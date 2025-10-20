eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneAuta elektryczne, car sharing, mikromobilność. Pokolenie Z zmienia flotę firmową

Auta elektryczne, car sharing, mikromobilność. Pokolenie Z zmienia flotę firmową

2025-10-20 00:20

Auta elektryczne, car sharing, mikromobilność. Pokolenie Z zmienia flotę firmową

Hulajnogi elektryczne © pixabay

Pokolenie Z redefiniuje pojęcie mobilności – wynika z najnowszej analizy Arval Mobility Observatory. Młodzi Europejczycy coraz częściej rezygnują z posiadania samochodu na rzecz współdzielonych, cyfrowych i ekologicznych form transportu. Trend ten wpływa na strategie flotowe i polityki HR w firmach, które muszą dostosować ofertę mobilności do oczekiwań nowego pokolenia pracowników stawiających na elastyczność, technologię i zrównoważony rozwój.

Przeczytaj także: Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak pokolenie Z redefiniuje pojęcie mobilności i podejście do posiadania samochodu?
  • Dlaczego elastyczne i cyfrowe formy transportu stają się kluczowym benefitem pracowniczym?
  • W jaki sposób młodzi pracownicy wpływają na strategie flotowe i polityki HR w firmach?
  • W jaki sposób technologie, AI i inicjatywy smart city kształtują przyszłość mobilności w Europie?

Pokolenie Z na rynku pracy


O pokoleniu Z powiedziano już wiele – szczególnie w kontekście ich wejścia na rynek pracy. Dziś najstarsi przedstawiciele tej generacji mają około 30 lat i aktywnie współtworzą organizacje: zarządzają zespołami, rozwijają firmy i wprowadzają innowacje. Ich wpływ szczególnie mocno widać w obszarze mobilności.

Jak pokazuje analiza Arval Mobility Observatory, pokolenie Z redefiniuje podejście do przemieszczania się – zarówno w codziennych dojazdach, jak i podróżach służbowych.
W obliczu kryzysu klimatycznego, wysokiej inflacji i rosnącej urbanizacji, pokolenie Z coraz częściej odchodzi od tradycyjnego modelu posiadania samochodu na rzecz współdzielonych, zrównoważonych i cyfrowo wspieranych rozwiązań. Dla nich mobilność to nie tylko środek transportu, ale element stylu życia, wartości ekologicznych i komfortu pracy – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval Service Lease Polska.

Mobilność w czasach ESG, AI i rosnących kosztów życia


Według McKinsey & Company, tylko 42% osób poniżej 30. roku życia korzysta z samochodów prywatnych, w porównaniu do 77% osób powyżej 45. roku życia. Zamiast tradycyjnego posiadania auta, młodzi coraz częściej wybierają transport publiczny - 40% osób w wieku 18–24 lat korzysta z niego najczęściej. Poza tym sięgają po mikromobilność, czyli rowery i hulajnogi, oraz współdzielone usługi transportowe.

Co więcej, pokolenie Z chce inwestować w zrównoważoną mobilność – połowa Europejczyków z tej grupy planuje zakup pojazdu elektrycznego, a 63% uważa, że w przyszłości auta spalinowe zostaną całkowicie zastąpione przez elektryki.

Mobilność w zasięgu ręki: cyfrowe narzędzia i aplikacje


Pokolenie Z dorastało w świecie cyfrowym, gdzie decyzje podejmuje się na podstawie danych, opinii i dostępnych narzędzi.

Analiza Arval Mobility Observatory pokazuje, że oczekują nowoczesnych rozwiązań także w zarządzaniu flotą: aplikacji do planowania podróży (Google Maps, CityMapper), do zakupu biletów (np.: DB Bahn w Niemczech, SNCF we Francji, Renfe w Hiszpanii czy Jakdojade w Polsce) czy usług typu Mobility as a Service (Uber, Bolt).

Aż 43% osób w wieku 18-24 lat korzysta z aplikacji mobilnych w codziennych dojazdach. Dla nich mobilność to nie tylko przemieszczanie się - to doświadczenie, które powinno być intuicyjne, spersonalizowane i zrównoważone.
Arval Mobility Pass to usługa, w ramach, której pracodawca przyznaje budżet, a pracownik może wykorzystać go na dowolny środek transportu: bilet komunikacji miejskiej, miejskie rowery, hulajnogę, taxi, przejazdy na aplikację czy car sharing. Całość działa w formie karty płatniczej w telefonie, z wygodną płatnością bezdotykową.

To najprostszy sposób, by mobilność stała się także atrakcyjnym benefitem pracowniczym – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval.

Wpływ pokolenia Z na politykę mobilnościową w firmach


Na rynku pracy widać coraz wyraźniejszy związek między dostępem do elastycznych rozwiązań mobilnościowych a satysfakcją pracowników – dla 62% pracowników w UE oferta mobilności ma znaczenie, a wśród osób planujących zmianę pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy aż dla 72%.

