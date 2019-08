Skoda Octavia Scout 2.0 TSI DSG 4x4

Najpopularniejszy samochód w Polsce? No jasne, że Octavia. Tego modelu nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybierają go zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. Tym razem mam dla Was wersję mogącą zainteresować tych, którzy oczekują odrobiny modnego charakteru, ale nie zamierzają kupować SUV-a. Oto najnowsza odsłona Scouta!

Karoseria

Wnętrze

Octavia ma wyraźnie pochyloną tylną szybę i kwadratowe lampy sąsiadujące z dużą klapą bagażnika.

Kabina czeskiego auta znana jest niemal wszystkim. W tym wydaniu ma w sobie wszystko, co możliwe.

Analogowe zegary ustąpiły miejsca cyfrowym wskaźnikom, które przedstawiane są na ekranie o wysokiej rozdzielczości.

Technologia

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Warto zwrócić uwagę na felgi. Pięcioramienne obręcze w czarnym kolorze kontrastują z białym lakierem i tworzą z nim naprawdę spójną całość.

Podsumowanie

Tzw. uterenowione kombi naprawdę fajnie wyglądają. Z jednej strony mają popularne sylwetki, ale z drugiej - ciekawe wstawki dodające charakteru. Wśród nich znajdziemy liczne osłony biegnące wokół dolnych krawędzi karoserii. Bystre oko dostrzeże również nieco większy prześwit. Poza tym, to wciąż Octavia po liftingu, co oznacza dwuczęściowe reflektory, szeroki grill z chromowaną ramką, wyraźnie pochyloną tylną szybę i kwadratowe lampy sąsiadujące z dużą klapą bagażnika. Warto także zwrócić uwagę na felgi. Pięcioramienne obręcze w czarnym kolorze kontrastują z białym lakierem i tworzą z nim naprawdę spójną całość.Kabina czeskiego auta znana jest niemal wszystkim. W tym wydaniu ma w sobie wszystko, co możliwe. Analogowe zegary ustąpiły miejsca cyfrowym wskaźnikom, które przedstawiane są na ekranie o wysokiej rozdzielczości. Istnieje oczywiście możliwość szerokiej personalizacji, co spodoba się fanom high-tech. Obok wygospodarowano miejsce na konsolę centralną z dużym wyświetlaczem multimedialnym. Mimo funkcji "dotyku", pozostawiono klasyczne pokrętła, które znacznie uprzyjemniają i ułatwiają obsługę. Szkoda, że producenci od tego odchodzą... Niżej znalazł się panel automatycznej klimatyzacji - jak można się domyślać, bardzo ergonomiczny.Octavia nie pozostawia nic do życzenia w kwestii jakości wykonania. Znaczna większość materiałów jest miękka, dobrze spasowana i naprawdę przyzwoicie wygląda. Nie brakuje też stylistycznych dodatków pod postaciami imitacji drewna, chromu czy fortepianowej czerni. Zdjęcia tego nie oddają, ale nawet kokpit ma dwie barwy (czarną i brązową). Pamiętajmy, że Skoda stawia na praktyczność, dlatego nie mogło zabraknąć pojemnych schowków i takich też kieszeni umożliwiających rozmieszczenie przedmiotów o skrajnie różnych gabarytach.Pamiętam, że fotele w poprzedniej generacji prezentowanego modelu były nieco za twarde. Tutaj nie ma już tego problemu. Ponadto, są naprawdę dobrze wyprofilowane i tak też wykonane. Ich zakres regulacji nie budzi najmniejszych zastrzeżeń - właściwą pozycję dobiorą zarówno niskie/szczupłe, jak i wysokie/ciężkie osoby. Kolejnym wyróżnikiem tego auta jest przestrzeń w drugim rzędzie. Żaden klasowy rywal nie oferuje tak dużo miejsca. Poza tym, sama kanapa ma dobry kąt pochylenia oparcia i długie siedzisko, co sprawia, że warunki podróży są godne.Pod elektrycznie sterowaną klapą znajdziemy przepastny bagażnik. W konfiguracji standardowej (5-osobowej) oddaje do dyspozycji podróżnych aż 610 litrów. To oznacza, że komplet pasażerów może spakować się na wakacje bez żadnych wyrzeczeń. Gdy złożymy tylne oparcia, możliwości przewozowe rosną do aż 1740 litrów. To naprawdę bardzo dużo, jak na segment C. Warto dodać, że przestrzeń uzupełniają dodatkowe wnęki, łatwy system składania, szeroki otwór i nisko poprowadzony próg załadunku.Scout nie należy do najpopularniejszych wariantów w ofercie Octavii. To samo można napisać o 2-litrowej jednostce TSI będącej jedną z najmocniejszych propozycji. W tym przypadku oferuje ona 190 KM i 320 Nm (1800-4100 obr./min.). Z silnikiem współpracuje 7-biegowa przekładnia DSG. Takie wartości wystarczą, by czeskie kombi rozpędzało się do pierwszej setki w zaledwie 7 sekund i osiągało ponad 215 km/h. I są to naprawdę świetne wyniki, tym bardziej że to samochód stricte rodzinny. Zużycie paliwa nie jest jednak takie, jak w TDI o tej samej pojemności. Z danych producenta wynika, że w cyklu mieszanym można uzyskać 6,2 litra. Może i można, ale podczas normalnej jazdy w różnych warunkach, pod wodzą mojej prawej stopy Octavia potrzebowała 8,5 litra na 100 km. To wciąż niezły rezultat, biorąc pod uwagę gabaryty i potencjał tego samochodu.Warto dodać, że prezentowana Skoda ma także szeroki pakiet systemów wspomagających kierowcę. Wśród nich znajdziemy m.in.: asystentów pasa ruchu, martwego pola, parkowania, ostrzegania i awaryjnego hamowania. Bardzo ważne, że nie działają one w sposób inwazyjny, co zdarza się w niektórych autach konkurencji. I właśnie to prowokuje niektórych kierowców do wyłączania "wspomagaczy". A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi...Zespół napędowy świetnie pasuje do charakteru auta. Octavia Scout bardzo sprawnie nabiera prędkości i nie traci wigoru nawet przy prędkościach autostradowych. Benzynowy silnik wykazuje się wysoką kulturą pracy w każdym zakresie obrotowym, nie hałasuje i nie emituje przesadnych wibracji. Z kolei współpracująca z nim przekładnia dwusprzęgłowa płynnie zmienia biegi i nie zdarzają się jej pomyłki. Gdybym mógł coś poprawić, to byłaby to reakcja na kickdown - powinna być nieco szybsza, bez względu na wybrany tryb jazdy.No właśnie, tryby jazdy... Jest ich pięć: Eco, Normal, Sport, Individual i Off-road. Ten środkowy nie jest specjalnie przydatny. Jak doskonale wiecie, utrzymuje wyższe obroty i niepotrzebnie zmienia charakter skrzyni. Dwa pierwsze przydadzą się natomiast podczas codziennej, zwykłej eksploatacji. Drugi od końca pozwala na personalizację i dobranie parametrów pracy podzespołów do własnych upodobań. Ostatni natomiast zwiększy nasze szanse bezpiecznej jazdy poza asfaltem.Czy Octavia Scout jest jednak pojazdem terenowym? Oczywiście, że nie. Ma duże zwisy karoserii i trudno wyobrazić sobie, że pokonuje te same przeszkody, co prawdziwi off-roaderzy. Aczkolwiek skorzystanie z leśnych duktów nie stanowi najmniejszych problemów, bo prześwit jest wystarczający, a nakładki pozwolą na uniknięcie dodatkowych rys na karoserii. Mamy więc do czynienia z praktycznym autem, którego naturalnym środowiskiem pozostaje droga asfaltowa.Bazowa Octavia w wersji Combi kosztuje 77 050 zł. W tej cenie dostajemy sztukę z 1-litrowym TSI o mocy 115 KM, 6-biegowym manualem i bazowym wyposażeniem. Scout nie występuje jednak z tak małymi silnikami i od razu oferuje znacznie więcej pakietów i rozwiązań technologicznych. Właśnie dlatego jego ofertę otwiera kwota 130 700 zł. Nie jest to mało względem zwykłej Octavii z topowym wyposażeniem i tym samym zespołem napędowym (116 950 zł). Oczekiwania klientów są jednak różne, dlatego każdy musi podejść indywidualnie do uzasadnienia dopłaty.Skoda jest od lat liderką sprzedaży w Polsce. To oznacza nie tylko wartościową gamę modelową, ale też właściwe warunki finansowania. Wśród nich znajdują się aktualnie promowane opcje kredytowe: Kredyt Niskich Rat (wkład własny od 0% wartości auta, umowa na okres 24, 36 lub 48 miesięcy, na koniec zwrot auta, spłata w ratach lub spłata jednorazowa), Kredyt 0% (wkład własny 50% wartości auta, umowa na okres 36 miesięcy), Kredyt AutoStart (wkład własny od 0% wartości auta, umowa na okres od 24 do 84 miesięcy). Dla przedsiębiorców przygotowane zostały dwie opcje leasingowe: Leasing Niskich Rat (opłata wstępna od 0% do 45% wartości auta, umowa na okres 24, 36 lub 48 miesięcy i na koniec wykup lub zwrot auta) oraz Leasing 103% (opłata wstępna od 0% do 45% wartości auta, umowa na okres 24, 36, 48 lub 60 miesięcy, wartość wykupu od 1% do 2% wartości auta).Wybór Octavii Combi w pełni uzasadniają walory praktyczne. Zakup Scouta to natomiast rzecz gustu. W prezentowanej konfiguracji czeski bestseller oferuje modny charakter, bardzo dobrą dynamikę, bezpieczne prowadzenie, bogate wyposażenie i praktyczne wnętrze. Samochód kompletny. Gdyby tylko kosztował nieco mniej...