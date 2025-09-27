Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025
2025-09-27 00:01
Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025 © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Rowerzyści byli najszybsi i najbardziej eko w teście mobilności w trzech miastach Polski.
- Samochody elektryczne zajęły drugie miejsce dzięki szybkiemu dojazdowi i niższym kosztom użytkowania.
- W Warszawie komunikacja miejska pokonała samochody spalinowe pod względem efektywności podróży.
- Test mierzył czas, koszt, emisję CO2 oraz dostępność i uniwersalność różnych środków transportu miejskiego.
Arval Service Lease Polska po raz trzeci sprawdził, jakie środki transportu są najbardziej efektywne w porannym szczycie komunikacyjnym. Po raz pierwszy Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025 przeprowadzono w trzech miastach jednocześnie – w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.
W dniu rozpoczęcia Europejskiego Tygodnia Mobilności – we wtorek 16 września – 24 uczestników testowało samochody elektryczne i spalinowe, rowery oraz komunikację miejską na sześciu trasach. Ocena uwzględniała czas i koszt przejazdu, ślad węglowy, dostępność cenową oraz uniwersalność pojazdu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydentów Warszawy i Gdańska.
Najważniejsze wnioski z WTMM 2025:
- Rower - lider testu: Najszybszy na 4 z 6 tras w trzech miastach, w tym na obu trasach krakowskich. Rower zdobył też najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej, jako najtańszy i najbardziej ekologiczny pojazd, który osiąga też bardzo dobrą prędkość.
- Elektryki - mocne drugie miejsce: Najszybsze na 1/3 tras Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej i to po włączeniu czasu potrzebnego na znalezienie miejsca do parkowania. W klasyfikacji generalnej zdobyły srebro, dzięki niskoemisyjności i niższym kosztom podróży niż auta spalinowe. Są też bardziej odporne na pogodę niż rowery, ale za to najmniej dostępne cenowo.
- Komunikacja miejska z dobrym wynikiem w Warszawie: Najlepiej wypadła warszawska komunikacja - metro ustąpiło tylko elektrykowi, a słynny tramwaj z Wilanowa dojechał na Wolę szybciej niż samochód spalinowy. W klasyfikacji generalnej transport publiczny wyprzedził auta spalinowe w Warszawie i Krakowie.
- Samochody – elektryk wygrywa na parkingu: Roczny koszt parkowania samochodu spalinowego w płatnej strefie w centrum Warszawy może przekroczyć 10.000 zł. Roczny abonament w Gdańsku kosztowałby prawie 12.500 zł, a w Krakowie – 9.000 zł. Dla porównania, parkowanie samochodów elektrycznych jest bezpłatne.
- Elektryki bardziej ekonomiczne: Średni koszt przejazdu elektrykiem w teście wyniósł 1,5 zł wobec 3,7 zł autem spalinowym. Na wszystkich trasach domowe ładowanie elektryka kosztowało mniej niż bilet na przejazd komunikacją miejską. Najbardziej dostępny cenowo pozostaje jednak transport publiczny, bo nie wymaga zakupu pojazdu.
- Ekologia: Rowery generują najmniej CO2, przez co najmniej oddziałują na środowisko. O drugie miejsce walczą komunikacja miejska i auto elektryczne, w zależności od wybranego środka transportu publicznego.
Pierwsza ogólnopolska edycja
Europejski Tydzień Mobilności w tym roku Arval rozpoczął w wyjątkowy sposób – III edycją Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej, która po raz pierwszy miała charakter ogólnopolski i objęła trzy miasta jednocześnie. W rywalizacji wzięło udział 24 uczestników, którzy startowali z dwóch różnych punktów startowych w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.
Test odbywał się we wtorek rano, 16 września, między 8.00 a 8.30 w zależności od miasta. Uczestnicy korzystali z 4 różnych środków transportu: samochodów elektrycznych i spalinowych, rowerów i komunikacji miejskiej.
W końcowej ocenie brano pod uwagę nie tylko czas przejazdu, ale także koszt dojazdu i powrotu z wliczonym parkowaniem, ślad węglowy pojazdu, dostępność cenową pojazdu oraz po raz pierwszy jego uniwersalność, czyli możliwość komfortowej jazdy niezależnie od pogody. Trasy zostały wyznaczone w następujący sposób:
- Warszawa – meta w centrum biurowym w pobliżu Ronda Daszyńskiego; start na Bemowie (7 km) i przy Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie (13 km).
- Kraków – meta w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego; start w Bronowicach (7 km) i na Złocieniu (12 km).
- Gdańsk – meta na Wałach Jagiellońskich; start w Brzeźnie (7 km) i w pobliżu pętli Ujeścisko (8 km).
Dwie pierwsze edycje Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej organizowane w Warszawie dały nam już pewne spojrzenie na to, jak wyglądają dojazdy do pracy w stolicy. Postanowiliśmy teraz to doświadczenie rozciągnąć na większy obszar Polski i sprawdzić, czy mobilność miejska w Krakowie i Gdańsku funkcjonuje podobnie.
Wszystkie trzy miasta różnią się pod względem rozwiązań z zakresu transportu publicznego, systemów płatnego parkowania, dostępności infrastruktury dla rowerzystów. Dlatego chcieliśmy porównać poranne dojazdy w tych różnych miejskich ekosystemach.
Uważamy, że informacje uzyskane w teście to dobra sugestia dla mieszkańców, ale także dla osób zajmujących się tworzeniem miejskiej infrastruktury. My również chętnie przedstawimy wyniki naszym klientom, by pokazać, jakie formy transportu mogą być najbardziej efektywne dla ich pracowników – mówi Robert Antczak, Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska.
Mikromobilność znowu górą
Wyniki testu potwierdziły przewagę zrównoważonych środków mobilności w miejskim środowisku. Najbardziej efektywnymi środkami transportu w każdym z trzech miast okazały się rowery, które wyprzedziły samochody pod względem czasu dojazdu, kosztów oraz wpływu na środowisko. Najlepiej jednoślady spisały się w Krakowie – mimo niesprzyjającej pogody, to właśnie tu rowerzysta jadący z Bronowic ukończył test w najkrótszym czasie z wszystkich trzech miast, a na drugiej krakowskiej trasie również najszybciej dotarła rowerzystka. W Gdańsku i Warszawie jednoślady dominowały pod względem czasu dojazdu na połowie tras.
Z pomiarów przeprowadzonych w teście wynika, że średnia prędkość rowerów w mieście może być podobna lub nawet wyższa niż samochodów, szczególnie gdy bierzemy pod uwagę czas na szukanie miejsca do parkowania.
Średnie prędkości w WTMM 2025:
- Rower: 18 km/h
- Samochód elektryczny: 18 km/h (uwzględniając czas parkowania i dojścia do celu)
- Samochód spalinowy: 16 km/h (uwzględniając czas parkowania i dojścia do celu)
- Komunikacja miejska: 13 km/h
Rowery dominują pod względem efektywności kosztowej oraz zerowej lub śladowej, w przypadku rowerów elektrycznych, emisji CO2. Kategorią, w której rowery wypadły najsłabiej była uniwersalność. Przykład Krakowa, w którym poranna burza niemal przekreśliła udział rowerzystów w Wielkim Teście Mobilności Miejskiej 2025 pokazuje, że choć jednoślady są bardzo efektywnym środkiem transportu, to jednak dla większości osób nie będą one odpowiednie każdego dnia.
fot. mat. prasowe
Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025 - wyniki i porównanie transportu
Auta elektryczne – szybkość i oszczędności
W klasyfikacji generalnej tegorocznego Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej wiceliderem był samochód elektryczny. Zawodnicy poruszający się tym środkiem transportu dojechali najszybciej na trasie z Brzeźna w Gdańsku i z Bemowa w Warszawie. W Krakowie elektryk szedł na łeb w łeb na trasie z Bronowic z samochodem spalinowym, ale ostatecznie to kierowca auta spalinowego dużo szybciej znalazł miejsce do parkowania.
Wielki Test Mobilności Miejskiej udowodnił, że samochody elektryczne są jednym z najefektywniejszych sposobów poruszania się po dużych miastach. Rower okazał się liderem, ale wiadomo – nie każdy może na nim dojechać do pracy, nie zawsze pozwala na to pogoda, a codzienne obowiązki, takie jak odwożenie dzieci do szkoły czy większe zakupy, wymagają często wygodniejszego rozwiązania. I właśnie tutaj elektryk pokazał swoją siłę, zajmując drugie miejsce w teście – przed komunikacją miejską i autami spalinowymi.
Możliwość korzystania z buspasów i darmowego parkowania daje realną przewagę czasową, a do tego przekłada się na niższe koszty codziennych przejazdów. To wyraźny sygnał, że w wielu sytuacjach samochód elektryczny jest najbardziej praktycznym wyborem dla mieszkańców dużych miast – mówi Stanisław Dojs, PR Manager Hyundai Motor Poland.
Podczas porównania jednostkowych kosztów dojazdu (koszt pokonania trasy w tę i z powrotem oraz koszt parkowania przez 2 godziny), elektryk wypadł bardzo dobrze – ze średnim kosztem na poziomie 3 zł (przy uwzględnieniu ładowania z domowego gniazdka, z taryfą G11), plasując się bezpośrednio za rowerem, który nie wygenerował żadnych kosztów. Komunikacja miejska kosztowała średnio 10,4 zł za przejazd w dwie strony, a auto spalinowe niemal 19 zł, głównie przez płatne parkowanie.
