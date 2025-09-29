eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjne4 nowe elektryczne suv-y od Toyoty już w Polsce

4 nowe elektryczne suv-y od Toyoty już w Polsce

2025-09-29 00:45

4 nowe elektryczne suv-y od Toyoty już w Polsce

4 premiery Toyoty w Polsce © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach Toyota pokazała przyszłość swojej elektrycznej oferty – aż cztery premierowe modele - od miejskiego Urban Cruisera po największego bZ4X Touring. Wszystkie SUV-y łączą nowoczesny design z zaawansowanym napędem elektrycznym i opcją 4x4. To sygnał, że marka intensywnie rozwija segment BEV - w 2026 roku w gamie Toyoty znajdzie się już 10 modeli na prąd.

Przeczytaj także: Toyota Aygo X Hybrid: co oferuje nowy miejski crossover?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym wyróżniają się SUV-y C-HR+, bZ4X, bZ4X Touring i Urban Cruiser?
  • Jak Toyota planuje rozbudować gamę aut elektrycznych do 2026 roku?
  • Dlaczego premiera czterech modeli jest przełomem w strategii marki na rynku BEV?

Organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) Kongres Nowej Mobilności w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży motoryzacyjnej, podczas którego poruszane są najważniejsze tematy związane z transformacją transportu, energetyki, gospodarki i urbanistyki. W trakcie trzydniowego spotkania integrującego świat nowej mobilności odbyła się polska premiera aż czterech nowych samochodów Toyoty, które są zapowiedzią nowego rozdania marki w kategorii samochodów elektrycznych.
Toyota C-HR+
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Toyota C-HR+

Plus w nazwie oznacza, że samochód oferuje jeszcze więcej możliwości

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Zaprezentowane w Katowicach modele to kolejna generacja aut elektrycznych Toyoty. Marka pokazała gamę nowoczesnych SUV-ów w kluczowych rynkowych segmentach. Nowe elektryczne Toyoty są dopasowane do różnych potrzeb użytkowników, a każdy z samochodów może mieć napęd 4x4. W 2026 roku Toyota planuje mieć w swojej gamie aż 10 osobowych i dostawczych modeli z w pełni elektrycznym napędem.

Toyota C-HR+ poszerza gamę crossovera


Zaprezentowana po raz pierwszy w Polsce Toyota C-HR+ dołącza do rodziny bestsellerowego crossovera w wersjach z pełną hybrydą i hybrydą plug-in. Charakterystyczny dla tego modelu nietuzinkowy design łączy elegancję z linią nadwozia w stylu coupe. Plus w nazwie oznacza, że to samochód oferuje jeszcze więcej możliwości. Jest to najbardziej praktyczna odmiana Toyoty C-HR z większym rozstawem osi (+110 mm), bagażnikiem o pojemności 416 litrów oraz większą przestrzenią na tylnej kanapie.

Auto dzieli układ napędowy z nowym bZ4X – dostępne będą baterie o dwóch pojemnościach (57,7 kWh i 77 kWh brutto) oraz silniki elektryczne o mocach od 167 KM do 343 KM. Samochód można ładować prądem stałym z mocą do 150 kW, a opcjonalnie ładowarka pokładowa ma 22 kW mocy.
Toyota bZ4X
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Toyota bZ4X

Toyota bZ4X zyskała funkcję przygotowania baterii do ładowania oraz zaktualizowane oprogramowanie, które ułatwi planowanie podróży

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Nowa odsłona Toyoty bZ4X


W Katowicach pokazano nową odsłonę Toyoty bZ4X. Pierwszy globalny w pełnie elektryczny model marki zyskał nowy odświeżony wygląd zewnętrzny i przeprojektowane wnętrze. Samochód ma także udoskonalony napęd elektryczny z baterię litowo-jonową o dwóch różnych pojemnościach (57,7 kWh i 73,1 kWh brutto) oraz silnikami elektrycznymi o mocy nawet do 343 KM/252 kW. Szybkie ładowanie (DC) trwa teraz 28 minut (w zakresie 10-80%), a opcjonalna ładowarka pokładowa 22 kW umożliwia naładowanie baterii w zakresie 10-100% w 3,5 godziny.

Auto zyskało także funkcję przygotowania baterii do ładowania oraz zaktualizowane oprogramowanie, które ułatwi planowanie podróży autem elektrycznym.

