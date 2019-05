Mercedes-Benz C 220 d 9G-Tronic 4MATIC

Poszukując samochodu, który ma być praktyczny i wygodny na długich dystansach, trudno pominąć auta reprezentujące segment D. Najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach będą oczywiście kombi. Ich nadwozia nie przyspieszają bicia serca, ale w niektórych przypadkach są na tyle atrakcyjne, że trudno im cokolwiek zarzucić. Świetnym tego przykładem może być Klasa C, która niedawno przeszła delikatny lifting.

No właśnie, design. Język stylistyczny Mercedesa powoli ewoluuje, czego dowodem są nowe kompakty. Prezentowany model został narysowany zgodnie z założeniami starej szkoły, ale nie jest to nawet najmniejszy zarzut. Wygląda bowiem bardzo atrakcyjnie i wciąż elegancko. Ponadto, dzięki oświetleniu z nowymi wypełnieniami jest też nowocześnie. Przyjemnie prezentują się również chromowane wstawki biegnące wokół samochodu oraz grill o charakterystycznej fakturze. Nie bez znaczenia jest także pakiet AMG, który nadaje sylwetce odrobinę sportowego animuszu.Kluczową nowością znajdującą się w kokpicie jest wyświetlacz, który zastąpił klasyczny zestaw wskaźników. Ma świetną rozdzielczość i jest czytelny w każdej konfiguracji. Tuż obok wygospodarowano miejsce na ekran multimedialny z przyjaznym interfejsem, którego obsługę umożliwia panel umieszczony pomiędzy fotelami. W najnowszych modelach marki znajdziemy już system MBUX, który jest jeszcze bardziej dopracowany, ale dostępne tu rozwiązanie też nie budzi zastrzeżeń. Kolejną nowość stanowi kierownica wyposażona w gładziki.Konsolę centralną dopełniają trzy dysze nawiewu, podstawowe przyciski (info-rozrywka i klimatyzacja) oraz pojemny schowek. Jeżeli już o pojemności mowa, to warto dodać, że na walory praktyczne pozytywnie wpływają obszerne kieszenie w drzwiach i duża przestrzeń ukryta pod podłokietnikiem. Istotną rolę odgrywają także materiały wykończeniowe, które bezdyskusyjnie można uznać za premium. Podobny wniosek dotyczy spasowania.Fotele zamontowano dość nisko, co spodoba się kierowcom lubiącym sportowe pozycje. Zakres regulacji (zarówno siedzisk, jak i oparć) jest jednak szeroki, dlatego wygodne ustawienia mogą tu dobrać osoby o skrajnie różnych sylwetkach. Jak to w klasie premium bywa, przestrzeń w drugim rzędzie jest daleka od rekordowej. Dwie osoby do 180 cm wzrostu zmieszczą się jednak bez najmniejszego dyskomfortu. Przydałoby się tylko nieco dłuższe siedzisko. Na pochwałę zasługują natomiast wygodne podłokietniki i dodatkowe dysze nawiewu.Pod tylną klapą (obsługiwaną elektrycznie) znajdziemy całkiem spory bagażnik. Oferuje niecałe 500 litrów, których wykorzystanie ułatwia niski próg załadunku i szeroki otwór. Istotne są także regularne kształty, sprawnie działająca roleta, dodatkowa wnęka, haczyki i gniazdko 12V. Po złożeniu drugiego rzędu powstaje płaska podłoga, a pojemność rośnie ok. 1500 litrów. Na wysokie noty zasługuje także świetne wykończenie.Nie ukrywam, że prezentowany zespół napędowy to jeden z moich ulubionych. Jego fundamentem jest 2-litrowy diesel generujący 194 KM (przy 3800 obr./min.) i 400 Nm (przy 1600 obr./min.). Współpracuje z nim 9-biegowy automat przekazujący moc na obie osie. Z takim zestawem technologicznym, C-Klasa waży 1765 kg. To