Jednostkowy koszt dojazdu nie obejmuje wydatków na zakup/wynajmem pojazdu ani jego utrzymanie, dlatego w końcowej ocenie uwzględniono także punktację za dostępność cenową pojazdu. Najlepiej w tej kategorii wypadła komunikacja miejska, która wymaga jedynie opłaty za bilet.
Średni koszt dotarcia w dwie strony + parkowanie 2 h, PLN
|Rodzaj pojazdu
|Koszty przejazdów
|Koszty przejazdów oraz parking
w strefie płatnego parkowania
|Auto elektryczne
|3
|3
|Auto spalinowe/hybrydowe
|7,4
|18,9
|Rower
|0
|0
|Komunikacja miejska
|10,4
|10,4
Podczas testu użytkownicy aut spalinowych za dwugodzinny postój płacili od 8 zł w Krakowie, przez 9,9 zł w Warszawie po 16,5 zł w Gdańsku. Przy codziennych dojazdach do pracy w centrum roczne koszty parkowania w płatnej strefie, sięgnęłyby niemal 12.500 zł w Gdańsku (abonament obejmujący Śródmieście), 9.000 zł w Krakowie (abonament na wszystkie strefy) i ponad 10.200 zł w Warszawie (parkowanie 8,5 h/dziennie przez 250 dni w roku; brak możliwości wykupienia abonamentu na parkowanie przez cały rok).
Komunikacja miejska wygodna i dostępna cenowo
Pierwsza ogólnopolska edycja Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej pozwoliła porównać komunikację publiczną w trzech różnych miastach. Pod względem szybkości dojazdu do mety, pozytywnie wyróżnił się Warszawski Transport Publiczny. Na obu trasach uczestniczki podróżujące komunikacją miejską (metrem z Bemowa i tramwajem z Wilanowa) były wiceliderkami.
W Gdańsku uczestnicy na obu trasach jechali tramwajem i niestety w obu przypadkach dotarli na metę ostatni, ale chwalili komfort podróży.
W Krakowie natomiast uczestnicy wybrali przejazdy autobusem. Na obu trasach możliwa była też podróż koleją, ale czas oczekiwania na pociąg był zdaniem uczestników testu zbyt długi. Na krótszej trasie uczestnik jadący autobusem dotarł na metę jako ostatni, a na trasie 13-kilometrowej był przedostatni. Wyprzedził zawodniczki w samochodzie spalinowym, które bardzo długo poszukiwały miejsca do parkowania.
Pod względem kosztów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską najdroższy okazał się Kraków – uczestnicy płacili tam 6 i 8 zł za bilety. W Gdańsku oba przejazdy kosztowały po 4,8 zł, a w Warszawie potrzebne były bilety za 3,4 zł i 4,4 zł.
Zupełnie inaczej wygląda jednak porównanie rocznych wydatków: najniższe są w Krakowie - 840 zł z Kartą Krakowską (dwa bilety okresowe 5+1). W Warszawie cztery bilety kwartalne z Kartą Warszawiaka będą kosztowały 1.000 zł, a w Gdańsku roczny koszt dwunastu biletów miesięcznych sięga 1.404 zł.
Rower prawdziwie eko
Bardzo ważnym kryterium oceny pojazdów w Wielkim Teście Mobilności Miejskiej jest emitowany przez nie ślad węglowy. Tu zdecydowanym zwycięzcą jest oczywiście rower, z zerowymi emisjami (lub śladowymi w przypadku roweru elektrycznego).
O drugie miejsce walczyły samochody elektryczne i komunikacja miejska. W przypadku przejazdów metrem oraz tramwajem na krótszych trasach, szala przechylała się na korzyść transportu publicznego. Jednak ślad węglowy autobusów i tramwajów na długich dystansach okazał się większy niż elektryków, dlatego ostatecznie to auta BEV zyskały tytuł wicelidera w tej kategorii.
Średnia emisja CO2e dla przejazdów na trasach w teście (kg CO2e na przejazd)
- rower konwencjonalny : 0,000
- samochód elektryczny : 0,379
- komunikacja miejska : 0,601
- samochód spalinowy : 1,518
Punktacja generalna w Wielkim Teście Mobilności Miejskiej 2025
|Rodzaj pojazdu
|Czas przejazdu
(pkt)
|Koszt
(pkt)
|Emisja CO2
(pkt)
|Dostępność cenowa pojazdu
(pkt)
|Uniwersalność
("pogodoodporność")
(pkt)
|Suma punktów
|Rower
|40
|24
|24
|18
|6
|112
|Samochód
elektryczny
|38
|17
|16
|6
|24
|101
|Komunikacja
miejska
|22
|13
|14
|24
|12
|85
|Samochód
spalinowy / hybrydowy
|22
|6
|6
|12
|24
|70
oprac. : eGospodarka.pl
