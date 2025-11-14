eGospodarka.pl
Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in

2025-11-14 09:18

Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in

Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in © Wojciech Krzemiński

Wyrównany poziom producentów na rynku motoryzacyjnym sprawia, że klienci zaczynają decydować "oczami". Pragmatyzm nie jest już tak bardzo istotny. Za to design wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Popularność tego modelu stanowi mocne potwierdzenie założonej tezy. Podobieństwo do Lamborghini z pewnością pomaga.

Miejski SUV z duszą - co kryje Alfa Romeo Junior mHEV poza stylem?

Stylistyka fundamentem wyboru


Jeżeli auto nie przypadnie nam do gustu, ale jest praktyczne, to raczej rzadko podejmujemy decyzję o jego zakupie. Gdy jednak jest na odwrót albo trzeba iść na jakiś kompromis w innej kategorii, to bywa zupełnie inaczej. Co istotne, ten ciekawie narysowany pojazd utrzymuje wysoki poziom wszechstronności. Może nie jest szybki, jak sportowy SUV z Włoch, ale też ma potencjał.
Peugeot 408 PHEV – przód lewy bok
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – przód lewy bok

Sylwetka Peugeota 408 podkreślona ostrymi przetłoczeniami i masywnymi felgami idealnie wpisuje się w obecne trendy stylistyczne. Wyraźne sportowe akcenty połączono z elegancją, a czarne wykończenie podkreśla nowoczesny, premium charakter auta.

Z daleka rzeczywiście można się pomylić. Sylwetka jest nieco smuklejsza i mniej muskularna, niż ta w Lamborghini Urus, ale rzeczywiście widać pewne motywy, które łącza oba nadwozia. Wśród nich można wyróżnić opadającą linię dachu, mocno pochyloną szybę, ściętą klapę bagażnika czy tylne lampy.
Peugeot 408 PHEV – lewy tył
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – lewy tył

Charakterystyczna sylwetka z opadającą linią dachu, mocno pochyloną szybą i szerokimi tylnymi lampami mocno wyróżnia model 408 na tle konkurencji. Francuski fastback wpisuje się w najnowsze trendy stylistyczne i przyciąga wzrok dynamiczną linią nadwozia, zachowując jednocześnie funkcjonalność oraz dobrą praktyczność bagażnika.

Aczkolwiek to nie oznacza, że jedni projektanci wzorowali się na drugich. Tak naprawdę mówimy o dwóch samochodach, które trafiają do innych klientów. Prezentowane auto, to Peugeot 408, czyli fastback cieszący się dużym powodzeniem. Podejrzewamy, że popyt na niego byłby jeszcze większy, gdyby gama jednostek dawała większe możliwości. O tym jednak nieco później.
Peugeot 408 PHEV – widok z boku
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – widok z boku

Nowoczesny profil Peugeota 408 podkreślają aerodynamiczne przetłoczenia oraz duże, efektowne felgi. Smukła karoseria łączy elegancję z nutą sportowego charakteru, nawiązując do stylistyki premium, co wyraźnie zwiększa atrakcyjność samochodu na rynku.

Choć jest na rynku od trzech lat, niezmiennie przyciąga uwagę. Widać, że Francuzom zależało na stworzeniu eleganckiej karoserii, która jednocześnie będzie wpisywała się w aktualnie panujące trendy. Wyszło naprawdę świetnie.

Wnętrze nie wygląda, jak w Lamborghini


Niektórych może zaskoczyć, że jakość w kabinie tego auta jest na poziomie wspomnianego Urusa. W konkretnych miejscach może nawet liczyć na znacznie lepsze tworzywa. Peugeot chce być premium i stara się pokazywać, że nie oszczędza ani na materiałach, ani na ich spasowaniu. I jest to dobry kierunek.

Kokpit wygląda bardzo estetycznie i ma charakter, ale to nie zmienia faktu, że praktycznie taki sam znajdziemy w Peugeocie 308. Czy to źle? Skoro prezentuje odpowiedni sznyt, to raczej nie, choć przydałaby się niewielka dawka indywidualizmu - tak dla urozmaicenia.
Peugeot 408 PHEV – kokpit i tablica rozdzielcza
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – kokpit i tablica rozdzielcza

Estetycznie zaprojektowany kokpit wyróżnia się cyfrowymi zegarami, kompaktową kierownicą oraz centralnym ekranem multimedialnym z osobistymi ustawieniami. Funkcjonalność poprawiają ergonomiczne rozmieszczenie przycisków, a jakość wykończenia wnętrza zbliża model do aut klasy premium.

Zegary są cyfrowe i można je personalizować. „Wylądowały” głęboko na podszybiu, dlatego nie trzeba odrywać wzroku od drogi, by spoglądać na ich wskazania. W ich sąsiedztwie znalazła się niewielka, acz poręczna kierownica. I tu warto dodać, że na wskaźniki patrzy się nad jej wieńcem, co jest oryginalnym pomysłem. To rozwiązanie i-Cockpit, które stosuje się w szeregu aut tej marki (nawet w Rifterze).

Centralny ekran multimedialny jest zgrabnie wkomponowany w konsolę, co oznacza, że nigdzie nie odstaje. I tak to powinno wyglądać. Pod nim znalazły się przyciski funkcyjne, które można personalizować. Pomagają poprawić ergonomię, ale niezależny panel klimatyzacji były znacznie lepszym pomysłem.

Tunel środkowy zaprojektowano z pomysłem. Na jego szczycie znajdują się starter, selektor trybów jazdy, cięgno automatu oraz półka z indukcyjną ładowarką. Niżej zagościły uchwyty na butelki, gniazda USB-C oraz podłokietnik ze schowkiem. Praktyczność nie budzi zastrzeżeń.
Peugeot 408 PHEV – fotele przednie i tylne
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – fotele przednie i tylne

Wnętrze samochodu oferuje wysoki poziom komfortu zarówno z przodu, jak i z tyłu. Fotele obszyte ekologiczną skórą dobrze podpierają ciało, a wysuwana końcówka siedziska doceniana jest przez wysokich użytkowników. W drugim rzędzie miejsca nie zabraknie nawet dla dorosłych pasażerów średniego wzrostu.

Fotele dobrze wyglądają i tak też podpierają. Wysuwana końcówka siedziska spodoba się długonogim użytkownikom. Elektryczna regulacja (w wystarczającym zakresie) oraz pamięć ustawień znacząco zwiększają komfort użytkowy.

W drugim rzędzie jest zaskakująco dużo miejsca. I nie jest to przypadek. Konstrukcyjnym krewnym tego modelu jest Citroen C5 X, czyli model klasy średniej. W tej kategorii właśnie tak można pozycjonować ten model. Niewykluczone, że kanapa w Lamborghini oferuje mniejszy komfort. Dwaj pasażerowie średniego wzrostu zmieszczą się tu bez najmniejszych problemów i odbędą wygodną podróż.
Peugeot 408 PHEV – bagażnik
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – bagażnik

Bagażnik o pojemności 415 litrów jest jednym z atutów wersji PHEV, oferując dużą przestrzeń oraz praktyczne dodatki: gumowe wkładki, haczyki i szeroki otwór załadunkowy. Po złożeniu tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1483 litrów.

Peugeot 408 dysponuje sporym bagażnikiem. W konfiguracji pięcioosobowej, użytkownicy mają do dyspozycji 415 litrów wolnej przestrzeni. Po złożeniu drugiego rzędu, możliwości transportowe rosną do 1483 litrów.

Byłoby jeszcze lepiej w tej dziedzinie, gdyby prezentowany egzemplarz dysponował innym układem napędowym. Mimo tego, jest praktycznie, co podkreślają dodatkowe gumy na burtach, wnęka, haczyki i bardzo duży otwór ładunkowy.
Peugeot 408 PHEV – przód samochodu
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – przód samochodu

Przód pojazdu zachwyca dużym, nowoczesnym grillem, smukłymi reflektorami LED oraz unikalnym wzorem świateł do jazdy dziennej. Agresywna stylistyka podkreśla dynamiczny charakter fastbacka i wyróżnia go na tle konkurencji.

Peugeot 408 PHEV - dane techniczne


Francuski fastback nie ma osiągów, jak Lamborghini, ale w tej wersji ma satysfakcjonujące osiągi z perspektywy normalnego użytkowania. Pod udaną karoserią kryje się zaktualizowana hybryda plug-in z większą baterią.

Peugeot 408 PHEV skrywa doładowany silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra, który został wsparty jednostką elektryczną. Potencjał systemowy tego układu to 225 koni mechanicznych. Producent nie podaje maksymalnego momentu obrotowego, ale to około 350 niutonometrów.
Peugeot 408 PHEV – tył samochodu
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – tył samochodu

Tył samochodu dominuje szeroka listwa świetlna z efektownymi lampami LED oraz duże, praktyczne drzwi bagażnika. Zastosowanie gumowych wstawek, haczyków i obszernego otworu załadunkowego zwiększa użytkowość, a bagażnik w wersji PHEV oferuje 415 litrów pojemności.

Unowocześniony zestaw PHEV posiada siedmiobiegową skrzynię automatyczną, która oferuje dwa sprzęgła. Jej zadaniem jest przenoszenie mocy na przednią oś. Wariant AWD nie występuje w tym modelu. Szkoda.

Prezentowany model przyspiesza do setki w 7,5 sekundy i potrafi rozpędzać się do 233 km/h. Zużycie paliwa jest uzależnione od stopnia naładowania akumulatora trakcyjnego o pojemności 14,6 kWh. Producent podaje, że w trybie elektrycznym można pokonać około 80 kilometrów. I to znacznie lepszy rezultat, niż w poprzedniej generacji tego układu. Po całkowitym rozładowaniu, normalna jazda zaowocuje średnią na poziomie 8 litrów.
Peugeot 408 PHEV – przedni bok pod kątem
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – przedni bok pod kątem

Agresywnie zarysowana maska, wielki grill i charakterystyczne reflektory LED tworzą efektowny przód, który szybko przyciąga uwagę. Design auta nawiązuje do rozwiązań z segmentu premium, łącząc francuską awangardę z praktycznością fastbacka.

Wrażenia z jazdy


Podobieństwo do Lamborghini nie oznacza sportowych aspiracji. Stylowy model Peugeota radzi sobie z ciasnymi zakrętami i nie cierpi na przesadną podsterowność, ale czuć, że nie został stworzony na odcinki specjalne. Precyzja prowadzenia stoi na godnym poziomie, acz charakterystyka całego układu skłania do normalnej jazdy.

Zawieszenie, choć sprężyste, bardzo sprawnie pokonuje nierówności. Co ważne, pracuje cicho nawet podczas pokonywania większych ubytków w nawierzchni. Zachowuje się, jak w samochodzie klasy średniej, dlatego można je śmiało porównać do tego w Peugeocie 508.
Peugeot 408 PHEV – tylny prawy bok
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – tylny prawy bok

Wyrazista krawędź klapy oraz szeroki otwór załadunkowy sprawiają, że Peugeot 408 pozostaje praktycznym modelem pomimo sportowej stylistyki. Wysoko poprowadzone przetłoczenia i nowoczesny design wyróżniają samochód na tle konkurencji.

Na komfort podróżowania wpływa również wyciszenie. Widać, że nie oszczędzano na matach wygłuszających. W odróżnieniu od wspomnianego, flagowego modelu, drzwi posiadają szyby z ramkami, dlatego można swobodniej rozmawiać przy prędkościach autostradowych.

Układ hybrydowy działa naprawdę przyzwoicie. Skrzynia informuje o swojej obecności głownie podczas redukowania „na zimno”. Przez znakomitą większość użytkowania wykazuje się całkowitą płynnością. Działa trochę szybciej, niż ta poprzednia.

Duet silników ma wystarczający wigor, by sprawnie wyprzedzać w niemal każdych warunkach. Na śliskich nawierzchniach mógłby przydać się napęd AWD, ale jedna oś i tak całkiem nieźle radzi sobie z przenoszeniem mocy na asfalt.
Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV - inspirowany Lamborghini stylowy fastback z mocną hybrydą plug-in

Peugeot 408 PHEV to fastback, który łączy elegancką stylistykę z nowoczesnym napędem hybrydowym plug-in. Samochód wyróżnia się designem nawiązującym do Lamborghini, co przyciąga uwagę, a jednocześnie oferuje satysfakcjonujące osiągi i praktyczność na co dzień. Zespół napędowy o mocy 225 KM pozwala na pokonanie około 80 km w trybie elektrycznym, a wnętrze zachwyca wysoką jakością wykończenia i przestronnością.

Kosztuje znacznie mniej, niż Lamborghini


To Peugeot, dlatego nie mówimy o milionach. Bazowa konfiguracja tego modelu stanowi wydatek 150 450 złotych. Klient otrzymuje w tej cenie egzemplarz wyposażony w 145-konną, miękką hybrydę z sześciobiegowym, dwusprzęgłowym automatem.

Wyposażenie bazowe jest zaskakująco bogate. To wersja Allure, która w innych modelach bywa tą wyżej pozycjonowaną. Producent uznał, że w tym modelu nie ma sensu oferowania słabszych odmian. W standardzie znajdują się m.in.:
  • 17-calowe felgi
  • tapicerka z wstawkami ze skóry ekologicznej
  • akustyczna szyba czołowa
  • reflektory full LED
  • dostęp bez kluczyka
  • cyfrowe wskaźniki
  • dotykowy ekran multimedialny
  • 6 głośników
  • automatyczna klimatyzacja
  • kamera cofania
  • tylne czujniki parkowania

Prezentowana hybryda plug-in z takim samym wyposażeniem startuje od 184 600 złotych. Nie jest to wersja w pełni elektryczna, dlatego nie ma mowy o dopłatach. Czy warto ją kupić? Jeżeli potencjalny nabywca ma dostęp do taniej lub darmowej ładowarki i często porusza się po mieście, to powinien rozważyć tę propozycję.
Peugeot 408 PHEV – tylny lewy bok
fot. Wojciech Krzemiński

Peugeot 408 PHEV – tylny lewy bok

Opadająca linia dachu oraz mocno pochylona szyba podkreślają dynamiczny i nowoczesny charakter fastbacka. Tylne lampy LED wyraźnie akcentują szerokość nadwozia, a detale stylistyczne wpisują się w aktualne trendy na rynku motoryzacyjnym.

Peugeot 408 świetnie wygląda, ma bardzo dobrze wykonane wnętrze i oferuje zadowalający poziom praktyczności. W ofercie brakuje jednak łącznika między wersjami mHEV i PHEV. Pełna hybryda typu HEV byłaby dobrym kompromisem.


Test Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion: moc, komfort i ergonomia

oprac. : Wojciech Krzemiński / NaMasce.pl NaMasce.pl

Więcej na ten temat: Peugeot 408, Peugeot 408 PHEV, Peugeot, fastback, samochody hybrydowe, nowe modele samochodów, testy samochodów, testy aut

