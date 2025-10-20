Auta elektryczne, car sharing, mikromobilność. Pokolenie Z zmienia flotę firmową
2025-10-20 00:20
Hulajnogi elektryczne © pixabay
Pokolenie Z na rynku pracy
O pokoleniu Z powiedziano już wiele – szczególnie w kontekście ich wejścia na rynek pracy. Dziś najstarsi przedstawiciele tej generacji mają około 30 lat i aktywnie współtworzą organizacje: zarządzają zespołami, rozwijają firmy i wprowadzają innowacje. Ich wpływ szczególnie mocno widać w obszarze mobilności.
Jak pokazuje analiza Arval Mobility Observatory, pokolenie Z redefiniuje podejście do przemieszczania się – zarówno w codziennych dojazdach, jak i podróżach służbowych.
W obliczu kryzysu klimatycznego, wysokiej inflacji i rosnącej urbanizacji, pokolenie Z coraz częściej odchodzi od tradycyjnego modelu posiadania samochodu na rzecz współdzielonych, zrównoważonych i cyfrowo wspieranych rozwiązań. Dla nich mobilność to nie tylko środek transportu, ale element stylu życia, wartości ekologicznych i komfortu pracy – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval Service Lease Polska.
Mobilność w czasach ESG, AI i rosnących kosztów życia
Według McKinsey & Company, tylko 42% osób poniżej 30. roku życia korzysta z samochodów prywatnych, w porównaniu do 77% osób powyżej 45. roku życia. Zamiast tradycyjnego posiadania auta, młodzi coraz częściej wybierają transport publiczny - 40% osób w wieku 18–24 lat korzysta z niego najczęściej. Poza tym sięgają po mikromobilność, czyli rowery i hulajnogi, oraz współdzielone usługi transportowe.
Co więcej, pokolenie Z chce inwestować w zrównoważoną mobilność – połowa Europejczyków z tej grupy planuje zakup pojazdu elektrycznego, a 63% uważa, że w przyszłości auta spalinowe zostaną całkowicie zastąpione przez elektryki.
Mobilność w zasięgu ręki: cyfrowe narzędzia i aplikacje
Pokolenie Z dorastało w świecie cyfrowym, gdzie decyzje podejmuje się na podstawie danych, opinii i dostępnych narzędzi.
Analiza Arval Mobility Observatory pokazuje, że oczekują nowoczesnych rozwiązań także w zarządzaniu flotą: aplikacji do planowania podróży (Google Maps, CityMapper), do zakupu biletów (np.: DB Bahn w Niemczech, SNCF we Francji, Renfe w Hiszpanii czy Jakdojade w Polsce) czy usług typu Mobility as a Service (Uber, Bolt).
Aż 43% osób w wieku 18-24 lat korzysta z aplikacji mobilnych w codziennych dojazdach. Dla nich mobilność to nie tylko przemieszczanie się - to doświadczenie, które powinno być intuicyjne, spersonalizowane i zrównoważone.
Arval Mobility Pass to usługa, w ramach, której pracodawca przyznaje budżet, a pracownik może wykorzystać go na dowolny środek transportu: bilet komunikacji miejskiej, miejskie rowery, hulajnogę, taxi, przejazdy na aplikację czy car sharing. Całość działa w formie karty płatniczej w telefonie, z wygodną płatnością bezdotykową.
To najprostszy sposób, by mobilność stała się także atrakcyjnym benefitem pracowniczym – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval.
Wpływ pokolenia Z na politykę mobilnościową w firmach
Na rynku pracy widać coraz wyraźniejszy związek między dostępem do elastycznych rozwiązań mobilnościowych a satysfakcją pracowników – dla 62% pracowników w UE oferta mobilności ma znaczenie, a wśród osób planujących zmianę pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy aż dla 72%.
Pokolenie Z oczekuje od swojego pracodawcy dostępu do nowoczesnych usług transportowych: 70% chciałoby korzystać z firmowego car sharingu, 66% z wynajmu rowerów, a 53% chciałoby mieć możliwość wynajmu hulajnóg i motocykli. Dlatego polityki mobilnościowe stają się coraz ważniejszym narzędziem przyciągania i zatrzymywania talentów.
Jak sprostać potrzebom mobilności pokolenia Z w przyszłości
W erze pracy hybrydowej – gdzie osoby w wieku 18-24 lat pracują zdalnie średnio 3,3 dnia w tygodniu – rośnie znaczenie elastyczności i wygody, którą można zapewnić dzięki dostępowi do pojazdów na żądanie, gdzie użytkownicy płacą za dostęp do pojazdów w razie potrzeby, zamiast je posiadać. „Użytkownikiem” w tym przypadku może być firma, ale może to być również indywidualny pracownik, któremu następnie zwracane są koszty związane z podróżą. Jest to obecnie również najbardziej atrakcyjna opcja mobilności we wszystkich grupach wiekowych, doceniana przez 81% ankietowanych.
Aby w pełni wykorzystać potencjał tych nowych potrzeb mobilnościowych, firmy coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie i narzędzia cyfrowe, które umożliwiają sprawne zarządzanie flotą.
Eksperci Arval Mobility Observatory podkreślają, że integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zarządzaniu flotą pozwala jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby tej generacji – od proaktywnego serwisowania pojazdów, przez optymalizację tras, po efektywne ładowanie pojazdów elektrycznych.
Smart city, AI i przyszłość mobilności
Z analizy Arval Mobility Observatory wyłaniają się nie tylko obserwacje, ale także przewidywania dotyczące kierunku zmian. Widać wyraźnie, że pokolenie Z będzie kluczowe w popularyzacji pojazdów elektrycznych, autonomicznych oraz inicjatyw smart city, aby dojazdy do pracy i podróże służbowe były bardziej wydajne i zrównoważone. Ich wysokie oczekiwania wobec dostępności, intuicyjności i zrównoważenia systemów mobilnościowych będą napędzać innowacje w sektorze transportu i urbanistyki.
Dla działów HR to nie tylko wyzwanie, ale i szansa na wdrożenie nowoczesnych polityk mobilnościowych zgodnych z oczekiwaniami młodych pracowników, co może stać się istotną przewagą konkurencyjną na rynku pracy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Komentarze (0)
