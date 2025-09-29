4 nowe elektryczne suv-y od Toyoty już w Polsce

Na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach Toyota pokazała przyszłość swojej elektrycznej oferty – aż cztery premierowe modele - od miejskiego Urban Cruisera po największego bZ4X Touring. Wszystkie SUV-y łączą nowoczesny design z zaawansowanym napędem elektrycznym i opcją 4x4. To sygnał, że marka intensywnie rozwija segment BEV - w 2026 roku w gamie Toyoty znajdzie się już 10 modeli na prąd.

Przeczytaj także: Toyota Aygo X Hybrid: co oferuje nowy miejski crossover?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym wyróżniają się SUV-y C-HR+, bZ4X, bZ4X Touring i Urban Cruiser?

Jak Toyota planuje rozbudować gamę aut elektrycznych do 2026 roku?

Dlaczego premiera czterech modeli jest przełomem w strategii marki na rynku BEV?

Toyota C-HR+ poszerza gamę crossovera

Nowa odsłona Toyoty bZ4X

Debiut bZ4X Touring w Polsce

Premiera Toyoty Urban Cruiser

Organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) Kongres Nowej Mobilności w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży motoryzacyjnej, podczas którego poruszane są najważniejsze tematy związane z transformacją transportu, energetyki, gospodarki i urbanistyki. W trakcie trzydniowego spotkania integrującego świat nowej mobilności odbyła się polska premiera aż czterech nowych samochodów Toyoty, które są zapowiedzią nowego rozdania marki w kategorii samochodów elektrycznych.Zaprezentowane w Katowicach modele to kolejna generacja aut elektrycznych Toyoty. Marka pokazała gamę nowoczesnych SUV-ów w kluczowych rynkowych segmentach. Nowe elektryczne Toyoty są dopasowane do różnych potrzeb użytkowników, a każdy z samochodów może mieć napęd 4x4. W 2026 roku Toyota planuje mieć w swojej gamie aż 10 osobowych i dostawczych modeli z w pełni elektrycznym napędem.Zaprezentowana po raz pierwszy w Polsce Toyota C-HR+ dołącza do rodziny bestsellerowego crossovera w wersjach z pełną hybrydą i hybrydą plug-in. Charakterystyczny dla tego modelu nietuzinkowy design łączy elegancję z linią nadwozia w stylu coupe. Plus w nazwie oznacza, że to samochód oferuje jeszcze więcej możliwości. Jest to najbardziej praktyczna odmiana Toyoty C-HR z większym rozstawem osi (+110 mm), bagażnikiem o pojemności 416 litrów oraz większą przestrzenią na tylnej kanapie.Auto dzieli układ napędowy z nowym bZ4X – dostępne będą baterie o dwóch pojemnościach (57,7 kWh i 77 kWh brutto) oraz silniki elektryczne o mocach od 167 KM do 343 KM. Samochód można ładować prądem stałym z mocą do 150 kW, a opcjonalnie ładowarka pokładowa ma 22 kW mocy.W Katowicach pokazano nową odsłonę Toyoty bZ4X. Pierwszy globalny w pełnie elektryczny model marki zyskał nowy odświeżony wygląd zewnętrzny i przeprojektowane wnętrze. Samochód ma także udoskonalony napęd elektryczny z baterię litowo-jonową o dwóch różnych pojemnościach (57,7 kWh i 73,1 kWh brutto) oraz silnikami elektrycznymi o mocy nawet do 343 KM/252 kW. Szybkie ładowanie (DC) trwa teraz 28 minut (w zakresie 10-80%), a opcjonalna ładowarka pokładowa 22 kW umożliwia naładowanie baterii w zakresie 10-100% w 3,5 godziny.Auto zyskało także funkcję przygotowania baterii do ładowania oraz zaktualizowane oprogramowanie, które ułatwi planowanie podróży autem elektrycznym.Nowa Toyota bZ4X Touring to największy zaprezentowany w Katowicach samochód elektryczny marki, a zarazem najmocniejszy. Nowa wersja nadwoziowa jest o 140 mm dłuższa (4830 mm długości) i 20 mm wyższa (1670 mm wysokości) od SUV-a bZ4X, co zwiększa komfort pasażerów. Auto ma także o ponad 33% większy bagażnik – jego pojemność zwiększyła się o 148 litrów do 600 litrów. Funkcjonalność tego modelu zwiększa możliwość holowania przyczepy o masie do 1500 kg.Toyota bZ4X Touring będzie dostępna z napędem na przednią oś o mocy 224 KM/165 kW oraz wszystkie koła XMODE o mocy 380 KM/280 kW. Bez względu na rodzaj napędu bZ4X Touring ma większy akumulator litowo-jonowy o pojemności 74,7 kWh brutto oraz ładowarkę pokładową, która w zależności od wersji będzie miała moc 11 kW lub 22 kW. Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi do 150 kW.W najszybciej rozwijającym się segmencie B-SUV Toyota powiększy swoją ofertę o model Urban Cruiser. To najmniejszy elektryczny model w nowej gamie marki, który łączy kompaktowe wymiary zewnętrzne oraz pojemną kabinę ze szczególnie komfortową przestrzenią w drugim rzędzie siedzeń. Jak na SUV-a Toyoty przystało będzie oferowany z napędem na przód lub na cztery koła. Klienci będą mogli wybrać spośród dwóch pojemności litowo-żelazowo-fosforanowych baterii (49 kWh i 61 kWh brutto), a także trzech wariantów mocy (od 144 do 184 KM).Przedsprzedaż zaprezentowanych w Katowicach modeli rozpocznie się wkrótce. Już w czwartym kwartale 2025 roku będzie można składać zamówienia na nową Toyotę bZ4X oraz nową Toyotę C-HR+, a kolejne modele dołączą do gamy na początku 2026 roku.