naprawdę dużo, jak na ten segment. Mimo tego, osiągi są bardzo satysfakcjonujące. Przyspieszenie do pierwszych 100 km/h trwa 7,8 sekundy, a prędkość maksymalna to ok. 220 km/h. Jeszcze lepiej wypada zużycie paliwa. To duże i ciężkie auto bez problemu mieści się w 7 litrach. Jeżeli podróżujemy trasą i nie kopiemy w pedał gazu, bez problemu da się uzyskać rezultat poniżej 6 litrów. Niewiele równie ciężkich i dynamicznych samochodów może pochwalić się tak skromnym apetytem.Mercedes już dawno przestał oferować samochody, w których liczy się jedynie komfort. Owszem, wciąż jest wygodnie, ale właściwości jezdne są zdecydowanie lepsze. Nawet kombi pokazuje, że takie auta mogą mieć charakter. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, co sprzyja pewności podczas prowadzenia. Z kolei sprężyste zawieszenie nieźle tłumi nierówności, a jednocześnie nie pozwala na przesadne przechyły nadwozia. Możemy więc mówić o zdrowym kompromisie, który sprawdza się w każdych warunkach.Dwulitrowy diesel ma dobre maniery i nie emituje przesadnych wibracji. Tworzy świetny duet z przekładnią automatyczną, która nie tylko wpływa na oszczędzanie paliwa, ale także ogranicza hałas w kabinie. Przy 140 km/h na najwyższym biegu utrzymujemy mniej niż 2 tysięcy obrotów, co jest wręcz absurdalnie niską wartością. Jej zaletę stanowi także bardzo płynne dobieranie przełożeń. Szarpnięcia praktycznie nie występują, dlatego nie sposób się przyczepiać.Napęd na cztery koła? Nie jest to najbardziej popularna cecha w samochodach tego segmentu. Jedna oś też poradziłaby sobie z przeniesieniem takiego potencjału na asfalt, ale w tym przypadku chodzi o bezpieczeństwo. W skrajnych warunkach pogodowych, które wymuszają jazdę po śliskiej nawierzchni, 4MATIC pozwoli szybciej złapać przyczepność i ograniczy możliwość wystąpienia niepożądanego poślizgu. Jeżeli więc jest możliwość, warto korzystać z jego dobrodziejstw.Klasa C Kombi kosztuje przynajmniej 131 300 zł. Tyle trzeba zapłacić za wariant C 160 ze 150-konnym benzyniakiem i 6-biegowym manualem. Odmiana C 220 d startuje od 175 500 zł (seryjnie współpracuje z automatem). Dokupienie napędu na obie osie wymaga zainwestowania dodatkowych 10 600 zł. To dość dużo. Pamiętajmy, że ceny samochodów premium potrafią sięgać znacznie wyżej, co ma związek z licznymi opcjami. Nie inaczej jest w przypadku testowanego egzemplarza, który kosztuje ponad 258 tysięcy złotych.Istotne są więc warunki finansowania. Standardowa oferta Mercedesa obejmuje kredy z umową na okres od 12 do 72 miesięcy. Ta forma umożliwia także zakup pojazdu używanego, ale jego wiek (licząc od pierwszej rejestracji) i długość umowy nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. Jeżeli chodzi o raty, to mogą być równe lub malejące. Istnieje także możliwość stworzenia ostatniej - balonowej. Dla firm przygotowano leasing z umową na okres od 24 do 60 miesięcy. W zależności od wariantu, można wybrać niskie miesięczne raty lub niską wartość końcową obniżającą kwotę wykupu.C-Klasa Kombi jest propozycją dla rodzin z dziećmi, które nie muszą już korzystać z wózków. To komfortowe, wystarczająco praktyczne auto, które wyróżnia się wysoką jakością wykonania i atrakcyjnym designem. W prezentowanej konfiguracji jest także dynamiczne i oszczędne. Cenę trudno uznać za okazyjną, ale gwiazdy nigdy nie były tanie.