzech różnych miastach. Pod względem szybkości dojazdu do mety, pozytywnie wyróżnił się Warszawski Transport Publiczny. Na obu trasach uczestniczki podróżujące komunikacją miejską (metrem z Bemowa i tramwajem z Wilanowa) były wiceliderkami.W Gdańsku uczestnicy na obu trasach jechali tramwajem i niestety w obu przypadkach dotarli na metę ostatni, ale chwalili komfort podróży.W Krakowie natomiast uczestnicy wybrali przejazdy autobusem. Na obu trasach możliwa była też podróż koleją, ale czas oczekiwania na pociąg był zdaniem uczestników testu zbyt długi. Na krótszej trasie uczestnik jadący autobusem dotarł na metę jako ostatni, a na trasie 13-kilometrowej był przedostatni. Wyprzedził zawodniczki w samochodzie spalinowym, które bardzo długo poszukiwały miejsca do parkowania.Pod względem kosztów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską najdroższy okazał się Kraków – uczestnicy płacili tam 6 i 8 zł za bilety. W Gdańsku oba przejazdy kosztowały po 4,8 zł, a w Warszawie potrzebne były bilety za 3,4 zł i 4,4 zł.Zupełnie inaczej wygląda jednak porównanie rocznych wydatków: najniższe są w Krakowie - 840 zł z Kartą Krakowską (dwa bilety okresowe 5+1). W Warszawie cztery bilety kwartalne z Kartą Warszawiaka będą kosztowały 1.000 zł, a w Gdańsku roczny koszt dwunastu biletów miesięcznych sięga 1.404 zł.Bardzo ważnym kryterium oceny pojazdów w Wielkim Teście Mobilności Miejskiej jest emitowany przez nie ślad węglowy. Tu zdecydowanym zwycięzcą jest oczywiście rower, z zerowymi emisjami (lub śladowymi w przypadku roweru elektrycznego).O drugie miejsce walczyły samochody elektryczne i komunikacja miejska. W przypadku przejazdów metrem oraz tramwajem na krótszych trasach, szala przechylała się na korzyść transportu publicznego. Jednak ślad węglowy autobusów i tramwajów na długich dystansach okazał się większy niż elektryków, dlatego ostatecznie to auta BEV zyskały tytuł wicelidera w tej kategorii.