Debiut bZ4X Touring w Polsce


Nowa Toyota bZ4X Touring to największy zaprezentowany w Katowicach samochód elektryczny marki, a zarazem najmocniejszy. Nowa wersja nadwoziowa jest o 140 mm dłuższa (4830 mm długości) i 20 mm wyższa (1670 mm wysokości) od SUV-a bZ4X, co zwiększa komfort pasażerów. Auto ma także o ponad 33% większy bagażnik – jego pojemność zwiększyła się o 148 litrów do 600 litrów. Funkcjonalność tego modelu zwiększa możliwość holowania przyczepy o masie do 1500 kg.

Toyota bZ4X Touring będzie dostępna z napędem na przednią oś o mocy 224 KM/165 kW oraz wszystkie koła XMODE o mocy 380 KM/280 kW. Bez względu na rodzaj napędu bZ4X Touring ma większy akumulator litowo-jonowy o pojemności 74,7 kWh brutto oraz ładowarkę pokładową, która w zależności od wersji będzie miała moc 11 kW lub 22 kW. Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi do 150 kW.

Premiera Toyoty Urban Cruiser


W najszybciej rozwijającym się segmencie B-SUV Toyota powiększy swoją ofertę o model Urban Cruiser. To najmniejszy elektryczny model w nowej gamie marki, który łączy kompaktowe wymiary zewnętrzne oraz pojemną kabinę ze szczególnie komfortową przestrzenią w drugim rzędzie siedzeń. Jak na SUV-a Toyoty przystało będzie oferowany z napędem na przód lub na cztery koła. Klienci będą mogli wybrać spośród dwóch pojemności litowo-żelazowo-fosforanowych baterii (49 kWh i 61 kWh brutto), a także trzech wariantów mocy (od 144 do 184 KM).

Przedsprzedaż zaprezentowanych w Katowicach modeli rozpocznie się wkrótce. Już w czwartym kwartale 2025 roku będzie można składać zamówienia na nową Toyotę bZ4X oraz nową Toyotę C-HR+, a kolejne modele dołączą do gamy na początku 2026 roku.

Przeczytaj także: Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Toyota, samochody elektryczne, premiery aut, Toyota bZ4X Touring, Toyota bZ4X, Toyota C-HR+, Toyota Urban Cruiser, SUV-y

Przeczytaj także

Przemysł motoryzacyjny w I poł. 2025 r.: rekord eksportu części i spadek zatrudnienia

Przemysł motoryzacyjny w I poł. 2025 r.: rekord eksportu części i spadek zatrudnienia

Chery TIGGO 4 HEV już w Polsce: co oferuje nowy hybrydowy SUV

Chery TIGGO 4 HEV już w Polsce: co oferuje nowy hybrydowy SUV

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

Elektryczna rewolucja w motoryzacji wyhamowuje?

Elektryczna rewolucja w motoryzacji wyhamowuje?

Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026

Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026

Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV

Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV

Cenowy chaos na stacjach ładowania. Sprawdż, ile zapłacisz

Cenowy chaos na stacjach ładowania. Sprawdż, ile zapłacisz

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Dlaczego zmiany w składzie rady nadzorczej to fundament przyszłości firmy?

Dlaczego zmiany w składzie rady nadzorczej to fundament przyszłości firmy?

Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

Opóźnienie w odbiorze bagażu na lotnisku: co może zrobić pasażer i jakie ma prawa?

Opóźnienie w odbiorze bagażu na lotnisku: co może zrobić pasażer i jakie ma prawa?

Jak sprawić, by AI mówiło o Twoim e-sklepie? Raport TrustMate o rewolucji w e-commerce

Jak sprawić, by AI mówiło o Twoim e-sklepie? Raport TrustMate o rewolucji w e-commerce

Jakie dodatkowe opłaty czekają rodziny z dziećmi w Ryanair? Rezerwacja miejsc podnosi koszt podróży

Jakie dodatkowe opłaty czekają rodziny z dziećmi w Ryanair? Rezerwacja miejsc podnosi koszt podróży

Młodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych

Młodzi z pokolenia Z: pewni umiejętności, ale sceptyczni wobec przełożonych

Rozbiórki domów w Polsce - gdzie jest ich najwięcej?

Rozbiórki domów w Polsce - gdzie jest ich najwięcej?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: