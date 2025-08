Mitsubishi Outlander PHEV 2025 - czy warto wybrać nową hybrydę plug-in?

Na ten model czekało spore grono fanów japońskiej marki. Niektórzy obawiali się francuskich wpływów, ale Azjaci wykonali projekt po swojemu. Jak wyszło? To zależy w jakich kategoriach. Nowe Mitsubishi Outlander PHEV ma potencjał, ale jego charakterystyka nie wszystkim przypadnie do gustu. Wszystko za sprawą napędu.

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - front Masywny przód Mitsubishi Outlander PHEV z charakterystycznym szerokim grillem, chromowanymi detalami i nowoczesnymi światłami. Bryła auta emanuje solidnością oraz wpisuje się w aktualne trendy stylistyczne SUV-ów z rynku amerykańskiego i zachodniego. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - prawy przód Wyrazisty front z szerokim grillem i chromowanymi akcentami łączy indywidualny styl marki z masywną bryłą. Obłe linie i podniesione nadwozie zapewniają efektowny wygląd, który przyciąga uwagę, a obecność na drodze sugeruje solidność i komfort podróżowania. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - tył centralnie Widok na tył samochodu uwydatnia szeroko rozstawione tylne światła LED oraz wyważone proporcje bryły. Przemyślane rozmieszczenie elementów, takich jak duży spoiler, logo marki i oznaczenia napędu PHEV, odzwierciedlają dbałość o szczegóły i podkreślają nowoczesność modelu w gamie Mitsubishi, co wpisuje się w aktualne trendy stylistyczne SUV-ów. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Wnętrze

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - kokpit Wnętrze modelu charakteryzuje się nowoczesnym kokpitem, poziomym układem deski rozdzielczej oraz czytelnym panelem multimedialnym. Zastosowanie fizycznych przycisków do klimatyzacji podnosi ergonomię, a miękkie, przyjemne w dotyku materiały dodają wnętrzu klasy i funkcjonalności. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - przednie i tylne siedzenia Kabina Outlandera PHEV wyróżnia się wysoką jakością materiałów oraz starannym spasowaniem. Brązowa skóra i przeszycia podkreślają elegancję, a ergonomiczne fotele zapewniają wysoki komfort zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Przestrzeń pozwala na wygodną podróż kilku osób. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - bagażnik Przestronne wnętrze bagażnika Outlandera PHEV ukazuje dużą powierzchnię ładunkową oraz wysoką jakość wykończenia. W kabinie łatwo zauważyć dbałość o detale, miękkie materiały oraz wygodne wnętrze z praktycznymi rozwiązaniami dla kierowcy i pasażerów. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - przód z prawej Outlander PHEV prezentowany z prawej strony na leśnej drodze podkreśla design inspirowany motywami amerykańskimi, wyraziste linie nadwozia i wyraźne wymiary SUV-a. Dzięki długości 4720 mm oraz szerokości 1862 mm oferuje wygodne wnętrze i dużą obecność na drodze. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - przód z lewej Dynamiczna sylwetka Mitsubishi Outlander PHEV z lewej perspektywy, podkreślająca obszerne gabaryty i zwracające uwagę detale stylistyczne. Samochód czerpie ze współczesnej estetyki segmentu SUV, zapewniając jednocześnie komfort podróżowania oraz praktyczność na co dzień. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - lewy tył Nowe Mitsubishi Outlander PHEV prezentuje masywną sylwetkę z charakterystycznymi przetłoczeniami oraz nowoczesnym wzorem tylnych lamp. Obłości nadwozia oraz biała barwa podkreślają nawiązania do stylistyki zachodnich SUV-ów, z wyraźnie zarysowanym designem i wysokim prześwitem, co wyróżnia ten model na tle rywali segmentu. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Wrażenia z jazdy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - prawy tył Dynamicznie poprowadzona linia boczna oraz solidne proporcje Outlandera PHEV widoczne są z perspektywy prawego tyłu. Zastosowanie dużych felg oraz detali stylistycznych, takich jak czarne słupki i chromowane akcenty, dopełniają nowoczesny charakter pojazdu, który odpowiada gustom kierowców oczekujących komfortu i przestrzeni. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - tył z lewej strony Masywna sylwetka Outlandera PHEV w białym kolorze wyraźnie eksponuje charakterystyczne przetłoczenia, dużą powierzchnię boczną i nowoczesny wzór tylnych świateł. Design auta odzwierciedla amerykańskie inspiracje oraz podkreśla przynależność do segmentu większych SUV-ów, co odpowiada gustom odbiorców z Zachodu. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Okiem przedsiębiorcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Mitsubishi Outlander PHEV - tył z prawej strony Nowe Mitsubishi Outlander PHEV ukazuje solidną linię nadwozia i wyraźnie zaznaczone proporcje, wynikające z długości 4720 mm i szerokości 1862 mm. Ciemny dach kontrastujący z białym nadwoziem oraz nowoczesne lampy LED podkreślają nową, atrakcyjną stylistykę, skupioną na masywności i obecności na drodze. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Pod względem stylistycznym jest bardzo dobrze. Pozwolę sobie stwierdzić, że nowe Mitsubishi Outlander PHEV wygląda po amerykańsku. Ma liczne obłości i emanuje masywnością z każdej strony. Wpisuje się więc w oczekiwania odbiorców z szeroko pojętego Zachodu. Poza tym, w bieli mu do twarzy.Front ma swój indywidualny sznyt, co jest zasługą chromowanych bumerangów, które łączą elementy oświetlenia. Pomiędzy nimi wkomponowano szeroki grill i panel ozdobny z logo producenta. Niżej znalazła się srebrna osłona zderzaka.Profil ujawnia pokaźne gabaryty prezentowanego modelu. I tu warto wspomnieć o wymiarach. Prezentowany pojazd ma 4720 milimetrów długości, 1862 milimetry szerokości i 1750 milimetrów wysokości. Z kolei jego rozstaw osi sięga 2704 milimetrów. To oznacza, że jego potencjalnymi rywalami są Volkswagen Tayron i Peugeot 5008.Tył czerpie garściami z japońskiej filozofii designu. Wąskie lampy zachodzą na klapę. Mają kształt noży. Do tego, dysponują atrakcyjnym, ciemnym wypełnieniem. Lekko pochylona szyba dodaje odrobinę lekkości, podobnie jak umieszczony nad nią spojler.W kabinie jest jeszcze przyjemniej. Poważnie. Kokpit wygląda naprawdę dobrze. Do tego, można liczyć na bardzo dobre materiały wykończeniowe, które starannie spasowano. Prym wiodą tu miękkie tworzywa o przyjemnej fakturze. Brązowa skóra i czarne obicia to świetne, ponadczasowe połączenie cieszące oko.Zegary są cyfrowe i można je w pewnym stopniu personalizować. Podstawowy motyw jest czytelny i zbliżony do klasycznych tarcz, co oczywiście spodoba się konserwatywnym kierowcom. Ta sama grupa docelowa doceni także kierownicę z wygodnym wieńcem i fizycznymi przyciskami na ramionach.Centralne miejsce zajmuje dotykowy ekran multimedialny - zgodnie z trendami, wystaje poza obrys podszybia, ale nie na tyle, by zasłaniać drogę. Sam instrument działa wystarczająco szybko. Zintegrowana z nim nawigacja ma archaiczną grafikę, ale w tych czasach i tak wszyscy korzystają z map Google, co w tym przypadku oznacza bezprzewodową integrację Android Auto lub Apple CarPlay. Wyświetlacz jest scalony także z potencjometrem i kilkoma klasycznymi klawiszami.Co ważne, wygospodarowano tu przestrzeń na niezależny panel klimatyzacji. I bardzo dobrze, bo wpływa to na ergonomię. Nie ma sensu wymyślać koła na nowo. Dobrym pomysłem jest też fizyczny selektor trybów jazdy, który nie wymusza „grzebania” w menu.Niektórzy w tej kabinie mogą dostrzec pewne elementy z Nissana X-Traila. I nie jest to przypadek, ponieważ oba auta są bliskimi krewnymi. Mimo tego, ich kabiny mają własne charakterystyki i da się je odróżnić. Dobrze, że projektanci nie poszli na łatwiznę.Fotele wyglądają naprawdę dobrze. One także mają w sobie dawkę amerykańskości. Są duże i miękkie. Pikowany wzór podkreśla ich jakość. Jeżeli chodzi o zakres regulacji, to nie ma najmniejszego kłopotu z dopasowaniem ustawienia do dowolnej sylwetki. Ponadto, podparcie boczne jest przyzwoite.W drugim rzędzie jest również bardzo dobrze. Kanapa jest przepastna - bez problemu zmieści trzech pasażerów, mimo że środkowe miejsce ma skromniejsze siedzisko. Kąt pochylenia oparcia nie budzi zastrzeżeń. Najwygodniej będzie tu osobom do 185 centymetrów wzrostu.Pasażerowie mają do dyspozycji dodatkową strefę klimatyzacji, dysze nawiewu i funkcję podgrzewania. Podróż wzbogaca okno dachowe, które elektrycznie sterowaną roletę. Z tego ostatniego elementu rezygnuje coraz większa liczba marek, co jest błędem. Dobrze, że w Mitsubishi jest ona na swoim miejscu.Na koniec pozostawiłem, standardowo, bagażnik. Nowe Mitsubishi Outlander PHEV nie należy do małych samochodów, ale jego kufer może być dla niektórych rozczarowaniem. Do dyspozycji jest 495 litrów wolnej przestrzeni. To mniej, niż u części konkurentów, co oczywiście wiąże się z zastosowaną technologią.Bagażnik wydaje się płytki, ale w większości przypadków i tak powinien wystarczyć. Plusem jest wygodnie pracująca roleta i łatwy system składania siedzeń. Dziwi jedynie brak tapicerki na burtach. Twardy plastik ulegnie szybszemu porysowaniu. Trzeba o tym pamiętać.Czas przejść do kluczowego wątku, czyli układu napędowego. Sercem japońskiego SUV-a jest wolnossący silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra. To czterocylindrowa konstrukcja, którą uzupełniają dwie jednostki elektryczne - po jednej na oś.Jak łatwo wywnioskować, prezentowany model dysponuje napędem na obie osie. Potencjał systemowy układu to 306 koni mechanicznych. Brzmi bardzo dobrze, choć jest w tym wszystkim łyżka dziegciu. Zacznijmy jednak od osiągów.Nowe Mitsubishi Outlander PHEV przyspiesza do 100 km/h w 7,9 sekundy i rozpędza się do 170 km/h. Ten drugi rezultat to efekt zastosowania elektronicznego ogranicznika. Mimo polskich przepisów dotyczących prędkości, nie wszystkim spodoba się jego obecność.Warta uwagi jest również bateria. To układ plug-in, co oznacza, że jej pojemność musi być odpowiednia. I rzeczywiście, 22,7 kWh brutto to wartość zadowalająca. W cyklu mieszanym (warunki rzeczywiste) można pokonać około 70.A jak wypada zużycie paliwa? To zależy od okoliczności. Jeśli prąd wciąż jest w akumulatorze, to silnik spalinowy nie aktywuje się za często. Po rozładowaniu, przejmuje obowiązki, szczególnie na drogach ekspresowych i autostradach. W takich warunkach nietrudno o uzyskanie średniej na poziomie 9-10 litrów. W mieście jest nieco lepiej, dzięki wsparciu elektryczności na krótkich dystansach (przy niewielkim obciążeniu).Wciskasz starter i nie dzieje się nic - kompletna cisza. Auto rusza na samym prądzie i robi to bardzo płynnie. Po chwili jednak pojawiają się pierwsze komunikaty - wszystkie związane z tym, że nie radzisz sobie za kierownicą. O co tu chodzi? O nadgorliwych asystentów jazdy. Patrzysz przed siebie? Pika. Ustawiasz klimatyzację? Pika. Po chwili chcesz wyłączyć ten cały „monitoring kierowcy”, ale to trwa i angażuje Cię bardziej, niż powinno. Efekt jest taki, że system mówi o rozpraszaniu kierowcy, ponieważ sam go rozprasza. Absurd. Powinien być dedykowany przycisk do aktywacji spersonalizowanych ustawień użytkownika - jak w Colcie czy ASX-ie.Gdy już dezaktywowałem irytującą technologię narzucaną przez przepisy, mogłem poznać układ napędowy. Na pełnej baterii jest naprawdę świetnie. Mitsubishi Outlander PHEV sprawnie nabiera prędkości i radzi sobie w praktycznie każdych warunkach. Pracuje niczym auto elektryczne, tyle że lżejsze, a co za tym idzie - oszczędniejsze.Muszę jednak uczciwie przyznać, że nawet mając do dyspozycji cały potencjał, nie odczuwałem tych 306 koni mechanicznych. No cóż, taka charakterystyka. Najważniejsze, że nie ma problemu z dynamiką, gdy prąd jest w zanadrzu.Sytuacja pogarsza się jednak wtedy, gdy po kilkudziesięciu kilometrach skończy się energia w akumulatorze trakcyjnym - szczególnie na autostradzie. Wtedy sam silnik spalinowy musi radzić sobie ze sporą masą auta. Niestety, w takich warunkach nie można liczyć na adekwatną dynamikę. Być może zastosowanie doładowanej jednostki zapobiegłoby takiej sytuacji. Należy mieć to na uwadze przed rozpoczęciem wyprzedzania na drodze krajowej.Takie braki mocy nie są odczuwalne w terenie zabudowanym, gdzie elektryczność potrafi aktywować się nawet po rozładowaniu. System odzyskujr energię na tyle, by odciążyć jednostkę benzynową. Układ sprawdza się zatem znacznie lepiej przy niskich prędkościach, czyli w mieście. W takich warunkach najłatwiej o wydajne wykorzystanie jego potencjału.Sama jakość prowadzenia nie budzi żadnych zastrzeżeń. Układ kierowniczy jest wystarczająco precyzyjny. Zawieszenie? Outlander jest miękki, ale taki powinien być. Do tego dochodzi godne wyciszenie. To pełnoprawny samochód rodzinny, który dysponuje odpowiednim poziomem komfortu jazdy.Oficjalny importer japońskiej marki w Polsce oferuje ten model wyłącznie z układem hybrydowym typu plug-in. Przydałyby się tańsze alternatywy, które byłyby kierowane do szerszego grona odbiorców. Pamiętajmy jednak, że normy trzeba spełniać, a PHEV robi to najlepiej ze wszystkich napędów wyposażonych w silniki spalinowe.To jednak winduje jego cenę. Bazowa konfiguracja to koszt 232 890 złotych. Jest to cena promocyjna obejmująca rabat wynoszący 12 000 złotych. Jak łatwo wywnioskować, standardem jest AWD i 306 koni mechanicznych. Producent proponuje pakiety, które mogą zwiększyć wydatek do ponad 276 tysięcy złotych.Dla porównania, Nissan X-Trail startuje od 166 200 złotych. Oczywiście, jest gorzej wyposażony i nie ma tak mocnej hybrydy pod maską, ale klientom nie zawsze zależy na „full opcji”oraz dużym zasięgu w trybie elektrycznym. I właśnie dlatego powinna istnieć alternatywa dla PHEV-a.Mitsubishi mogłoby skorzystać z przynależności do aliansu i zastosować napęd e-POWER (hybryda HEV), który jeszcze lepiej pasowałby do charakteru Outlandera. Czy kiedykolwiek do tego dojdzie? Tego nie wiem, ale z pewnością odbiłoby się to pozytywnie na wynikach sprzedaży.Japoński SUV zrobił duży postęp - szczególnie jakościowy. Ponadto, jest zwyczajnie ładniejszy i bardziej komfortowy, niż poprzednik. Brak słabszego i prostszego napędu zmniejsza jednak jego potencjał rynkowy. A szkoda, bo sama konstrukcja jest udana. W aktualnej formie zainteresuje tych, którzy oczekują dużego auta na krótsze dystanse.