Auta elektryczne, car sharing, mikromobilność. Pokolenie Z zmienia flotę firmową

Pokolenie Z redefiniuje pojęcie mobilności – wynika z najnowszej analizy Arval Mobility Observatory. Młodzi Europejczycy coraz częściej rezygnują z posiadania samochodu na rzecz współdzielonych, cyfrowych i ekologicznych form transportu. Trend ten wpływa na strategie flotowe i polityki HR w firmach, które muszą dostosować ofertę mobilności do oczekiwań nowego pokolenia pracowników stawiających na elastyczność, technologię i zrównoważony rozwój.

Przeczytaj także: Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak pokolenie Z redefiniuje pojęcie mobilności i podejście do posiadania samochodu?

Dlaczego elastyczne i cyfrowe formy transportu stają się kluczowym benefitem pracowniczym?

W jaki sposób młodzi pracownicy wpływają na strategie flotowe i polityki HR w firmach?

W jaki sposób technologie, AI i inicjatywy smart city kształtują przyszłość mobilności w Europie?

Pokolenie Z na rynku pracy

W obliczu kryzysu klimatycznego, wysokiej inflacji i rosnącej urbanizacji, pokolenie Z coraz częściej odchodzi od tradycyjnego modelu posiadania samochodu na rzecz współdzielonych, zrównoważonych i cyfrowo wspieranych rozwiązań. Dla nich mobilność to nie tylko środek transportu, ale element stylu życia, wartości ekologicznych i komfortu pracy – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval Service Lease Polska.



Mobilność w czasach ESG, AI i rosnących kosztów życia

Mobilność w zasięgu ręki: cyfrowe narzędzia i aplikacje

Arval Mobility Pass to usługa, w ramach, której pracodawca przyznaje budżet, a pracownik może wykorzystać go na dowolny środek transportu: bilet komunikacji miejskiej, miejskie rowery, hulajnogę, taxi, przejazdy na aplikację czy car sharing. Całość działa w formie karty płatniczej w telefonie, z wygodną płatnością bezdotykową.



To najprostszy sposób, by mobilność stała się także atrakcyjnym benefitem pracowniczym – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval.

Wpływ pokolenia Z na politykę mobilnościową w firmach

Jak sprostać potrzebom mobilności pokolenia Z w przyszłości

Smart city, AI i przyszłość mobilności