Pokolenie Z oczekuje od swojego pracodawcy dostępu do nowoczesnych usług transportowych: 70% chciałoby korzystać z firmowego car sharingu, 66% z wynajmu rowerów, a 53% chciałoby mieć możliwość wynajmu hulajnóg i motocykli. Dlatego polityki mobilnościowe stają się coraz ważniejszym narzędziem przyciągania i zatrzymywania talentów.

Jak sprostać potrzebom mobilności pokolenia Z w przyszłości


W erze pracy hybrydowej – gdzie osoby w wieku 18-24 lat pracują zdalnie średnio 3,3 dnia w tygodniu – rośnie znaczenie elastyczności i wygody, którą można zapewnić dzięki dostępowi do pojazdów na żądanie, gdzie użytkownicy płacą za dostęp do pojazdów w razie potrzeby, zamiast je posiadać. „Użytkownikiem” w tym przypadku może być firma, ale może to być również indywidualny pracownik, któremu następnie zwracane są koszty związane z podróżą. Jest to obecnie również najbardziej atrakcyjna opcja mobilności we wszystkich grupach wiekowych, doceniana przez 81% ankietowanych.

Aby w pełni wykorzystać potencjał tych nowych potrzeb mobilnościowych, firmy coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie i narzędzia cyfrowe, które umożliwiają sprawne zarządzanie flotą.

Eksperci Arval Mobility Observatory podkreślają, że integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zarządzaniu flotą pozwala jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby tej generacji – od proaktywnego serwisowania pojazdów, przez optymalizację tras, po efektywne ładowanie pojazdów elektrycznych.

Smart city, AI i przyszłość mobilności


Z analizy Arval Mobility Observatory wyłaniają się nie tylko obserwacje, ale także przewidywania dotyczące kierunku zmian. Widać wyraźnie, że pokolenie Z będzie kluczowe w popularyzacji pojazdów elektrycznych, autonomicznych oraz inicjatyw smart city, aby dojazdy do pracy i podróże służbowe były bardziej wydajne i zrównoważone. Ich wysokie oczekiwania wobec dostępności, intuicyjności i zrównoważenia systemów mobilnościowych będą napędzać innowacje w sektorze transportu i urbanistyki.

Dla działów HR to nie tylko wyzwanie, ale i szansa na wdrożenie nowoczesnych polityk mobilnościowych zgodnych z oczekiwaniami młodych pracowników, co może stać się istotną przewagą konkurencyjną na rynku pracy.

Przeczytaj także: Flota samochodowa w firmach: jakie perspektywy? Flota samochodowa w firmach: jakie perspektywy?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: elektromobilność, mobilność, środki transportu, transport, sharing economy, zrównoważony rozwój, car sharing, rowery miejskie, auta elektryczne, smart city, flota firmowa, pokolenie Z, tendencje na rynku pracy

Przeczytaj także

Coraz więcej pojazdów elektrycznych w polskich flotach samochodowych

Coraz więcej pojazdów elektrycznych w polskich flotach samochodowych

Auta elektryczne, telematyka, car sharing. Tak zmienia się flota samochodowa

Auta elektryczne, telematyka, car sharing. Tak zmienia się flota samochodowa

Samochody elektryczne mniej popularne niż rowery?

Samochody elektryczne mniej popularne niż rowery?

Komunikacja miejska czy rower: jakie środki transportu najlepsze w Warszawie?

Komunikacja miejska czy rower: jakie środki transportu najlepsze w Warszawie?

Jak rozwija się elektromobilność w branży transportowej w Polsce?

Jak rozwija się elektromobilność w branży transportowej w Polsce?

Elektryczne hulajnogi. Jak się chronić przed wypadkiem?

Elektryczne hulajnogi. Jak się chronić przed wypadkiem?

Nowa mobilność. Jak regulować i ubezpieczać UTO?

Nowa mobilność. Jak regulować i ubezpieczać UTO?

Car sharing wspomoże elektromobilność?

Car sharing wspomoże elektromobilność?

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT

HOMAG buduje największy w Polsce biurowiec z drewna w technologii CLT

Zdolność kredytowa wyższa o 1/4, a kredyty hipoteczne oprocentowane na niewiele ponad 6%

Zdolność kredytowa wyższa o 1/4, a kredyty hipoteczne oprocentowane na niewiele ponad 6%

Wnętrza Polaków pod lupą: kolory, style i praktyczne porady aranżacyjne

Wnętrza Polaków pod lupą: kolory, style i praktyczne porady aranżacyjne

AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

AI w polskich firmach - entuzjazm kontra rzeczywistość wdrożeń

Jak zmiana czasu na zimowy wpływa na zdrowie i wydajność pracowników?

Jak zmiana czasu na zimowy wpływa na zdrowie i wydajność pracowników?

Bez pracy, ale nie bez perspektyw - wnioski z wrześniowego raportu PARP o rynku pracy

Bez pracy, ale nie bez perspektyw - wnioski z wrześniowego raportu PARP o rynku pracy

Czy Dyrektywa UE o przejrzystości wynagrodzeń dotyczy tylko luki płacowej?

Czy Dyrektywa UE o przejrzystości wynagrodzeń dotyczy tylko luki płacowej?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: